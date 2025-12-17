छिंदवाड़ा के ट्रक ड्रायवर का बेटा मंगेश बना IPL स्टार क्रिकेटर, 70 किमी दूर रोज करता था प्रैक्टिस
IPL 2026 में छिंदवाड़ा के क्रिकेटर मंगेश का बेस प्राइस 30 लाख, 5 करोड़ में हुआ ऑक्शन, आरसीबी टीम से खेलंगें.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
December 17, 2025
Updated : December 17, 2025 at 7:55 AM IST
छिन्दवाड़ा : आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के लाल मंगेश यादव की किस्मत चमक गई है. RCB ने मंगेश को 5 करोड़ 20 लाख रु बोली लगाते हुए अपनी टीम में रखा है और इसी के साथ उस पिता के सपने पूरे हो गए हैं जो बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए महीनों घर से बाहर रहकर ट्रक चलाते हैं. ये कहानी है छिंदवाड़ा के क्रिकेटर मंगेश यादव और उनके पिता रामअवध यादव की जो पेशेसे ट्रक ड्राइवर हैं.
मंगेश का बेस प्राइस 30 लाख, 5 करोड़ 20 लाख में हुआ ऑक्शन
आईपीएल टीमों के लिए मंगलवार को अबूधाबी में खिलाड़ियों की नीलामी हुई. इस नीलामी में एक ऐसा खिलाड़ी भी निकलकर आया, जिसकी बेस प्राइस तो 30 लाख रुपए थी लेकिन आईपीएल क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में 5 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है. तेज रफ्तार और यॉर्कर के लिए पहचाने जाने वाले 24 साल के मंगेश ने मध्य प्रदेश टी-20 लीग में 14 विकेट चटकाए थे. 6 मैचों में उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल लिए. एक मैच में उन्होंने 3 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे और इसी परफॉर्मेंस ने आईपीएल सिलेक्टर्स का ध्यान खींचा.
इतना ही नहीं, मंगेश ने इसी साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के लिए डेब्यू किया, जहां लीग चरण में 2 मैचों में 3 विकेट झटके और 12 गेंदों पर 28 रन बनाए थे.
70 किमी दूर प्रैक्टिस करने जाते रहे मंगेश
मंगेश के पिता ने उन्हें क्रिकेटर बनाने के लिए महीनों घर से बाहर रहकर ट्रक ड्राइवरी की तो वहीं, मंगेश उनके सपने पूरे करने के लिए जमकर मेहनत करते रहे. पिता की मेहनत की कद्र करते हुए मंगेश घर से करीब 70 किलोमीटर दूर क्रिकेट प्रैक्टिस करने रोज जाते थे. आज उनकी कड़ी मेहनत ये रंग लाई है कि देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम चमका है. मंगलवार रात जैसे ही मंगेश के पिता को फोन पर उनके आईपीएल ऑक्शन की बात पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
कौन हैं मंगेश यादव?
छिंदवाड़ा में मंगेश यादव के क्रिकेट कोच उत्सव बैरागी बताते हैं, '' मंगेश यादव का जन्म 10 अक्टूबर 2002 को छिन्दवाड़ा के बोरगांव में हुआ जो अब पांढुर्णा जिले का हिस्सा है. मंगेश को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा. आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी मंगेश लगातार क्रिकेट की प्रैक्टिस करने छिंदवाड़ा आते थे. मंगेश की क्रिकेट खेलने की शुरुआत छिंदवाड़ा के इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम से ही हुई है और वे यूट्यूब क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी भी हैं. मध्य प्रदेश के क्रिकेटर मंगेश बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं.''
इनाम में मिले पैसे और साइकिल भी ग्राउंडमैन को दे दी
मंगेश यादव के कोच उत्सव बैरागी ने बताया, '' मंगेश का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई होता था, उसकी बातों से लगता था कि भले ही वह आर्थिक रूप से कमजोर हो लेकिन अपने खेल के दम पर खुद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएगा. वही हमेशा लोगों को बहुत इज्जत देता था, बड़े हों या छोटे उसके लिए सब सम्मानजनक होते थे. इंदौर में जब उन्हें बेस्ट प्लेयर का अवॉर्ड मिला और इनाम में 10 हजार रु मिले तो उन्होंने ग्राउंड की सफाई करने वाले ग्राउंडमैन को ये राशि दे दी थी. इसके साथ ही 2022 में छिंदवाड़ा में आयोजित सांसद क्रिकेट कप के दौरान उन्हें बेस्ट ऑलराउंडर का अवॉर्ड मिला था, इस दौरान उन्हें एक साइकिल इनाम में मिली थी वह साइकिल भी उन्होंने ग्राउंडमैन को गिफ्ट में दे दी थी. ये उनका बड़ा दिला दिखाता है.''
घर में खुशी का माहौल, नकुलनाथ व कमलनाथ ने दी बधाइयां
5 करोड़ 20 लाख की प्राइज के साथ आरसीबी में शामिल होने की खबर मिलते ही मंगेश के घर में खुशियों का माहौल. पड़ोसियों के साथ-साथ अब दूर-दूर से लोग उनके परिजनों को बधाई देने पहुंच रहे हैं. इसी बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता नकुलनाथ ने मंगेश के पिता से फोन पर बात करते हुए बधाई दी. वहीं, नकुलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा,'' छिंदवाड़ा के उभरते हुए क्रिकेट सितारे मंगेश यादव को IPL ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) द्वारा चयनित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं. आपका यह सफर आपके अटूट जुनून, अथक मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का सजीव प्रमाण है. आपने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से यह सिद्ध कर दिया कि सपने अगर सच्चे इरादों के साथ देखे जाएं, तो वे अवश्य साकार होते हैं.''
नकुलनाथ ने आगे लिखा, '' छिंदवाड़ा के इंदिरा गांधी मैदान से अपने खेल की नींव रखकर आज आप राष्ट्रीय मंच पर छिंदवाड़ा–पांढुर्णा जिले का गौरव बढ़ाने जा रहे हैं. आपका यह संघर्ष और सफलता आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी. इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए आपके कोच एवं माता-पिता को भी कोटि-कोटि नमन, जिनके मार्गदर्शन, त्याग और आशीर्वाद से आप आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं.''