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ना मजदूर की जरूरत ना डीजल की झंझट, खेतों में बोवनी के लिए आ गई गजब की जादुई मशीन

खेतों में मक्का लगाना कठिन प्रक्रिया होती है क्योंकि मक्के के बीच को एक-एक करके करीब 1 फीट की दूरी में लगाना होता है. पहले तो खेतों में मजदूर आसानी से मिल जाते थे, इसलिए बोवनी भी सरलता से होती थी. अब मशीनीकरण के युग में ट्रैक्टर से चलने वाली सीडड्रिल मशीन बाजार में आ गई थी, लगातार बढ़ती महंगाई के चलते किसानों के लिए ट्रैक्टर से बोवनी करना भी महंगा सौदा साबित हो रहा है.

छिंदवाड़ा: खेतों में मक्का लगाने के लिए ना तो अब आपको मजदूर की जरूरत पड़ेगी और ना ही ट्रैक्टरों के लिए डीजल की खपत करनी होगी. बाजार में एक ऐसी मशीन आई है जो बिना मजदूर और बिना डीजल के आसानी से खेतों में मक्के की बोवनी कर देगी. किसान इस मशीन को खुद ऑपरेट कर सकते हैं. इस मशीन को लेकर किसान कह रहे हैं कि यह जादुई मशीन है.

इस बीच राहत देने वाली खबर यह है कि मैन्युअल सीड प्लांटर बाजार में आया है. यह ऐसी मशीन है जिसे सिर्फ एक व्यक्ति हाथ से आसानी से चला सकता है और खेतों में बोवनी कर सकते हैं. सबसे खास बात ये है कि बगैर किसी लागत के बोवनी कर सकते हैं.

बोवनी के लिए मैन्युअल सीड प्लांटर (ETV Bharat)

1 बार में 3 किलो बीज बोने की कैपेसिटी

चारगांव के किसान रविशंकर बरकोरिया ने बताया, "ट्रैक्टर या दूसरे माध्यम से बोनी करने पर नुकसान होने की संभावना होती है क्योंकि बीज गहरी जमीन में चला जाता है. इसमें ना तो डीजल लगता है और ना ही मजदूर की जरूरत होती है और आसानी से एक दिन में 2 से 3 एकड़ खेती में मक्का लगाया जा सकता है.

1 बार में 3 किलो बीज बोने की कैपेसिटी (ETV Bharat)

हाथों से मक्का लगाने पर दूरी का सही पता नहीं लग पाता है इसलिए कई बार खेतों में गड़बड़ी हो जाती है लेकिन इस मशीन से एक निश्चित मात्रा पर मक्के की बोवनी हो जाती है. एक बार में 3 किलो बीज डालकर बोवनी कर सकते हैं. एक व्यक्ति आसानी से यह काम कर सकता है."

मक्का ही नहीं अरहर और मूंगफली में भी उपयोगी

मैन्युअल सीड प्लांटर बेचने वाले दुकानदार संतोष पवार ने बताया, "यह मशीन सिर्फ मक्के के बीज लगाने के लिए काम नहीं आती बल्कि मूंगफली, अरहर, फरास, बीन बरबटी जैसे सिंगल दाने वाली कोई भी फसल की बोवनी इस मशीन से आसानी से की जा सकती है. बाजार में इस मशीन के आते ही हजारों की संख्या में किसान इसे खरीदने पहुंच रहे हैं. इस मशीन से खेतों में बीज लगाने के लिए पहले खेत को ट्रैक्टर या दूसरे माध्यमों से तैयार कर लिया जाता है ताकि यह मशीन खेतों में हल्की बारिश के बाद आसानी से चल सके."

ना मजदूर की जरूरत ना डीजल की झंझट (ETV Bharat)

3000 से लेकर 4000 रुपए में मिलती है जादुई मशीन

किसान चंचलेश यदुवंशी बताते हैं, "मैन्युअल सीड प्लांटर एक ऐसी जादुई मशीन है जो सिर्फ समय ही नहीं बल्कि पैसा भी बचाती है. एक दिन में 3 मजदूरों के बराबर मक्के की बोवनी की जा सकती है. इस तरीके से तीन गुना पैसों की बचत भी होती है और आसानी से खेतों के काम भी पूरे हो जाते हैं. इस मशीन की बाजार में कीमत ₹3000 से लेकर ₹4000 तक होती है. खेतों में काम करने के लिए मजदूर भी प्रतिदिन 400 से 500 रुपए मजदूरी लेते हैं. इस हिसाब से देखा जाए तो किसानों के लिए यह मशीन सस्ती और चलाने में आसान है."