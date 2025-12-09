ETV Bharat / state

डॉक्टर नहीं अब रोबोट करेंगे घुटनों का ट्रांसप्लांट, छिंदवाड़ा से हो रही पहली शुरुआत

छिंदवाड़ा में एआई की मदद से रोबोट करेगा घुटनों का ऑपरेशन, सर्जरी में नहीं बहेगा खून, सिम्स मेडिकल कॉलेज में दी गई ट्रेनिंग.

ROBOTS KNEE REPLACEMENT CHHINDWARA
एआई की मदद से रोबोट करेगा घुटनों का ऑपरेशन
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 8:13 PM IST

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में अगर हड्डियों का ऑपरेशन कराने जाएं और वहां पर डॉक्टर की जगह कोई मशीन चीरा टांका करने लग जाए तो घबराना नहीं. क्योंकि छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रोबोट से हड्डियों की सर्जरी होगी. मध्य प्रदेश में किसी भी सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में पहली बार रोबोट के जरिए सर्जरी शुरू की जा रही है.

बिना खून बहाए होगी सर्जरी

छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डीन डॉ. अभय कुमार सिन्हा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, "मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में पहली बार छिंदवाड़ा में यह प्रयोग शुरू किया गया है. जिसके चलते मिस्सो रोबोटिक सर्जरी के जरिए घुटनों का ट्रांसप्लांट किया जाएगा. अभी यह शुरुआत है. इसके बाद दूसरी ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी इस पद्धति से की जाएगी. खास बात यह है की सर्जरी में बिना खून बहे बहुत सटीक तरीके से ऑपरेशन की जगह को काटकर बेहतर इलाज किया जा सकता है."

CHHINDWARA ROBOTIC SURGRY
रोबोट बिना खून बहाने करेगा सर्जरी

सिम्स मेडिकल कॉलेज में दी गई ट्रेनिंग

डीन डॉक्टर अभय कुमार सिन्हा ने बताया, "चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है. अस्पताल में अत्याधुनिक मिस्सो रोबोटिक मशीन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिससे मरीजों को अब बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी. मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में घुटनों का आधुनिक तरीके से रोबोट द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा."

विशेषज्ञों की टीम ने किया सफल परीक्षण

इस रोबोटिक मशीन का परीक्षण ऑर्थोपेडिक (हड्डी रोग) विभाग के अंतर्गत किया गया. इस जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अंजाम देने वाली टीम का नेतृत्व ऑर्थोपेडिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. शैलेंद्र सैयाम और ​डॉ. रवि तांडेकर ने किया.

ROBOTIC SURGRY CIMS CHHINDWARA
सिम्स मेडिकल कॉलेज में रोबोट को दी गई ट्रेनिंग

एआई से चलेगा रोबोट

हड्डी रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. शैलेंद्र सैयाम ने बताया, "पहले जब डॉक्टर हाथों से सर्जरी करते थे, तो गलतियों की काफी संभावना होती थी. खून भी बहुत ज्यादा निकलता था. जिससे परेशानियां बढ़ने की आशंका होती थी, लेकिन मिस्सो रोबोटिक टेक्नोलॉजी एआई के जरिए चलेगा. सबसे पहले इसमें एमआरआई को कंप्यूटर में फीड कर दिया जाएगा और फिर उसी के अनुसार ही घुटनों की रोबोट कटिंग करेगा. जिसमें गलतियां बिल्कुल भी नहीं होगी. खास बात यह है कि अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, तो इस मशीन को रोका भी जा सकता है."

