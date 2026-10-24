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कमिश्नर-महापौर का विवाद सुर्खियों में, छिंदवाड़ा की जनता राम भरोसे

कमिश्नर-महापौर का विवाद सुर्खियों में ( Etv Bharat )

छिन्दवाड़ा : '' कमिश्नर साहब मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, जब मुझे ही अगर कोई काम करवाना होता है तो आपके पास चक्कर काटने पड़ रहे हैं और फिर भी काम नहीं हो रहे.'' यह कहना था छिंदवाड़ा नगर निगम के महापौर विक्रम अहिके का जिन्होंने नगर निगम कमिश्नर के कैबिन में यह बात कह डाली. महापौर यहीं नहीं रुके, महापौर ने कहा, '' मैं कोई अवैध काम नहीं करवा रहा हूं, बावजूद इसके कई चक्कर काटने पड़े रहे हैं, ऐसे में छिंदवाड़ा का विकास कैसे होगा?''

मामले की जानकारी देते हुए महापौर (Etv Bharat) विकास कार्यों की फाइल में साइन नहीं कर रहे कमिश्नर : महापौर छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम के महापौर विक्रम अहिके की कमिश्नर केबिन में करीब पांच मिनट तक महापौर विक्रम अहिके और कमिश्नर चंद्रप्रकाश राय के बीच तीखी बहस हुई. वार्डों में अटके विकास कामों को लेकर महापौर ने कमिश्नर को घेरा तो कमिश्नर ने दो टूक कहा- '' जो काम नियम में हैं, वही होंगे.'' दरअसल, नगर निगम चुनाव में अब एक साल से भी कम समय बचा है. महापौर से लेकर पार्षद अपने वार्ड में काम दिखाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. महापौर अहके कुछ फाइलों पर साइन कराने कमिश्नर केबिन पहुंचे थे. वहां बात बहस में बदल गई.