ETV Bharat / state

जांच में ये आयुर्वेदिक दवाएं निकली जानलेवा, मध्य प्रदेश सरकार ने लगाया बैन, देखें लिस्ट

मध्य प्रदेश सरकार ने कई आयुर्वेदिक दवाओं को बैन कर दिया है. लैब में जांच में ये दवाएं अमानक पाई गई हैं.

MANY AYURVEDIC MEDICINES BANNED
मध्य प्रदेश में कई आयुर्वेदिक दवाओं पर बैन (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा : छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से 24 बच्चों की मौत के बाद भी जहरीली दवाओं की बिक्री जारी. अब छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ में एक और 5 महीने की बच्ची की आयुर्वेदिक कफ सिरप पिलाने से मौत हो गई. इससे प्रशासन में फिर हड़कंप की स्थिति है. इसके बाद प्रशासन ने आयुर्वेदिक दवाइयां और सिरप जांच के लिए भेजे, जिनमें से कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां अमानक पाई गई हैं.

ये आयुर्वेदिक दवाएं निकली अमानक

छिंदवाड़ा जिले सहित मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत के बाद अलर्ट मोड में आए जिला प्रशासन ने एलोपैथिक व आयुर्वेदिक दवाओं की भी जांच कराई थी. जहरीले कफ सिरप के मामले में लिए गए आयुर्वेदिक दवाओं के सैंपल की रिपोर्ट में आयुर्वेदिक दवाएं भी अमानक निकली हैं. इन दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है. इनमें गिलोय सत्व, कासामृत सिरप जैसे उत्पादों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

MANY AYURVEDIC MEDICINES BANNED
आयुर्वेदिक दवाएं निकली अमानक (ETV BHARAT)

जांच के लिए ग्वालियर भेजे दवाओं के सैंपल

छिंदवाड़ा जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स संचालकों को इन बैच नंबरों की दवाओं की नहीं बेचने की हिदायत दी गई है. इसके अलावा स्टॉक को भी निर्माण कंपनी को वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं. जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है वे इस प्रकार हैं - गिलोय सत्व, कामदुधा रस, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता शक्ति भस्म, लक्ष्मी विलास रास, कफकुठार रास और कासामृत. इन दवाओं अन्य दवाओं के सैंपल जांच के लिए ग्वालियर लैब भेजा गया था.

MANY AYURVEDIC MEDICINES BANNED
जांच में आयुर्वेदिक दवाएं निकली जानलेवा (ETV BHARAT)

इन आयुर्वेदिक दवाओं पर प्रतिबंध

जिला आयुष अधिकारी डॉ. प्रमिला यावतकर ने बताया "जो आयुर्वेदिक दवाएं अमानक पाई गई हैं, उनमें शर्मायु जैन्यून आयुर्वेद श्री शर्मा आयुर्वेद मंदिर सिविल लाइन दतिया, बैच नम्बर - 005पी-11 का गिलोय सत्व, शर्मायु जैन्यून आयुर्वेद दतिया, बैच नम्बर-25117002पी-11 का कामदुधा रस, यूनिट-2 श्री धनवंतरी हर्बल हिमाचल प्रदेश आदि हैं."

MANY AYURVEDIC MEDICINES BANNED
औषधि नियंत्रक ने जारी किया आदेश (ETV BHARAT)

औषधि नियंत्रक ने जारी किया आदेश

इसके अलावा बैच नम्बर- पीपीएमबी-0771 का प्रवाल पिष्टी,यूनिट-2 श्रीधनवंतरी हर्बल हिमाचल प्रदेश, बैच नम्बर- एमएसबीबी-0591मुक्ता शक्ति भस्म, डाबर इंडिया लिमिटेड गाजियाबाद, बैच नम्बर-एसबी 006651 का लक्ष्मी विलास रस,डाबर इंडिया लिमिटेड गाजियाबाद, बैच नम्बर-एसबी 000661 का कफकुठार रसऔर शिवायु आयुर्वेद लिमिटेड औरंगाबाद, बैच नम्बर-केएमएसएल-25011 का कासमृत सिरप भी अमानक पाए गए हैं. ये आदेश कार्यालय औषधि नियंत्रक व संचालनालय आयुष भोपाल से जारी किए गए हैं.

TAGGED:

BANNED TOXIC COUGH SYRUPS
COUGH SYRUP DEATH CASE
KASAMRIT SYRUP CHILD DEATH
CHHINDWARA COUGH SYRUP DEATH
MANY AYURVEDIC MEDICINES BANNED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंदौर से अंतरराज्यीय बस सेवा की शुरुआत, नागपुर के बाद लखनऊ और अयोध्या भी कनेक्ट

मौत के आगे हारी मां की ममता, कुएं में छलांग लगाने के बाद भी नहीं बच सकी बच्ची

आर्थिक जरूरत नहीं होने पर शादीशुदा बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं, हाईकोर्ट का आदेश

शादी में नकली सोने का मंगलसूत्र पहनाने पर भड़की दुल्हन, पति के खिलाफ कराई FIR

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.