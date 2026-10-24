कमिश्नर-महापौर का विवाद सुर्खियों में, छिंदवाड़ा की जनता राम भरोसे
कमिश्नर के पीछे घूम रहे महापौर, बोले कोई अवैध काम नहीं करवा रहा फिर भी कमिश्नर नहीं दे रहे तवज्जो, महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 6:44 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 6:56 AM IST
छिन्दवाड़ा : '' कमिश्नर साहब मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, जब मुझे ही अगर कोई काम करवाना होता है तो आपके पास चक्कर काटने पड़ रहे हैं और फिर भी काम नहीं हो रहे.'' यह कहना था छिंदवाड़ा नगर निगम के महापौर विक्रम अहिके का जिन्होंने नगर निगम कमिश्नर के कैबिन में यह बात कह डाली. महापौर यहीं नहीं रुके, महापौर ने कहा, '' मैं कोई अवैध काम नहीं करवा रहा हूं, बावजूद इसके कई चक्कर काटने पड़े रहे हैं, ऐसे में छिंदवाड़ा का विकास कैसे होगा?''
विकास कार्यों की फाइल में साइन नहीं कर रहे कमिश्नर : महापौर
छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम के महापौर विक्रम अहिके की कमिश्नर केबिन में करीब पांच मिनट तक महापौर विक्रम अहिके और कमिश्नर चंद्रप्रकाश राय के बीच तीखी बहस हुई. वार्डों में अटके विकास कामों को लेकर महापौर ने कमिश्नर को घेरा तो कमिश्नर ने दो टूक कहा- '' जो काम नियम में हैं, वही होंगे.'' दरअसल, नगर निगम चुनाव में अब एक साल से भी कम समय बचा है. महापौर से लेकर पार्षद अपने वार्ड में काम दिखाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. महापौर अहके कुछ फाइलों पर साइन कराने कमिश्नर केबिन पहुंचे थे. वहां बात बहस में बदल गई.
नगर पालिक निगम में विवाद की वजह
- लाख तक काम पार्षद ऑफलाइन करा लेते थे. अब शासन ने हर काम टेंडर से करने के निर्देश दिए हैं. फाइल टेंडर में उलझ रही है.
- नगर निगम की माली हालत पतली : जलकर, संपत्तिकर से जो वसूली हो रही है, वह कर्मचारियों की सैलरी में ही निकल जा रही है. क्षतिपूर्ति घटकर 7 से 10 लाख रह गई है.
- प्रदेश सरकार से स्पेशल फंड सालों से नहीं मिला. बड़े प्रोजेक्ट की फाइलें धूल खा रही हैं, अफसरों के पास फंड ही नहीं.
- लोगों को घर बनाने की नहीं मिल रही परमिशन कमिश्नर बोले नियम से हो रहे सभी काम.
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इस मामले में महापौर विक्रम अहिके ने बताया, '' लोगों को घर बनाने की परमिशन लेनी हो, छोटे-छोटे पुल पुलिया बनाना हो, आम जनता के काम करना हो जिसमें कमिश्नर के द्वारा लेट लतीफी की जा रही है. फिलहाल शहर में पानी के पीने की समस्या है, उसके लिए ट्यूबवेल का खनन करना है, इन सब में देरी हो रही है. हालांकि, सब मामले में कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ा कारण है. हम आपस में बैठकर जब तक मामले को नहीं सुलझायेंगे तो जनता के विकास काम नहीं हो पाएंगे. यही बात करने के लिए मैं कमिश्नर के पास पहुंचा था.''
कमिश्नर चंद्रप्रकाश राय का कहना है, '' जो काम नियम के तहत है वह सभी संचालित कियए जा रहे हैं. ऐसा कहीं नहीं है कि छिंदवाड़ा का विकास काम रोका जा रहा है.''
लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल, कांग्रेस की टिकट पर बने थे महापौर
महापौर विक्रम अहिके कांग्रेस की टिकट पर छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम से चुनाव जीत कर पहुंचे थे लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी. हालांकि, लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दिन नकुलनाथ को जिताने की सोशल मीडिया में अपील कर दी थी, इसे लेकर भी वे काफी चर्चा में रहे.