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छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज पर अमेरिका ईरान युद्ध का असर, UK से आने वाली मशीनें अटकी

पिछले 5 माह से चल रहे युद्ध के पूरी तरह से नहीं थमने और स्थिति सामान्य नहीं होने की वजह से अब दूसरे रास्ते से मशीन बुलाने की तैयारी है. इसमें भी करीब 2 माह का वक्त लग सकता है जबकि मशीनें आने के बाद इंस्टॉलेशन में भी 6 महीने का समय लगेगा. ऐसे में इस साल सिम्स के पूरी तरह से कंपलीट होने और मरीजों की सेवा में उपलब्ध होने में अभी संशय की स्थिति है. अभी तक छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की ओपीडी जिला अस्पताल में संचालित होती है, जिसके कारण कॉलेज के छात्रों को प्रैक्टिकल करने में सबसे ज्यादा समस्या आ रही है.

छिंदवाड़ा: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का असर छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के छात्रों सहित यहां के मरीजों के लिए भी परेशानी का सबब बन रहा है. छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की 7 मंजिला बिल्डिंग बनकर लगभग तैयार हो गई है. करीब साढ़े 5 साल में खड़ी हो पाई इस बिल्डिंग में अब जरूरी उपकरणों और मशीनों का इंस्टॉलेशन होना है. सिम्स के लिए ये मशीनें यूनाइटेड किंगडम से मंगाई जा रही हैं, जो अमेरिका ईरान के युद्ध के कारण अटक गई हैं.

यूनाइडेट किंगडम से आना हैं ये मशीनें

सिम्स के लिए विदेशों से मंगाई जा रहीं ये मशीनें यूनाइटेड किंगडम से सीएसएसडी प्लांट से संबंधित उपकरण मंगाए जा रहे हैं. जिसमें उपकरण शामिल हैं. युद्ध की वजह से करीब 5 माह से प्रक्रिया अटकी हुई थी. मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी ने बताया कि सप्लायर अब दूसरे रास्ते से मशीन भेजने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आने में वक्त लग सकता है.

कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था प्रोजेक्ट

फरवरी 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने सिम्स के निर्माण के लिए 455 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी थी. ईपीसी मोड पर मेसर्स शापूरजी पालूनजी ने नवंबर 2019 में कॉन्ट्रेक्ट के साथ निर्माण शुरू किया था. कोविड के चलते लॉकडाउन में काम बंद रहा. जुलाई 2020 में फिर काम शुरू हुआ. साल 2021 से 2022 के बीच सिम्स में कटौती के चलते काम प्रभावित रहा. जून 2021 में सिम्स परियोजना को डी-स्कोप कर दिया गया.

मशीनों सहित 15 फीसदी काम अब भी अधूरा (ETV Bharat)

डी-स्कोप प्रोजेक्ट में कटौती के बाद अक्टूबर 2022 में 665 करोड़ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति शासन ने दी. इसके बाद फिर निर्माण शुरू हुआ, जो अब पूरा होने की स्थिति में पहुंच रहा है. ब्रेन, कैंसर और कार्डियक यूनिट की कटौती सिम्स परियोजना के स्कोप ऑफ वर्क में कुछ कंपोनेट पूरी तरह हटा दिए गए हैं और कुछ आंशिक रूप से कम कर दिए गए. कटौती के बाद सिम्स सुपर स्पेशियलिटी के बजाए बड़ी इमारत वाला नॉर्मल अस्पताल रह गया है. 7 मंजिला बिल्डिंग में इलाज की सुविधाएं तो रहेंगी लेकिन ब्रेन, कैंसर और कार्डियक के गंभीर मरीजों को अब भी नागपुर या अन्य बड़े शहरों के अस्पतालों की दौड़ लगानी ही पड़ेगी.

मशीनों सहित 15 फीसदी काम अब भी अधूरा

सिम्स मेडिकल कॉलेज में मशीनों के इंस्टॉलेशन के अलावा कई काम बिल्डिंग की फिनिशिंग समेत बाहर के बताए जा रहे हैं. जिसमें बाहर गार्डन और पार्किंग का डेवलपमेंट शामिल है. सिम्स के लिए 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण भी होना है. इसके लिए सारसवाड़ा से लाइन खींचकर यहां तक लाई जानी है. लाइन के लिए पोल लगाने होंगे वहीं रेलवे क्रॉसिंग के लिए रेलवे से भी परमिशन भी पेंडिंग है.

पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री संतोष ठाकुर का कहना है, "सिम्स बिल्डिंग का निर्माण लगभग पूरा हो गया है. मशीनें विदेशों से बुलाई जा रही हैं, युद्ध की वजह से मशीनें आने में वक्त लग रहा है. 33 केवी सब स्टेशन तैयार करने समेत फिनिशिंग के काम चल रहे हैं. काम पूरा होने के बाद मशीनें आने के बाद दिसंबर तक का वक्त लग सकता है."

150 एबीबीएस की सीट के साथ डीएमएलटी की पढ़ाई भी

छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 150 एमबीबीएस के छात्र हर साल पढ़ाई करते हैं, वहीं डीएमएलटी की पढ़ाई भी यहां पर होती है. मशीनें नहीं होने की वजह से उनके प्रैक्टिकल में भी दिक्कत आती है. सिम्स के डीन डॉक्टर अभय सिंह का कहना है, "मेडिकल कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है. प्रैक्टिकल के लिए जिला अस्पताल को अनुबंधित किया गया है वहां पर ओपीडी भी संचालित होती है और प्रैक्टिकल भी कराया जाता है."