देसी फ्रिज की बढ़ी मांग, इसे गढ़ने वालों की जिंदगी में अभी भी तपिश

छिंदवाड़ा के बाजारों में गर्मी की शुरूआत होते ही बढ़ी मटके की मांग, संसाधन के अभाव में दूसरे शहरों से मंगाना पड़ता है मटका.

CHHINDWARA MATKA POTTER
मटका बनाने में पसीना बहाने वाले को नहीं मिल रहा उचित मोल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 10:07 PM IST

2 Min Read
रिपोर्ट: नागेंद्र सिंह

छिंदवाड़ा: गर्मी के मौसम में सब का गला तर करने वाला देसी फ्रिज, अपने मालिक की ही तरक्की नहीं कर पा रहा है. गर्मी की शुरुआत होते ही मिट्टी के मटकों की मांग बढ़ गई है, लेकिन चिलचिलाती धूप में पसीना बहाने वाले कुम्हारों को उनकी मेहनत का सही मोल नहीं मिल पा रहा है. वहीं, अब मिट्टी की भी सुविधा कुम्हारों को नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें बने-बनाए मटके अन्य शहरों से मंगाना पड़ता है.

गर्मी की शुरुआत होते ही बढ़ जाती है मटकों की मांग

मटकों का निर्माण करने वाले कुम्हार राजेश कुमार मालवीय ने बताया कि "पहले के समय में हर घर में मटका दिखाई देता था, पर अब आधुनिक युग के कारण मटकों की बिक्री काम हो चुकी है. गर्मी में मटकों को मांग होती है, लेकिन आधुनिक चीजों के कारण व्यापार पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा है और धीरे-धीरे व्यापार भी खत्म होता जा रहा है. मेरा पूरा परिवार इसी व्यापार पर आश्रित है. इसमें जो भी कमाई होती है, उससे ही साल भर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं."

गर्मी की शुरुआत होते ही बढ़ जाती है मटको की मांग (ETV Bharat)

संसाधन के अभाव में दूसरे शहरों से मंगाना पड़ता है मटका

कुम्हार ने बताया कि मटका बनाने के लिए आवश्यक मिट्टी, जलाऊ लकड़ी समेत अन्य चीजों की आवश्यकता होती है, जो आज के समय में काफी मुश्किल से उपलब्ध हो पाती है. उसके लिए भी उन्हें दर-दर भटकना पड़ता है. जिसके कारण मंडला, बालाघाट, शाहपुरा सहित अन्य जगह से बने मटके मंगवाने पड़ते हैं.

MP MATKA DEMAND INCREASED
बाजारों में गर्मी की शुरूआत होते ही बढ़ी मटके की मांग (ETV Bharat)

मटका के व्यापार में संकट

कुम्हारों ने बताया कि अपनी आजीविका चलाने के लिए वे उपलब्ध संसाधन अनुसार खुद मटका तैयार करते हैं. लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर वे मटका अन्य शहरों से लाकर बाजार में बेचते हैं. वे अपनी मटके की दुकान सड़क किनारे लगाते हैं. जिसे नगर निगम द्वारा कई बार अतिक्रमण का हवाला देकर हटा दिया जाता है. जिससे उनके व्यापार में परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

CHHINDWARA MATKA POTTER
मटका बनाते कुम्हार (ETV Bharat)

