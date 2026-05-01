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छिंदवाड़ा की मेहमान नवाजी की दुनिया में चर्चा, महाराष्ट्र के होम स्टे संचालकों ने आदिवासियों से ली ट्रेनिंग

महाराष्ट्र के तीन जिलों की टीम पहुंची छिंदवाड़ा के देवगढ़, आदिवासियों ने दिए मेहमान नवाजी के टिप्स, परंपरागत भोजन का उठाया लुत्फ

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छिंदवाड़ा की मेहमानवजी देखने पहुंची महाराष्ट्र की टीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 1:45 PM IST

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Updated : May 1, 2026 at 1:57 PM IST

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छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की मेहमानवाजी के चर्चे देश के कोने-कोने तक हो रहे हैं. इसीलिए तो लोग अब छिंदवाड़ा जिले के गांव में पहुंचकर आदिवासी और ग्रामीणों से मेहमानवाजी के तौर तरीके सीख रहे हैं. इसी के चलते महाराष्ट्र के तीन जिलों से 40 लोग छिंदवाड़ा जिले में बने होम स्टे पहुंचे और वहां रहकर दो दिनों तक मेहमाननवाजी की क्लास अटैंड की.

महाराष्ट्र के होम स्टे संचालक पहुंचे देवगढ़
मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा विकसित पर्यटन ग्राम देवगढ़ में महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, धूले जिले से आई टीमों ने होम स्टे संचालन और अतिथि सत्कार के गुर सीखें. टीम के 40 सदस्यों ने दो दिनों तक देवगढ़ में रहकर ऐतिहासिक किला, बावड़ियां देखीं. ग्रामीण आदिवासी परिवार पर्यटन गतिविधियों के संचालन में परिवार सहित सहभागिता करते हैं.

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महाराष्ट्र के दलों ने आदिवासियों से ली ट्रेनिंग (ETV Bharat)

इस दल का नेतृत्व कर रहे प्रशांत ब्राह्मणकर ने बताया कि, ''नासिक, पुणे, धूले के होम स्टे हितग्राहियों ने होम स्टे निर्माण से लेकर इसके संचालन की पूरी प्रक्रिया को जाना व समझा. भोपाल से आए होम स्टे परियोजना के प्रभारी अधिकारी आरडी सिद्दीकी ने प्रभावी तरीके से पूरी योजना, अतिथि सत्कार, पर्यटकों की बुकिंग से लेकर यहां होने वाली गतिविधियों के बारे में उन्हें जानकारी दी. दो दिनों भ्रमण पर पहुंचे अध्यन दल ने अलग-अलग होम में रहकर होम स्टे संचालकों से बातचीत में उनके अनुभव जाने.''

जय भवानी ग्राम विकास समिति ने भ्रमण दल की पूरी व्यवस्थाएं संभालीं. भ्रमण के अंतिम दिन कार्यशाला में सभी ने अपने अनुभव साझा किए. देवगढ़ से मिले अनुभवों को अपने गांवों में बनने वाले होम स्टे में साकार करने का भरोसा दिया. कार्यशाला में होम स्टे परियोजना के प्रभारी अधिकारी आरडी सिद्दीकी, डीएटीसीसी के नोडल अधिकारी मौजूद थे.''

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छिंदवाड़ा की मेहमान नवाजी की दुनिया में चर्चा (ETV Bharat)

होमस्टे में मेहमाननवाजी के सीखे गुर, होंगे अनेक फायदे
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडल के दल को पर्यटन ग्राम देवगढ़ भ्रमण के अनेक फायदे होंगे. दल में शामिल महिलाओं ने बताया कि, ''मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से हुआ यह अध्यन भ्रमण हमारे लिए लाभदायक है. हमारे यहां पर होम स्टे बनना है, यहां से सीख लेकर हम अपने होम स्टे को और सुविधाजनक, पर्यटकों के अनुकूल बनाएंगे. साथ ही पर्यटन समिति के कामकाज को अधिक सरल बनाने, पर्यटकों को होम स्टे से जोड़ने के लिए हमें कई जरूरी टिप्स यहां मिले हैं.''

12 होमस्टे में की गई थी अलग-अलग व्यवस्था
महाराष्ट्र से आए दल ने प्रोजेक्टर पर पूरी होम स्टे परियोजना को समझा. ग्राम के काम कर रही पर्यटन समिति से रूबरू होकर दल के सदस्यों ने होम स्टे देखें. महाराष्ट्र से आई पूरी टीम के रहने व भोजन की व्यवस्था ग्राम के 12 होम स्टे में की गई है. पहले ही दिन इस टीम को गांव भा गया और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी ने उत्साह के साथ सहभागिता की. दो दिन तक शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडल महाराष्ट्र का दल पर्यटन ग्राम में रहकर पर्यटकों को मिलने वाली सुविधाओं, उनकी आवभगत के साथ पर्यटन एक्टीविटी, आदिवासी टूरिज्म को जाना. महाराष्ट्र से आगामी दिनों में दो और दल छिंदवाड़ा के चार पर्यटन ग्रामों में पहुंचेंगा, जिन्हें मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है.

पीला गमछा पहनाकर किया स्वागत
जिले की आदिवासी संस्कृति को देश-दुनिया के सामने रखने वाले ऐतिहासिक पर्यटन ग्राम देवगढ़ में सभी सदस्यों का स्वागत पीला गमछा पहनाकर किया गया. ढोल-बाजे और नृत्य दल के साथ हुए स्वागत से सभी मेहमान अभिभूत दिखे. दल में शामिल 26 पुरुष व 14 महिलाओं को परंपरागत स्वादिष्ट भोजन परोसा गया.

जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने बताया कि, ''छिंदवाड़ा जिले के होम स्टेट पूरे देश और दुनिया में मेहमान नवाजी के लिए और यहां की खूबसूरती के लिए अपनी पहचान बना रहे हैं. लोगों को अच्छा टूरिज्म स्पॉट मिलने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है. यहां की उपलब्धियां को दूसरे प्रदेश के होम स्टेशन चालक भी अपनाना चाह रहे हैं. इसके लिए महाराष्ट्र से तीन जिलों का दल यहां पर आया था. उन लोगों ने दो दिनों तक यहां की मेहमान नवाजी की बारीकियां सीखी हैं.''

Last Updated : May 1, 2026 at 1:57 PM IST

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