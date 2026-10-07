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PM मोदी का लाइव चल रहा था भाषण, LED स्क्रीन पर शख्स ने कर दिया अटैक, पुलिस के उड़े होश

लाइव भाषण के दौरान एलईडी पर फेंका टैबलेट ( ETV Bharat )

छिन्दवाड़ा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी एक महीने तक सेवा संकल्प दिवस मना रही है. जिसे लेकर लगातार एक महीने तक अलग-अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं. वहीं नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर बुधवार को उन्होंने दिल्ली में संबोधन दिया, जो छिंदवाड़ा में लाइव चल रहा था. हजारों की संख्या में लोग सभा को सुनने मैदान में पहुंचे थे, इसी दौरान एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के भाषण के समय ही एलईडी पर अचानक ऐसी चीज फेंकी की जिससे हड़कम्प मच गया. मौके पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले तो व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी. पुलिस ने उस युवक को हिरासत में लिया. इस दौरान पुलिस से भी झड़प की