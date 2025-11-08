ETV Bharat / state

पूरे साल गोमुख से निकलता है पानी, महिमा ऐसी कि माना जाता है शेषनाग का जलाभिषेक

छिंदवाड़ा गोमुख से होता है शेषनाग का जलाभिषेक, प्रकृति की देन मानकर करते हैं पूजा, कार्तिक पूर्णिमा के बाद लगता है 15 दिनों का मेला.

CHHINDWARA MANKADEHI GOMUKH
छिंदवाड़ा गोमुख से होता है शेषनाग का जलाभिषेक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 8:38 PM IST

3 Min Read
छिंदवाड़ा: जैसे-जैसे गर्मी का मौसम आता है, वैसे-वैसे जमीन में जलस्तर भी कम होने लगता है. खास तौर पर ऊंचे और पहाड़ी इलाके में तो पानी मिलना भी मुश्किल होता है. इसके बावजूद भी कुछ ऐसी जगह या विशेष स्थान होते हैं, जहां कुछ अलग ही नजारे देखने को मिलते हैं. कुछ ऐसा ही होता है, छिंदवाड़ा के मानकादेही के पास के जंगल में, जहां पर स्वयंभू गोमुख से पूरे साल भर पहाड़ों के ऊपर पानी की धार बहती है. यहां कार्तिक पूर्णिमा के बाद हर साल गोमुख मेला लगता है.

प्रकृति की देन मानकर गोमुख की करते हैं पूजा

करीब 60 साल की उम्र पार कर चुके मानकादेही गांव के बुजुर्ग रमेश चंद्रवंशी ने बताया कि "घनघोर जंगल के बीच एक पत्थर है, जो दिखने में गाय के मुंह जैसा है. यह किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं, बल्कि प्रकृति की देन है. यहां पर लोग मनोकामना लेकर आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है." ग्रामीणों का यह भी कहना है कि गोमुख से निकल रहे पानी को लोग गंगाजल से कम नहीं मानते हैं. इसलिए लोग यहां आते और इसकी पूजा भी करते हैं. लोग इस जल को अपने घरों पर ले जाकर शुभ कामों में उपयोग भी करते हैं.

प्रकृति की देन मानकर गोमुख की करते हैं पूजा (ETV Bharat)

शेषनाग का गोमुख से होता है जलाभिषेक

मंदिर में सेवा करने वाले ज्ञानचंद मर्सकोले की उम्र भी करीब 70 साल है. ज्ञानचंद बताते हैं कि "पहले उनके दादाजी और फिर उनके पिताजी भी यहां सेवा करते थे. जिस स्थान पर यह गोमुख है, उसके कुछ ही दूरी पर से यह पानी निकलता है. ऐसा माना जाता है कि जमीन के नीचे भगवान शेषनाग हैं, जिनका गोमुख से जलाभिषेक होता है. हम भी अपने दादा और पिताजी के बाद यहां पर सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में मेवा मिल रहा है."

Chhindwara Mankadehi Gomukh Water flows
पूरे साल गोमुख से निकलता है पानी (ETV Bharat)

पहाड़ों के ऊपर भी पानी नहीं होता खत्म

जिस स्थान पर गोमुख की आकृति बनी हुई है, वह काफी ऊंचा है. आमतौर पर देखा जाता है कि गर्मी के मौसम में इतनी ऊंचाई पर पानी मुश्किल से ही मिलता है. लेकिन इसे प्रकृति की खास देन या ईश्वर का वरदान ही कहा जा सकता है. गर्मी में इस पानी की रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन पानी आना बंद नहीं होता है.

Chhindwara Gomukh mela
कार्तिक पूर्णिमा के बाद 15 दिन का मेला (ETV Bharat)

हर साल 15 दिनों का लगता है मेला

मानकादेही के आसपास के गांव के लोग इसे प्रकृति का देवता मानते हैं. यदि गांव में कोई परेशानी या किसी के घर में कोई समस्या हो, तो वे यहां आकर मन्नत मांगते हैं. लोगों का मानना है कि यहां सारी मनोकामना पूरी होती है. मानकादेही में कार्तिक पूर्णिमा के बाद से यहां 15 दिनों तक मेला भी लगता है. इस दौरान यहां लोग पूजा-पाठ और हवन भी करते हैं. इस मेले को देखने के लिए कई गांव के लोग यहां पहुंचते हैं.

