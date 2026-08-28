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रक्षाबंधन से ठीक पहले विधायक ने घर-घर जाकर बांटा ऐसा गिफ्ट, खोलते ही चौंके लोग

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विधायक ने घर-घर जाकर बांटी शक्कर, शक्कर के बढ़ते दामों को लेकर अनोखा प्रदर्शन, महेंद्र राय की रिपोर्ट.

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रक्षाबंधन से ठीक पहले विधायक ने घर-घर जाकर बांटा शक्कर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 7:47 AM IST

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Updated : August 28, 2026 at 7:58 AM IST

3 Min Read
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छिन्दवाड़ा : रक्षाबंधन के एक दिन पहले कांग्रेस विधायक अचानक लोगों के पास पहुंचे और गिफ्ट बांटना शुरू कर दिया. लोगों ने जैसे ही विधायक के गिफ्ट को खोलकर देखा तो हैरान रह गए और सोचने पर मजबूर हो गए आखिर विधायक ने ऐसा क्या गिफ्ट दिया? दरअसल, विधायक ने रक्षाबंधन के गिफ्ट के तौर पर लोगों को शक्कर बांटी थी.

रक्षाबंधन के गिफ्ट में क्यों बांटी शक्कर?

छिंदवाड़ा के चौरई से कांग्रेस के विधायक चौधरी सुजीत सिंह रक्षाबंधन के एक दिन पहले लोगों के घर-घर और दुकानों में पहुंचे. यहां वे रक्षाबंधन की बधाई के साथ गिफ्ट में एक छोटी सी पुड़िया थमा रहे थे. लोगों ने पुड़िया खोल कर देखी तो उसमें करीब 50 ग्राम शक्कर थी. विधायक द्वारा दिए जाने वाले इस गिफ्ट की चर्चा शुरू हो गई. इसपर विधायक चौधरी सुजीत सिंह ने कहा, '' रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जहां पर हर घर में मिठाई की जरूरत होती है लेकिन भाजपा की सरकार ने शक्कर इतनी महंगी कर दी है कि लोगों की पहुंच से दूर हो गई है. इसलिए मिठाई तो बहुत दूर की बात है शक्कर खरीदना भी मुश्किल हो रहा है. इसलिए विरोध स्वरूप लोगों को शक्कर की पुड़िया बांटी है, जिससे वे भाजपा सरकार की हकीकत जान सकें.''

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जानें क्या विधायक ने रक्षाबंधन के गिफ्ट में बांटी शक्कर? (Etv Bharat)

आरोप- रसोई का बिगड़ा बजट, तेल से लेकर सब कुछ महंगा

कांग्रेस की महिला नेत्री किरण चौधरी ने बताया, '' महंगाई की मार इतनी है कि हर घर का बजट बिगड़ चुका है. हरी सब्जियों से लेकर मसाले और तेल के पहले ही दाम आसमान छू रहे थे. हर घर की सबसे बड़ी जरूरत शक्कर भी होती है उसने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. ऐसे में एक मध्यम वर्ग का परिवार मुश्किल से अपना घर चला पा रहा है, तो फिर गरीब और मजदूरों की हालत तो बदतर हो गई है. लोगों के पास रोजगार नहीं है. किसानों की फसलों के दाम कम हैं लेकिन महंगाई आसमान छू रही है.''

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महंगाई के खिलाफ जिले भर में कांग्रेस का प्रदर्शन (Etv Bharat)

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महंगाई के खिलाफ जिले भर में कांग्रेस का प्रदर्शन

महंगाई के विरोध में छिंदवाड़ा की सभी विधानसभा में कांग्रेस नेताओं ने अलग-अलग प्रदर्शन किया. छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेताओं ने हाथों में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया. कांग्रेस के नेता नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मागो ने कहा, '' अगर सरकार ने महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया तो मजबूरी में कांग्रेस के नेता गांव-गांव जाकर सरकार के खिलाफ इसी तरह के प्रदर्शन करेंगे.''

Last Updated : August 28, 2026 at 7:58 AM IST

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