छिंदवाड़ा में नवंबर में बंद हो सकती है LPG सिलेंडर की डिलीवरी, देशभर में हड़ताल की चेतावनी

छिंदवाड़ा: 6 नवंबर से आपके घरों तक एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी रुक सकती है. एलपीजी डीलरों का कहना है कि सरकार के द्वारा घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाने का जो खर्चा उन्हें दिया जाता है, वह काफी कम है. अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तो 6 नवंबर से गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी के साथ ही बिक्री पर भी रोक लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे.

छिंदवाड़ा में एलपीजी गैस डीलरों ने बताया कि ग्राहकों के घर तक रसोई गैस पहुंचा कर देना उनका काम है, लेकिन सरकार द्वारा घर इस सेवा के लिए जो दाम दिया जाता है, वह बहुत कम है. इसके साथ ही प्रशासकीय शुल्क में भी कमी है. इसके लिए कई बार सरकार से मांग की गई है. जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से होम डिलीवरी का चार्ज बहुत कम है. सरकार अगर डीलरों की मांग नहीं मानती है, तो वह 6 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे. ऐसे में न तो एजेंसी से सिलेंडर का वितरण करेंगे और न ही ग्राहकों को घर पहुंच सेवा दे सकेंगे.

एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का चार्ज बढ़ाने की मांग (ETV Bharat)

अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

भारत सरकार की सार्वजनिक तेल कंपनी आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के एलजी डीलरों ने 24 अक्टूबर 2025 से आंदोलन प्रारंभ किया था. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ने बताया कि, ''24 अक्टूबर 2025 को आंदोलन के प्रथम चरण में सभी डीलर व उनके कर्मचारी ने काली पट्टी बांधकर काम किया था और जिला कलेक्टर के माध्यम से सचिव पेट्रोलियम मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा. 29 अक्टूबर को सभी वितरक व उनके कर्मचारियों ने अपने जिला मुख्यालय पर मशाल एवं मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया. 6 नवंबर 2025, गुरुवार को आंदोलन का अंतिम चरण होगा. अंतिम चरण में यदि एलपीजी वितरक सेवा शुल्क एवं होम डिलीवरी प्रभाव में वृद्धि नहीं की गई, तो एलपीजी वितरण का अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की जाएगी.

एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का चार्ज बढ़ाने का आंदोलन (ETV Bharat)

देश भर में एलपीजी की डिलीवरी होगी बंद

एलपीजी सिलेंडर डीलर रिद्धि नाहर ने बताया कि "यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से किया है, ताकि सरकार को हमारी मांगों पर विचार कर उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके. लेकिन अगर इसके बाद भी सरकार हमारी मांगों पर विचार कर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आंदोलन पूरे देश में किया जाएगा और 6 नवंबर से गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी रोक दी जाएगी."