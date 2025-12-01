छिंदवाड़ा में 23 घंटे बाद मिला शव, 3 मोटर भी खाली नहीं कर पा रही थी कुएं का पानी
छिंदवाड़ा में घर की छत से कुएं में गिरा 14 साल का लड़का, 23 घंटे बाद बड़ी मुश्किल से शव को बाहर निकाल पाई SDERF.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 11:46 AM IST
छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रविवार को 14 साल का एक लड़का कुएं में गिर गया था. लड़के के शव को बाहर निकालने के लिए प्रशासन को पसीना छूट गया. करीब 23 घंटे बाद एसडीईआरएफ की टीम नाबालिग सार्थक के शव को बाहर निकाल पाई है. बताया जा रहा है कि कुएं में बहुत ज्यादा पानी था. जिससे के चलते टीम को शव निकालने में परेशानी आ रही थी.
24 घंटे बीत जाने के बाद भी छिंदवाड़ा के न्यू बजरंग नगर के कुएं से बच्चे को निकाला नहीं जा सका है, कुएं में पानी इतना अधिक है कम से जितना खाली किया जा रहा है उतना ही पानी वापस आ रहा है
रविवार सुबह 10:00 बजे से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन
देहात थाना टीआई गोविंद सिंह राजपूत ने बताया "सूचना मिली थी की न्यू बजरंग नगर में घर के पास बने कुएं में एक 14 साल का बच्चा गिर गया है. जिसके बाद एसडीईआरएफ की टीम के साथ प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा. एसडीईआरएफ की टीम ने कुएं में पानी ज्यादा होने की वजह से पहले पानी खाली करवाया, लेकिन जितना पानी खाली हो रहा था, उतना ही पानी लगातार वापस भी आ रहा था. रात भर की मशक्कत के बाद भी पानी खाली नहीं हो पाया था.
क्रेन में चारपाई बांधकर उतरी टीम
सोमवार सुबह पानी कुछ कम हुआ, तो रेस्क्यू टीम ने क्रेन बुलाकर क्रेन में एक चारपाई बांधी. उस चरपाई से बचाव दल के कर्मी कुएं के अंदर पहुंचे. जहां कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे का शव बाहर निकाला गया." मामले में प्लाटून कमांडर गणेश कुमार धुर्वे एसडीईआरएफ ने बताया कि "करीब 23 घंटे के रेस्क्यू के बाद बच्चे की बॉडी कुएं से निकाली जा चुकी है. उन्हें उम्मीद थी कि कुएं में पानी कम है, लेकिन पानी लगातार बढ़ रहा था.
पहले कुंए की सफाई की गई, उसके बाद तीन पंपों के जरिए पानी खाली कराया गया, लेकिन पानी कम ही नहीं हो रहा था. सोमवार को सुबह टीम ने क्रेन बुलाया और फिर चारपाई बनाकर बच्चे को निकाला गया. अभी कारण स्पष्ट नहीं है कि वह है किन कारणों से कुएं में गिरा, लेकिन पड़ोसियों ने बताया है कि बच्चा और मां के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था."
मां-बेटे अकेले रहते थे
बताया जा रहा है की मां और बेटे दोनों अकेले घर में रहते थे. बेटे के पिता नहीं है. मां और बेटे छत पर रविवार सुबह 9:00 बजे किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे. जिसके बाद बच्चा कुएं में गिर गया. वहीं बेटे की मौत के बाद मां का रो-रोकर बुरा हाल.