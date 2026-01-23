ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 1 किमी दूर से दिख रहा धुएं का गुबार

छिंदवाड़ा के पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका, 1 किलोमीटर दूसरे दिख रहा धुएं का गबार, आग बुझाने की कोशिश.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 1:57 PM IST

Updated : January 23, 2026 at 2:59 PM IST

छिंदवाड़ा: औद्योगिक क्षेत्र इमलीखेड़ा के एक पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आगजनी की घटना में लाखों के नुकसान की आशंका है. कंपनी में प्लास्टिक होने की वजह से धुएं के गुबार करीब 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहे थे. 11 दमकलों की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं.

तीन दमकल की गाड़ियां मौके पर लाखों के नुकसान की आशंका

कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया कि "आज यानि शुक्रवार को सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस प्रशासन और दमकल कर्मी मौके पर पहुंच. तीन दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई है. नुकसान का पुख्ता आंकलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन लाखों रुपए का पाइप और रॉ मैटेरियल फैक्ट्री में रखे हुए थे."

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

फायर ऑफिसर अभिषेक दुबे ने बताया कि "प्राथमिक तौर पर आग लगने की सूचना मिली है. दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं. प्रशासनिक अमला और नगर निगम का फायर लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहा है. शुरुआती तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, लेकिन यह एक जांच का विषय है. पहले हमारी प्राथमिकता आग पर काबू पाना है."

1 किलोमीटर दूर से दिख रहे थे धुएं के गुबारे

बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंडस्ट्रियल एरिया से करीब 1 किलोमीटर दूर से ही फैक्ट्री में आग लगने के बाद धुएं के गुबार दिखाई देने लगे थे. प्लास्टिक का सामान होने के कारण आगर बार-बार भड़क रही थी. जैसे ही लोगों ने धुएं का गुब्बार देखा तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने प्रशासन के माध्यम से दमकल की गाड़ियां पहुंची. पुलिस ने आग की लपटों को देखते हुए आसपास के एरिया को तुरंत खाली कराया. परासिया और बड़कुई सहित 11 फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर काबू करने का प्रयास जारी है.

छिंदवाड़ा एसडीम सुधीर कुमार जैन ने बताया कि "11 दमकल गाड़ियों के जरिए आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है, लेकिन आग भयंकर रूप ले चुकी है. पाइप बनाने का रॉ मैटेरियल इस फैक्ट्री में था, सुधीर जैन ने कहा है कि हमारा पहला प्रयास आग पर काबू पाना है. नुकसान कितने का हुआ हैस यह बाद में आंकलन किया जाएगा.

संपादक की पसंद

