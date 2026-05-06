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छिंदवाड़ा में भरे बाजार खंबे से बांधकर व्यापारी को पीटा, अस्पताल में लड़ रहा जिंदगी और मौत की जंग

छिंदवाड़ा में भरे बाजार खंबे से बांधकर व्यापारी को बेरहमी से पीटा ( ETV Bharat )