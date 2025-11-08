ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में MSP पर मक्का खरीदी नहीं! 600 रु. में लिया बीज, 13 रु. किलो में बेचने की मजबूरी

600 रुपए में खरीदा, 13 रुपए किलो बिक रहा मक्का कॉर्न सिटी का तमगा हासिल कर चुके छिंदवाड़ा के किसानों की हालत इस बार मक्का लगाने के बाद खराब हो गई है. खेतों में बीज लगाने के लिए किसानों ने ₹600 किलो तक का मक्का खरीद कर लगाया था. उम्मीद थी कि मंडी में पहुंचने पर बेहतर दाम मिलेंगे, लेकिन हालात यह है कि ₹13 किलो तक मक्के के दाम किसानों को मिल रहे हैं. किसानों को मुनाफा तो दूर की बात है फसल लगाने में जो खर्च किया गया वहीं निकलना मुश्किल हो रहा है.

छिंदवाड़ा: ठंड में ठिठुरते हुए मक्के की कृषि उपज मंडी में रखवाली करते किसान सुंदरलाल साहू ने अपने खेतों में बड़े उम्मीद से मक्का की फसल लगाई थी. दिल खोलकर खाद और दवाइयों में खर्च भी किया था, ताकि बेहतर उपज के साथ-साथ अच्छे दाम मिल सके. लेकिन मंडी पहुंचने पर उनके सपने चकनाचूर हो गए, जिस दाम पर 4 किलो की मक्के की थैली खेतों में लगाने के लिए खरीदा था, उसे आधे दामों में अब 100 किलो मक्का बेचना पड़ रहा है.

2400 रुपए क्विंटल MSP, लेकिन दाम आधे

भारत सरकार ने मक्के का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2400 रुपए तय किया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीदी नहीं कर रही है. जिसकी वजह से कृषि उपज मंडी में व्यापारी अपनी मर्जी के हिसाब से खरीदी कर रहे हैं. छिंदवाड़ा कृषि उपज मंडी में मक्का के दाम ₹1300 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहे हैं.

ऐसे में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि, सरकार ने दिखावे के लिए समर्थन मूल्य तो तय कर दिया है लेकिन बाजार में किसी तरीके से सरकार का कंट्रोल नहीं है. इस वजह से किसानों के हालात खराब हो गए हैं. इसको लेकर कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में आन्दोलन भी किया था.

500 रु. KG बीज खरीदने के बाद 13 रु में बेचने की मजबूरी (ETV Bharat)

जितना किया खर्च नहीं हो रहा वसूल

किसानों को खेतों में फसल लगाते वक्त उम्मीद होती है की मुनाफा होगा, लेकिन मक्के की फसल घाटे का सौदा साबित हो रही है. एक एकड़ के खर्च और भाव के हिसाब से मिलने वाले दाम का आंकलन किया जाए तो एक एकड़ जमीन में करीब 8 किलो मक्का लगाया जाता है जो करीब ₹4000 का आता है.

इसके बाद खेतों में खाद, मशीनों से तैयारी और मेहनत का अंदाजा लगाया जाए तो करीब ₹15000 प्रति एकड़ का खर्च आता है. और एक एकड़ में करीब 15 क्विंटल तक मक्के का उत्पादन होता है. इसलिए 18 से 19 हजार रुपये एक एकड़ की फसल बेचने पर किसान के पास पहुंच रहे हैं. किसानों का कहना है कि अगर खुद की मेहनत के पैसे मजदूरी के हिसाब से भी जोड़ा जाए तो प्रति एकड़ करीब ₹5000 घाटे का सौदा साबित हो रहा है.