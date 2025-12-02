ETV Bharat / state

एक किलो मक्का बेचकर भी नहीं खरीद सकते एक बोतल पानी, छिंदवाड़ा में नकुलनाथ का बड़ा आरोप

छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ ने कृषि उपज मंडी कुसमैली में किसान बचाओ आंदोलन रैली के दौरान मोहन सरकार और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "जब खेतों में बीज लगाने के लिए किसान मक्का खरीद रहा था तो 500 से 600 रुपए में 1 किलो मक्का मिल रहा था. पकने के बाद जब मंडी में किसान मक्का लेकर पहुंचा तो 1 किलो मक्का बेचने के बदले एक पानी की बोतल अपने लिए नहीं खरीद पा रहा है."

छिंदवाड़ा: मक्का की फसल के सही दाम नहीं मिलने को लेकर छिंदवाड़ा के किसान परेशान हैं. इसे कॉर्न सिटी का दर्जा तो मिला लेकिन उपज के दाम नहीं मिले. किसानों का आरोप है कि खेतों में मक्का लगाते समय 500 रुपए किलो में बीज लगाया लेकिन जब मंडी में बेचने गया तो 1 किलो बेचने के बाद एक पानी की बोतल भी नहीं मिल रही है. मक्के के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर पूर्व सांसद नकुलनाथ ने कृषि उपज मंडी छिंदवाड़ा में प्रदर्शन करते हुए मोहन सरकार को जमकर घेरा.

नकुलनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि "मध्य प्रदेश की भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की हालत बर्बाद कर दी है. जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो सबसे पहले उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करना शुरू किया था लेकिन कुछ महीनों बाद ही भाजपा ने खरीद फरोख्त कर कांग्रेस की सरकार गिरा दी. कमलनाथ की सरकार के दौरान छिंदवाड़ा में कॉर्न फेस्टिवल भी आयोजित किया गया था और छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी का तमगा दिया गया था. उस समय मक्के के दाम 2500 रुपए क्विंटल हुआ करते थे, महंगाई हर चीज में बढ़ रही है लेकिन किसानों की उपज के दाम कम हो रहे हैं."

'किसानों के साथ हो रही ठगी'

नकुलनाथ ने कहा कि "केंद्र की मोदी सरकार बोलती है कि मक्के को 2400 रुपए क्विंटल में खरीदेंगे लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 900 रुपए में खरीद रही है. यह साफ झूठ है कि एक तरफ बात करते हो कि समर्थन मूल्य में हम खरीदेंगे लेकिन मोहन सरकार मोदी की बात नहीं मान रही है. उत्तर प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदा जा रहा है तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं. यह सरेआम ठगी हो रही है, किसी भी चीज का मूल्य निर्धारण होने के बाद कम दाम में खरीदना चोरी होता है. किसानों को सरेआम ठगा जा रहा है."

'किसानों से मांगा जा रहा सबूत'

नकुलनाथ ने कहा कि "3 महीने पहले खाद की कालाबाजारी और किसानों को ठगने के मामले में बड़ा आंदोलन किया था जिसके बाद भाजपा सरकार ने डरकर किसानों को खाद देना शुरू कर दिया था. अब सरकार ने एक नया नियम निकाला है जिसमें किसानों से सबूत मांगा जा रहा है कि क्या वह किसान है, उसके बाद पटवारी बताएगा और फिर उसे खाद दी जाएगी. भाजपा को नहीं पता है कि जिनके दम पर उनके घर में खाना बनता है और उनका पेट भर रहा है क्या उस अन्नदाता की पहचान जरुरी है."

'दाम नहीं बढ़े तो आंदोलन के लिए रहो तैयार'

नकुलनाथ ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 2400 नहीं किसानों से ₹3000 प्रति क्विंटल मक्का खरीदो वरना पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसानों के हक में सड़क पर उतरेगी. जब कमलनाथ की सरकार थी तो हमने मक्का ₹2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदकर ₹200 बोनस भी दिया था. जब 4 साल पहले यह दाम थे तो अब और दाम बढ़ने चाहिए.

'मक्के की समर्थन मूल्य पर खरीदी क्यों नहीं'

किसान राजेश विश्वकर्मा ने कहा कि "केंद्र सरकार ने मक्का खरीदी के लिए समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है लेकिन मध्य प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीदी नहीं कर रही है. जिसकी वजह से किसानों को कृषि उपज मंडी और निजी व्यापारियों को मक्का बेचना पड़ रहा है. कृषि उपज मंडी में मक्के का दाम ₹900 से लेकर ₹1500 क्विंटल तक ही मिल रहा है इसलिए किसानों की लागत मूल्य निकलना भी मुश्किल हो रहा है."