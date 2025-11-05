ETV Bharat / state

घर तक नहीं पहुंचेगा गैस सिलेंडर, साढ़े 5 लाख घरों के चूल्हे पर संकट

छिंदवाड़ा में गुरुवार से नहीं होगी LPG सिलेंडरों की होम डिलीवरी, रिफलिंग प्लांट से भी आधी हो रही सफ्लाई, लोगों की बढ़ी परेशानी.

CHHINDWARA LPG CYLINDER CRISIS
घर तक नहीं पहुंचेगा गैस सिलेंडर (IANS)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 7:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: शहर में गैस रिफलिंग प्लांट से एलपीजी सिलेंडर सप्लाई नहीं हो रहे हैं. जिसकी वजह से पहले से ही कंज्यूमर परेशान हैं और अब गुरुवार से एलपीजी सिलेंडर की होम डिलेवरी नहीं होगी, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर के डीलर सरकार से होम डिलीवरी करने के रेट में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. एलपीजी सिलेंडर डीलरों का कहना है कि ना तो वह होम डिलीवरी करेंगे और ना ही दुकान से किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर बेचेंगे.

LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी सर्विस के रेट बढ़ाने की मांग

एलपीजी सिलेंडर डीलरों का कहना है कि सिलेंडर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार जो पैसा उन्हें दे रही है, वह बहुत कम है. इसके साथ ही प्रशासनिक शुल्क में भी कमी की गई है. प्रशासनिक शुल्क और गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी का चार्ज बढ़ाने के लिए भी लगातार मांग कर रहे हैं. सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी. तीन चरणों में उन्होंने आंदोलन किया था, जिसके चलते अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं. इस दौरान ना तो वे गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी करेंगे और ना ही दुकानों से सिलेंडर बेचे जाएंगे.

CHHINDWARA LPG CONSUMER UPSET
LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी सर्विस के रेट बढ़ाने की मांग (ETV Bharat)

रिफलिंग प्लांट से आधी हो रही सफ्लाई

एक महीने से आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल तीनों कंपनियों की गैस एजेंसी को मांग के अनुरूप 50 प्रतिशत से भी कम सिलेंडर की सप्लाई हो रही है. 4 दिनों से आईओसीएल और एचपीसीएल की एजेंसी में महज 10 प्रतिशत सिलेंडर ही दिए जा रहे हैं. ऐसे में जिले के साढ़े 5 लाख घरों के चूल्हे बुझने की कगार पर हैं. सप्लाई बहाल नहीं हुई तो डीलरों की हड़ताल से जिले के साढ़े पांच लाख से ज्यादा परिवारों के घर चूल्हा नहीं जल पाएगा.

छिंदवाड़ा और पांढुर्ना में 42 एजेंसी

गैस डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह कवरेती ने बताया कि "छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले में आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल की 42 गैस एजेंसियां संचालित हैं. इन तीनों कंपनियों के लगभग साढ़े पांच लाख कंज्यूमर हैं. तेल कंपनियों की लापरवाही से रिफलिंग प्लांट में गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है. ऐसे में रिफलिंग प्लांट से गैस एजेंसियों को 10 ट्रक की जगह 2 से 3 ट्रक की सप्लाई हो पा रही है. आने वाले 10 दिनों में यह सप्लाई भी बंद हो जाएगी. हालात यह हैं कि अभी से जिले की गैस एजेंसियों में सिलेंडर का स्टॉक खत्म हो गया है."

वेटिंग में 10 हजार से ज्यादा बुकिंग

फिलहाल दोनों जिले में 10 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर की बुकिंग कराई है. इन उपभोक्ताओं को वेटिंग पर रखा गया है. आने वाले दिनों में बुकिंग व वेटिंग का आंकड़ा 50 हजार से ज्यादा होगा. सप्लाई प्रभावित होने से उपभोक्ताओं को 20 दिन से ज्यादा समय में डिलिवरी हो सकेगी. एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र डोंगरा ने बताया कि "दोनों जिले में एचपीसीएल 15, इंडेन की 17 और 10 एजेंसी भारत गैस की है.

वहीं 50 प्रतिशत सप्लाई बीपीसीएल को 30 प्रतिशत सप्लाई आईओसीएल को 10 प्रतिशत सप्लाई एचपीसीएल को मिल रही है. तीनों कंपनियों के रिफलिंग प्लांट से गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित है. एचपीसीएल और आईओसीएल में ज्यादा परेशानी है. आने वाले 10 से 15 दिनों बाद ही सप्लाई सामान्य होने के आसार लग रहे हैं.

TAGGED:

CHHINDWARA LPG NO HOME DELIVERY
CHHINDWARA LPG CONSUMER UPSET
CHHINDWARA 10000 LPG BOOKING
CHHINDWARA LPG CYLINDER ISSUE
CHHINDWARA LPG CYLINDER CRISIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सिंगरौली में पति पत्नी और वो, बदला लेने पति ने वायरल किया प्रेमी के साथ का ऑडियो-वीडियो

छतरपुर में 300 साल पुराने हनुमान मंदिर पर भंडारा, 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना

ग्वालियर के एक घर में जोरदार ब्लास्ट, कई लोग झुलसे, फ्रिज के कंप्रेशर से घटना हुई संदिग्ध

गुना तात्या टोपे यूनिवर्सिटी में ABVP नेता दबोच रहे गार्ड का गला, होमगार्ड की हुई धुनाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.