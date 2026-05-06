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छिंदवाड़ा में भरे बाजार खंबे से बांधकर व्यापारी को पीटा, अस्पताल में लड़ रहा जिंदगी और मौत की जंग

छिंदवाड़ा में बाजार में दुकान लगाने के नाम पर दुकानदार से बेरहमी से पिटाई, व्यापारी को खंबे से बांधकर पीटा, हालत गंभीर.

CHHINDWARA MAN TIED WITH POLE
छिंदवाड़ा में भरे बाजार खंबे से बांधकर व्यापारी को बेरहमी से पीटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 1:09 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश में बीते दो-तीन दिनों में जरा सी बात पर मारपीट करने की खबरें आ रही हैं. इसी तरह छिंदवाड़ा में गांव के बाजार में दुकान लगाने को लेकर व्यापारियों में आपसी विवाद हुआ. उसके बाद एक व्यापारी को खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई की. पीड़ित गंभीर हालत में नर्मदापुरम के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.

बाजार में दुकान लगाने को लेकर हुआ था विवाद

अनखावाड़ी गांव में बाजार में दुकान लगाने और पैसों के लेनदेन पर हुए विवाद पर लोकल दुकानदारों ने बाहर से आए दुकानदार के साथ बेरहमी से मारपीट की. यहां तक कि उसे एक खंबे से घंटों बांधकर रखा. उसका पैसों का बैग भी छीन लिया. सोशल मीडिया से खबर मिलने पर गांव से आए परिजनों से राजीनामा लिखवाकर उस दुकानदार को छोड़ा. पिटाई से आई गंभीर चोट की वजह से दुकानदार अब नर्मदापुरम के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. पिटाई के बाद खंभे से करीब 5 घंटे तक बांध कर रखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में सकुर्लेट हो रहा है.

पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला

असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शिवदीन मरावी ने बताया कि "मामला बटकाखापा थाने अंर्तगत गांव अनखावाड़ी का है. यहां शनिवार बाजार करने 25 अप्रैल को थाना माहुलझिर के गांव चावलपानी के कैलाश साहू वन उपज और कृषि उपज की खरीदी बिक्री करने पहुंचा था. उससे पहले भी उसने तीन बार बाजार में दुकान लगाकर व्यापार किया था. पीड़ित के परिजनों के अनुसार उसने कुछ उपज स्थानीय दुकानदारों को दी, जिसका पूरा रुपया नहीं मिला था.

इस बार बाजार में दुकान लगाने पहुंचा तो उन स्थानीय दुकानदार बिलाल खान और रफीक खान ने सुबह 11 बजे उसके साथ विवाद कर बेरहमी से मारपीट की. परिजनों को सूचना मिली तो वो 3 बजे अनखावाड़ी पहुंच गए. जिसके बाद दुकानदारों ने पीड़ित को शाम 5 बजे छोड़ा. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 296-ए, 118-1, 115-2, 351-3, 127-2, 3-5 के तहत प्रकरण दर्ज किया है."

रुपयों से भरा बैग भी छीनने का आरोप

पीड़ित के भाई ने बताया की उसका भाई अपने साथ बाजार में खरीदी करने लगभग एक लाख रुपए ले गया था. रुपयों का बैग भी आरोपियों ने उससे छीन लिया. जिसके बाद परिजन उसे लेकर अपने गांव चावलपानी आ गए. दूसरे दिन रविवार 26 अप्रैल को भाई के पेट में दर्द बढ़ने पर नर्मदापुरम जिले के पिपरिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, यहां से उन्हें जिला नर्मदापुरम अस्पताल भेज दिया गया. जहां पर पीड़ित जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.

व्यापारी पर आंख में मिर्च डालकर लूटने का आरोप

पुलिस ने छिंदी निवासी रफीक खान और बिलाल खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इधर रफीक और बिलाल का कहना है कि "दुकानदार ने उनके साथ विवाद कर उनकी आंख में मिर्ची पाउडर डालकर रुपयों का बैग छीनने का प्रयास किया. जिसे स्थानीय लोगों की मदद से पकड़कर बांधकर रखा. पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस नहीं आई, तो उसके परिजनों ने माफीनामा लिखकर उसे साथ ले गए थे."

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