PM मोदी का लाइव चल रहा था भाषण, LED स्क्रीन पर शख्स ने कर दिया अटैक, पुलिस के उड़े होश
छिंदवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव चल रहा था संबोधन, LED पर युवक ने फेंक कर मारा टैबलेट, पुलिस ने हिरासत में लिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 6:20 PM IST
छिन्दवाड़ा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी एक महीने तक सेवा संकल्प दिवस मना रही है. जिसे लेकर लगातार एक महीने तक अलग-अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं. वहीं नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर बुधवार को उन्होंने दिल्ली में संबोधन दिया, जो छिंदवाड़ा में लाइव चल रहा था. हजारों की संख्या में लोग सभा को सुनने मैदान में पहुंचे थे, इसी दौरान एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के भाषण के समय ही एलईडी पर अचानक ऐसी चीज फेंकी की जिससे हड़कम्प मच गया. मौके पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले तो व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी. पुलिस ने उस युवक को हिरासत में लिया. इस दौरान पुलिस से भी झड़प की
प्रधानमंत्री के वर्चुअल भाषण के दौरान LED स्क्रीन पर फेंका टैबलेट
कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया कि "दशहरा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया था. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान अचानक पातालेश्वर वार्ड के रहने वाले सुधीर यादव एलईडी की तरफ एक छोटा लैपटॉप जिसे टैबलेट कहा जाता है, वह फेंक दिया. जिसके बाद तुरंत पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में लेकर कोतवाली थाना पहुंचे और डॉक्टरी जांच कराई. जिसमें उसे मानसिक रूप से कमजोर बताया गया है. हालांकि पुलिस ने इस मामले में जांच जारी रखी है."
हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिसकर्मियों से झड़प
संकल्प सभा के प्रभारी कमलेश ऊइके ने बताया कि "पुलिस ने उस युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया था, लेकिन इसके बाद भी युवक पुलिस कर्मियों से ही झड़प कर रहा था. कार्यक्रम चलने के दौरान इस तरह की की हरकत करना इसकी नाकामी भी दर्शाती है. भाजपा के नेता कमलेश ऊइके का कहना है इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है. अगर यह किसी साजिश के तहत किया गया है तो उनके खिलाफ भी भाजपा कार्रवाई के लिए आवेदन देगी.
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प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने पर किए जा रहे हैं कार्यक्रम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जनसेवा और राष्ट्र समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज ‘सेवा ज्योति यात्रा’ निकाली जाएगी. यात्रा का मुख्य आयोजन स्थानीय दशहरा मैदान में हुआ था. भाजपा जिला महामंत्री एवं कार्यक्रम संयोजक कमलेश उइके ने बताया कि "निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले के सभी बूथों, मंडलों एवं विधानसभा क्षेत्रों से सेवा ज्योति यात्राएं निकाली गई.
उन्होंने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं एवं उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित किया. कार्यक्रम में सेवा, सुशासन, जनकल्याण एवं राष्ट्र समर्पण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया.