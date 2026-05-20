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छिंदवाड़ा में करोड़ों रुपए से सुधरेगी स्कूल-सड़कों के हालात, कांग्रेस MLA और BJP सांसद करेंगे काम

प्रभारी मंत्री नहीं कलेक्टर होंगे अध्यक्ष विकास की उम्मीद जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास मण्डल की बैठक में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे कांग्रेस के विधायक सुनील ऊइके ने कहा कि, ''कुछ दिन पहले ही खनिज प्रतिष्ठान न्यास मंडल को लेकर नई गाइडलाइन आई है, जिसके तहत पहले प्रभारी मंत्री इसके अध्यक्ष हुआ करते थे जिसकी वजह से बैठक कम होती थी. क्योंकि प्रभारी मंत्री का आना-जाना कम होता था लेकिन अब इसमें बदलाव किया है, जिसमें कलेक्टर ही अध्यक्ष होंगे. जिससे विकास की उम्मीदें बढ़ गई है.

छिंदवाड़ा: आमतौर पर देखा जाता है कि विकास कामों को लेकर राजनीतिक दल आपस में कई तरह की बयानबाजी करते नजर आते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी करते हैं. लेकिन छिंदवाड़ा में जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास मण्डल की बैठक में कांग्रेस के विधायक और भाजपा की सांसद सहित नेताओं के बीच गजब का कोऑर्डिनेशन देखा गया. जहां पर एक दूसरे ने छिंदवाड़ा जिले के विकास को लेकर सहयोग की बात कही है.

स्थानीय लेवल पर ही मीटिंग होकर विकास की मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है. जिले में खनिज मद के करीब 54 करोड़ रुपए हैं, जिसे जिले के विकास कामों में लगाया जाएगा.'' विधायक ने कहा कि, ''सांसद और सभी अधिकारी-कर्मचारियों के साथ बैठकर विकास के लिए सार्थक चर्चा हुई है.''

छिंदवाड़ा में खर्च होगा जिले का पैसा, होंगे विकास काम

सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि, ''केंद्र सरकार ने जिले के पैसे को लेकर नई गाइडलाइन बनाई है. खनिज मद का पैसा अपने ही जिले में खर्च होगा, जिससे शिक्षा स्वास्थ्य ऊर्जा में लगाया जाएगा. क्योंकि जिले के पैसे पर जिले का अधिकार होता है.'' इस गाइडलाइन के अनुसार, अब जिले में विकास के लगातार काम होंगे. छिंदवाड़ा जिले में खनिज से काफी राजस्व की आमदनी होती है, जो विकास में अहम योगदान देगा बैठक में विधायक महापौर सहित सभी जनप्रतिननिधि उपस्थित रहे जिन्होंने जिले के विकास में सहभागिता की बात कही है.

बैठक नहीं होने से रुके थे विकास काम

जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास मण्डल की राशि को जिले के विकास के लिए उपयोग किया जाता है. छिंदवाड़ा जिले में प्रभारी मंत्री की व्यस्तता और दूसरे कारणों की वजह से बैठक कई महीनों से नहीं हुई थी, जिसकी वजह से खनिज मद का पैसा विकास कामों में खर्च नहीं किया जा रहा था. नई गाइडलाइन के आ जाने से जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस मुद्दे पर एजेंडा तैयार कर खनिज मद का पैसा विकास कामों में खर्च कर सकेंगे.