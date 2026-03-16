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मंत्री विजय शाह ने ढोल नगाड़ों पर लगाये जोरदार ठुमके, होने लगी नोटों की बारिश

जटवाढाना राजाखोह में रविवार को गोंडवाना महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह भी पहुंचे. मंत्री जी ने खुद ढोल बजाकर भाजपा नेत्रियों के साथ ठुमके लगाए. इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने नोटों की बारिश करना शुरू कर दिया.

छिंदवाड़ा: जटवाढाना राजाखोह में रविवार को गोंडवाना महासम्मेलन का आयोजन किया गया, यहां सम्मेलन में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ. कार्यक्रम में मंत्री और कई वरिष्ठ नेताओं की भारी भीड़ जुटी जहां माहौल पूरी तरह उत्सवी हो गया. इस दौरान ढोल नगाड़ों की थाप पर मंत्री विजय शाह और भाजपा नेत्रियां जमकर थिरकते नजर आए.

सामाजिक कार्यक्रम में संस्कृति को बढ़ावा

छिंदवाड़ा के महापौर और आयोजन समिति के उपाध्यक्ष विक्रम अहके भी मंत्री के साथ ठुमके लगाते नजर आए. विक्रम अहके ने बताया कि यह सम्मेलन राजा जाटवाशाह समिति जाटवाढाना राजखोह एवं अखिल भारतीय गोंडवाना महासभा के तत्वावधान में आयोजित किया गया था.

राजा जाटवाशाह की जन्मस्थली में सामूहिक विवाह समारोह

महापौर विक्रम अहके ने बताया, "सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन राजा जाटवाशाह की जन्मस्थली जाटवाढाना में हुआ, सम्मेलन में महारैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामाजिक जागरूकता से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई. साथ ही गोंडवाना समाज की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई थीं. किसी भी शुभ मौके पर नाच-गाना हमारी संस्कृति और परंपरा है. यहां पर भी विवाह कार्यक्रम आयोजित किया था इसलिए सभी लोग संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए नाच गाना कर रहे थे."

देवगढ़ किला का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री

जनजातीय कार्य एवं लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन मंत्री विजय शाह ने छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान जिले की ऐतिहासिक धरोहर देवगढ़ किले का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने किले की ऐतिहासिक महत्वता को देखते हुए इसके संरक्षण, सौंदर्यीकरण तथा बेहतर रख-रखाव के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए. इस दौरान अधिकारियों ने मंत्री को किले की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं तथा संरक्षण कार्यों के बारे में जानकारी दी.

राजा जाटवाशाह की जन्मस्थली में जमकर किया डांस (ETV Bharat)

पर्यटकों की सुविधा के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

मंत्री डॉ. शाह ने किले परिसर में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनाए रखने, आवश्यक मरम्मत कार्य कराने तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित करने के निर्देश दिए. इसके अलावा किले तक जाने वाली सड़क को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए, ताकि पर्यटकों और आगंतुकों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कहा, "देवगढ़ का किला गोंड राजाओं की समृद्ध शासन व्यवस्था, वीरता और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है. यह स्थल कभी गोंड शासन की प्रमुख राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था और यहां की ऐतिहासिक धरोहरें उस गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती हैं. ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है. प्रदेश सरकार इनके संरक्षण तथा पर्यटन विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है."