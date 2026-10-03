ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा और इटारसी के मस्कारा गणेश, नागपुर के भोसले राजवंश ने पितृ पक्ष में क्यों की शुरुआत?

पितृ पक्ष में विराजते हैं मन्नत के मस्कारा गणेश ( ETV Bharat GFX )

छिंदवाड़ा: पितृ पक्ष के दौरान 15 दिनों तक शुभ काम सनातन धर्म में करने की मनाही होती है, इस दौरान सिर्फ पितरों के तर्पण और पितरों की पूजा अर्चना का विधान है. लेकिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर सहित कई गांव में पितृ पक्ष में गणेश पंडाल सजे हुए हैं. यहां पितृ पक्ष के साथ 15 दिनों तक गणेश उत्सव भी मनाया जा रहा है. पितृ पक्ष के दौरान विराजित होने वाले गणेश जी को मस्कारा गणेश कहते हैं. छिंदवाड़ा के अलावा मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले के इटारसी में भी यह परंपरा पिछले लगभग 80 से 90 सालों से चली आ रही है.

मराठा समाज के जिला अध्यक्ष प्रवीण काटकर बताते हैं, "इस परंपरा की शुरुआत 1787 में भोसले राजवंश के श्रीमंत राजे खंडोजी महाराज भोसले (चिमणाबापू) ने की थी. चिमणाबापू जब बंगाल पर विजय प्राप्त कर नागपुर लौटे, तब तक नियमित गणेशोत्सव समाप्त हो चुका था और कुल के गणपति का विसर्जन हो चुका था. बंगाल विजय का उत्सव मनाने और अपनी सेना के साथ प्रजा का मनोरंजन करने के लिए उन्होंने पितृ पक्ष में दोबारा गणपति की स्थापना की थी."

मस्कारा गणेश को मन्नत वाले गणेश भी कहा जाता है. गणेश उत्सव के बाद पितृ पक्ष शुरू हो जाते हैं. जिसमें कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मन्नत करते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद पितृ पक्ष के दौरान गणेश जी की स्थापना करते हैं. इसे मस्कारा गणेश कहा जाता है. जब देशभर में गणेश उत्सव समाप्त होने के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका होता है तब यहां मस्कारा गणेश की स्थापना की जाती है.

मध्य प्रदेश में मस्कारा गणेश की स्थापना (ETV Bharat GFX)

मध्य प्रदेश में मस्कारा गणेश की स्थापना (ETV Bharat GFX)

क्यों पड़ा गणेशजी का नाम मस्कारा

मराठा समाज के जिला अध्यक्ष प्रवीण काटकर ने बताया, "जब चिमणाबापू बंगाल के खिलाफ लड़ाई करने जा रहे थे तो उन्होंने गणेश भगवान से लड़ाई में विजय प्राप्त करने की मनोकामना की थी. इसके साथ प्रण लिया था कि वापस लौटने पर वे गणेशजी की स्थापना करेंगे लेकिन जब वे लौटे तो उस समय तक पारंपरिक गणेश महोत्सव समाप्त हो चुका था.

मस्कारा गणेश की स्थापना का इतिहास (ETV Bharat GFX)

मनोकामना होने की वजह से उन्होंने लोगों के मना करने के बाद भी पितृ पक्ष में गणेश जी की स्थापना कर दी और बंगाल का विजय उत्सव मनोरंजन कर मनाया. मस्कारा का अर्थ मराठी भाषा में मजाक या मनोरंजन करना होता है. इस गणेश उत्सव के दौरान पंडाल में लोग उत्सव मनोरंजन और कई तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां करके मनोरंजन करते हैं. इसलिए उन्हें मस्कारा गणेश कहा जाने लगा."

मस्कारा गणेश की स्थापना का इतिहास (ETV Bharat GFX)

छिंदवाड़ा और कई ग्रामीण इलाकों में होती है मस्कारा गणेश की स्थापना

चंदनगांव में मस्कारा गणेश की स्थापना जय बाबा बर्फानी गणेश समिति द्वारा की जाती है. यहां मस्कारा गणेश की स्थापना की शुरुआत 1980 में हुई थी.

मस्कारा गणेश को लेकर पौराणिक मान्यताएं (ETV Bharat GFX)

समिति सदस्य पिंटू खंडागरे ने बताया, "मुख्य गणेश उत्सव के विसर्जन के बाद पितृ पक्ष की शुरुआत से ही मस्कारा गणेश की स्थापना हो जाती है. मन्नत वाले गणेश जी की शुरुआत भले ही महाराष्ट्र के नागपुर से हुई लेकिन नागपुर से सटे जिले छिंदवाड़ा के सौंसर, पांढुर्णा के साथ चौरई के महंगोरा और चंदनगांव में मस्कारा गणेश मूर्तियों के स्थापित करने का सिलसिला लगातार जारी है. पितृ पक्ष की समाप्ति के दिन यानि अमावस्या के दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है."

चंदनगांव में मस्कारा गणेशजी की स्थापना (ETV Bharat)

'प्रथम पूज्य गणेशजी की स्थापना में कोई दोष नहीं'

मस्कारा गणेश की स्थापना करने वाले पंडित गोपाल तिवारी ने बताया, "सनातन धर्म और वेद पुराणों में गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं. कोई भी पूजा हो पहले गणेश जी की आराधना करनी होती है, इसलिए किसी भी तरीके का दोष पितृ पक्ष या पंचक भगवान गणेश के लिए नहीं है. यह दोष पंचक सब कुछ इंसान और मानव जीवन के लिए है. इसलिए पूजा करना कभी भी वर्जित नहीं है क्योंकि घरों में भी पूजा होती है."

छिंदवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में होती है मस्कारा गणेश की स्थापना (ETV Bharat)

पंडित गोपाल तिवारी कहते हैं, "नए घर में प्रवेश करना, नए वस्त्र खरीदना और उत्सव मनाना और दूसरे शुभ काम पितृ पक्ष में ना करना इंसानों के लिए है. देवताओं और भगवानों के लिए वर्जित नहीं है. जिस तरह कहा जाता है कि देवशयनी ग्यारस से भगवान और देवता सो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी 4 महीने धार्मिक काम होते हैं, जो भी नियम विधि विधान और दोष पंचक होते हैं, वह केवल मानव जीवन के लिए होते हैं, इस कारण मस्कारा गणेश की स्थापना में कोई दोष नहीं लगता."

प्रथम पूज्य गणेशजी की स्थापना में कोई दोष नहीं (ETV Bharat)

इटारसी में भी होती है मस्कारा गणेश की स्थापना

पितृ पक्ष के दौरान नर्मदापुरम के इटारसी में भी मस्कारा गणेश की स्थापना की जाती है. यहां रेलवे स्टेशन के सामने स्थित दक्षिणमुखी श्री हनुमान मंदिर परिसर में मस्कारा गणेश जी की स्थापना रिद्धि-सिद्धि के साथ की जाती है. गौर परिवार करीब 80 से 90 वर्षों से इस परंपरा को निभाता आ रहा है. इस परंपरा और मान्यता के अनुसार यहां पितृ पक्ष की चतुर्थी को मस्कारा गणेश की स्थापना की जाती है. इसके बाद अमावस्या को विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है. स्थापना से विसर्जन तक मंदिर परिसर में सुबह-शाम विशेष पूजा होती है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों और मन्नत के लिए पहुंचते हैं.

पितरों की शांति के लिए करते हैं प्रार्थना

स्थानीय मान्यता के अनुसार, पितृ पक्ष में मस्कारा गणेश के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व माना जाता है. श्रद्धालु परिवार की सुख-समृद्धि और पितरों की शांति के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं. यह परंपरा इटारसी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुकी है.