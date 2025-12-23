ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में गजब का गोलमाल, मनरेगा में मुर्दे भी करते हैं काम !

छिंदवाड़ा की दो ग्राम पंचायत में ऐसे मजदूरों ने किया काम, जिनकी हो चुकी है मौत, उनके नाम से मनरेगा पोर्टल में हो रहा भुगतान.

CHHINDWARA MNREGA CORRUPTION
छिंदवाड़ा मनरेगा में मुर्दे भी करते हैं काम ! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 8:53 PM IST

|

Updated : December 23, 2025 at 9:02 PM IST

3 Min Read
छिंदवाड़ा: आमतौर पर आपने इंसानों को काम, नौकरी, मजदूरी करते देखा सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गजब हो गया. ऐसा आरोप है कि यहां मनरेगा में इंसान नहीं बल्कि मुर्दे काम करते हैं. सरोरा ग्राम पंचायत के परसु टेकनकर की जनवरी 2025 में मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मनरेगा योजना में वह मजदूरी कर रहे हैं. यह जानकारी जब उनके परिजनों को लगी, तो उन्होंने इसकी शिकायत की है.

मुर्दों को मनरेगा से मिल रहा पैसा

छिंदवाड़ा के मोहखेड विकासखंड की ग्राम पंचायत सरोरा और उसके गांव गाडरवारा में मनरेगा में ऐसे मजदूर भी काम कर रहे हैं, जिनकी मौत एक साल से लेकर 3 साल के पहले हो चुकी है.

CHHINDWARA MNREGA MONEY FRAUD
मस्टरोल में दर्ज मजदूर जिनकी हो गई मौत (ETV Bharat Info)

यह पांच लोग हैं, जो अब जिंदा नहीं हैं, लेकिन उनके नाम से आज भी मनरेगा के तहत काम करवाकर मजदूरी दी जा रही है.

मनरेगा गजब का हुआ गोलमाल

शिकायत करने वाले ग्रामीण कार्तिक टेकनकर ने बताया कि "18 मजदूरों को बिना काम 261 दिनों की 2 लाख 96 हजार 496 रुपए की मजदूरी बांट दी गई. फिर सामने आया कि तीन मंजिला मकानों में रहने वाले अमीरों को मजदूर बनाकर भुगतान किया गया. अब मृत लोगों को कागजों में जिंदा कर मनरेगा का काम कराया जा रहा है."

ग्रामीण का बयान (ETV Bharat)

परसु टेकनकर की जनवरी 2025 में मौत हो चुकी है, जो कार्तिक गुर्जर के घर की बगल में रहते थे. उनकी बहू संगीता टेकनकर ने बताया कि "उनके ससुर एक साल पहले मर चुके हैं." हालांकि वह कैमरे के सामने नहीं आ सकी. इसके अलावा चार लोग ऐसे हैं. जिनकी मौत दो या तीन साल पहले हो चुकी है. आरोप है कि उनके नाम से मनरेगा में मजदूरी निकाली जा रही है.

CHHINDWARA DEAD WORKING MNREGA
सरोरा पंचायत के मनरेगा में फर्जीवाड़े का आरोप (ETV Bharat)

कई ऐसे मजदूर जो गांव में नहीं रहते

मनरेगा योजना अब जीराम-जी योजना हो गई है, लेकिन यदि मनरेगा के कामों और मजदूरों की बारीकी से जांच की जाए, तो कई पंचायतों में ऐसा ही फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है. ग्रामीणों का दावा है कि सरोरा पंचायत में 663 मनरेगा मजदूरों के नाम दर्ज है. इसमें अधिकतर जॉब कार्ड धारक गांव में निवास नहीं करते हैं. इसके बावजूद इनके खातों में मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है.

जांच हुई शुरू, अधिकारी बोले होगी कार्रवाई

मोहखेड़ जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डीके करपे से जब उनका पक्ष जानना चाहा तो "उन्होंने फोन पर बताया कि इस मामले में मनरेगा एपीओ स्नेहा खातरकर को जांच अधिकारी बनाया गया है." स्नेहा खातरकर ने जब ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत की तो "उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सरोरा की जांच चल रही है, जो भी तथ्य आएंगे मीडिया के सामने पूरा ब्यौरा दिया जाएगा."

