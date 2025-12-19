बिना जानकारी के छिंदवाड़ा महापौर! MIC में मांगी बैंक खातों की डिटेल, कांग्रेस ने बनाया मजाक
कांग्रेस ने छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहके की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, कहा-विकास के मुद्दे पर बात नहीं करते महापौर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 9:15 AM IST|
Updated : December 19, 2025 at 10:03 AM IST
छिंदवाड़ा: ''साढे़ तीन साल का समय बीत जाने के बाद भी छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम के महापौर को यह जानकारी नहीं है कि नगर निगम में कितने बैंक के खाते संचालित होते हैं और कितना पैसा केंद्र और राज्य सरकार विकास के लिए नगर निगम को देती है.'' यह कहना है नगर निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र मागो का. क्योंकि मेंबर इन काउंसिल की बैठक में खुद महापौर ने ऐसी जानकारी को प्रस्ताव के जरिए नगर निगम के अधिकारियों से मांगा है.
विकास के मुद्दे नहीं, जानकारी मांग रहे हैं महापौर: कांग्रेस
नगर निगम में मेयर इन काउंसिल की बैठक के दौरान जैसे ही प्रस्ताव की लिस्ट पार्षदों के हाथों में आई वह चर्चा का विषय बन गई. महापौर और नगर निगम की तरफ से अलग-अलग प्रस्ताव मेंबर इन काउंसिल की बैठक में निर्णय करने के लिए रखे जाते हैं. इन प्रस्तावों में महापौर ने कुछ ऐसी डिमांड कर डाली की जो चर्चा का विषय था. महापौर विक्रम आहके ने प्रस्ताव में नगर निगम के अधिकारियों से पूछा कि नगर निगम के कितने बैंक खाता संचालित होते हैं.
इसके साथ नगर निगम में मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा कितना पैसा आया है. छिंदवाड़ा नगर निगम के अंतर्गत कितनी अवैध कॉलोनियां हैं. इन मुद्दों को लेकर नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मागो और नेता प्रतिपक्ष हंसा अंबर दाढ़े ने महापौर पर सवाल उठाते हुए कहा कि, ''मेंबर इन काउंसिल की बैठक जनता के मुद्दों को रखने के लिए होती है. लेकिन यहां पर महापौर ऐसी जानकारी मांग रहे हैं जिससे समझ में आता है कि साढे़ तीन साल में महापौर को नगर निगम के कामकाज की समझ नहीं आ पाई है.''
32 प्रस्ताव पर हुई चर्चा, 31 को मिली मंजूरी
नगर निगम में जनसंपर्क अधिकारी अभिषेक गुप्ता ने बताया कि, ''नगर निगम की मेयर-इन-काउंसिल बैठक गुरुवार को महापौर विक्रम सिंह अहके की अध्यक्षता में आयोजित हुई. करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से 31 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई. एक प्रस्ताव को कुछ सुधार और स्पष्टता के साथ अगली बैठक में पेश करने का निर्णय लिया गया. बैठक में जामुनझिरी की रिक्त शासकीय भूमि पर बस टर्मिनल और इंटीग्रेटेड टाउनशिप निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. 10 एकड़ भूमि में बस टर्मिनल, टू-व्हीलर एवं फोर-व्हीलर पार्किंग, 300 बस पार्किंग क्षमता और यात्रियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
वहीं, 15 एकड़ भूमि में सुव्यवस्थित टाउनशिप के विकास का निर्णय लिया गया है. लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से नगर निगम को 400 करोड़ रुपये की संभावित आय का अनुमान लगाया गया है. यह कार्य अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें शासन द्वारा 25 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी तथा शेष कार्य निकाय द्वारा स्वयं के व्यय, पीपीपी मॉडल, बॉण्ड या बैंक लोन के माध्यम से पूर्ण करने का प्रस्ताव है. इस प्रोजेक्ट को पांच वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस मामले में जब ईटीवी भारत ने महापौर विक्रम आहके से उनका पक्ष जानने के लिए फोन किया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया.
जीत के बाद सोशल मीडिया पर वायरल, बाद में बीजेपी में शामिल
छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम के महापौर विक्रम आहके कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर आए थे. उस दौरान उनकी देश की मीडिया में काफी चर्चा हुई थी. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा गरीब परिवार के युवा बेटे को महापौर तक पहुंचाने के सफर की मीडिया में जमकर तारीफ भी हुई थी और आदिवासी कल्चर के साथ जीवन शैली की कई तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल भी हुई थी. इसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था. लेकिन फिर लोकसभा चुनाव के दौरान महापौर विक्रम आहके ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था.