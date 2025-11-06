ETV Bharat / state

मक्के की कटाई के बाद सीधे गेहूं की बुआई, महीनों का काम घण्टों में कर किसान हो जाएगा मालामाल

छिंदवाड़ा में आधुनिक मशीनों से मक्के की कटाई के बाद सीधे गेहूं की बुआई. पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए कृषि विभाग की पहल.

MP MAIZE HARVESTING MACHINE
कॉर्ड हैडर से मक्के की कटाई और सुपर सीडर से हो रही बुआई (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

November 6, 2025

छिंदवाड़ा: खेतों से मक्का की तुड़ाई और फिर डंठल की कटाई के बाद अगली फसल बोने में किसानों को करीब 10 से 15 दिनों का समय लगता है, साथ ही खेत की सफाई सहित कई काम की वजह से लागत भी ज्यादा आती है. अगर यही काम मात्र कुछ घंटों और कम लागत में हो जाए तो किसानों को बड़ी राहत होगी. छिंदवाड़ा कृषि विभाग द्वारा छिंदवाड़ा में एक ऐसी तकनीक शुरू की गई है जो किसानों का समय और लागत बचाने के साथ पर्यावरण प्रदूषण को भी रोकने का काम कर रही है.

कम लागत और कम समय में किसानों का हो जाएगा काम

छिंदवाड़ा को 'नो-बर्न जोन' घोषित करने की योजना है. इसके लिए कृषि विभाग द्वारा कॉर्न हैडर से मक्के की कटाई के तुरंत बाद सुपर सीडर से गेहूं की सीधी बुआई की जा रही है. ज्यादा बारिश होने की वजह से खरीफ की फसल के लिए किसानों के पास कम समय बचा है. ऐसे में अधिकतर किसान मक्के की फसल तोड़कर बची हुए पराली में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से खेतों की उर्वरक क्षमता भी खराब होती है और पर्यावरण प्रदूषण भी होता है.

मक्के की कटाई के बाद सीधे गेहूं की बुआई (ETV Bharat)

इन परेशानियों से बचने के लिए छिंदवाड़ा कृषि अभियांत्रिकी द्वारा कॉर्न हैडर से मक्के की कटाई और हार्वेस्टिंग के साथ ही सुपर सीडर से तुरंत फसल की बुवाई कराई जा रही है. इससे न सिर्फ किसानों का पैसा बच रहा है, बल्कि खेतों में हरी खाद भी बन रही है. इससे जमीन का स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है. साथ ही पराली जलाने की वजह से हो रही पुलिस की कार्रवाई से भी किसान बच जा रहे हैं.

नो बर्न जोन जिला घोषित करने की है प्लानिंग

कृषि उपसंचालक जितेंद्र सिंह ने बताया कि "छिंदवाड़ा को 'नो-बर्न जोन' घोषित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. इसका मुख्य उद्देश्य किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली को पूरी तरह से रोकना है. छिंदवाड़ा को देश के लिए नरवाई प्रबंधन का मॉडल जिला बनाना है.

Wheat sowing super seeder
मक्के की कटाई के बाद सीधे गेहूं की बुआई (ETV Bharat)

पिछले साल 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जीरो-टिलेज तकनीक से फसल बुवाई की गई थी. इस साल रकबे को कई गुना बढ़ाकर अधिक संख्या में किसानों को जलवायु अनुकूल तकनीकों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि बुवाई में देरी और वायु प्रदूषण की दोहरी समस्या का समाधान किया जा सके."

मक्के की कटाई के बाद सीधे की जा रही गेहूं की बुआई

जितेंद्र सिंह ने बताया "कॉर्न हेडर मशीन द्वारा मक्के की फसल की कटाई, गहाई का प्रदर्शन किया गया और इसके तुरंत बाद सुपर सीडर मशीन द्वारा बिना जुताई किए गेहूं की सीधी बुवाई की गई. यह तकनीक मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों को संरक्षित रखते हुए बुवाई की प्रक्रिया को पारंपरिक तरीकों से कई गुना तेज बनाती है.

इन तकनीकों से जो काम पारंपरिक तरीके से 8 से 10 दिन में होता था, अब केवल कुछ घंटों में किया जा सकता है. इससे किसानों की न केवल समय की बचत होती है, बल्कि लागत में भी कमी आती है. नई तकनीक से प्रति एकड़ लगभग 3 से 5 हजार की सीधी बचत हुई है."

MP Maize Harvesting MACHINE
कॉर्न हैडर की मदद मक्के की हो रही कटाई (ETV Bharat)

आधी होगी लागत, घण्टों में होगा काम

सहायक कृषि यंत्री समीर पटेल ने बताया कि "आमतौर पर किसान जब मक्का की फसल लगाता है, तो उसे एक एकड़ में 10 से 12 हजार रुपए की कटाई से लेकर खरीफ फसल की बुवाई तक का खर्चा आता है. साथ ही इन सब में कम से कम 10 से 15 दिन का समय भी लगता है, लेकिन जिस तकनीक का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें 4000 से लेकर 4500 रुपए तक का खर्च आएगा और महज कुछ घंटे में यह काम को किया जा सकता है." उन्होंने बताया कि "यह प्रयोग मध्य प्रदेश में पहली बार किया जा रहा है. सुपर सीडर पहले उपयोग किया जा चुका है, लेकिन कॉर्न हेडर के साथ सुपर सीडर चलाना पहला प्रयोग है."

खेतों में ही तैयार हो जाता है बायोमास

संभागीय कृषि अभियांत्रिकी विभाग जीसी मर्सकोले ने बताया कि "मक्का तोड़ने के बाद जब पराली पर सुपर सीडर चलाया जाता है, तो करीब 2 टन कचरा जमीन में मिक्स होता है. यह 2 टन कचरा सड़ने के बाद 1 टन बायोमास में बदल जाता है. मतलब किसानों को सीधे-सीधे हरी खाद खेतों में मिल जाती है. विभाग द्वारा सुपर सीडर ऑन डिमांड पर किसानों को दी जाती है, जिसमें 1 लाख 20 हजार रुपए की सब्सिडी भी है. जबलपुर संभाग में अब तक 300 सुपर सीडर सब्सिडी पर किसानों को दिए जा चुके हैं.

