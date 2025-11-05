ETV Bharat / state

घर तक नहीं पहुंचेगा गैस सिलेंडर, साढ़े 5 लाख घरों के चूल्हे पर संकट

एलपीजी सिलेंडर डीलरों का कहना है कि सिलेंडर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार जो पैसा उन्हें दे रही है, वह बहुत कम है. इसके साथ ही प्रशासनिक शुल्क में भी कमी की गई है. प्रशासनिक शुल्क और गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी का चार्ज बढ़ाने के लिए भी लगातार मांग कर रहे हैं. सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी. तीन चरणों में उन्होंने आंदोलन किया था, जिसके चलते अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं. इस दौरान ना तो वे गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी करेंगे और ना ही दुकानों से सिलेंडर बेचे जाएंगे.

छिंदवाड़ा: शहर में गैस रिफलिंग प्लांट से एलपीजी सिलेंडर सप्लाई नहीं हो रहे हैं. जिसकी वजह से पहले से ही कंज्यूमर परेशान हैं और अब गुरुवार से एलपीजी सिलेंडर की होम डिलेवरी नहीं होगी, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर के डीलर सरकार से होम डिलीवरी करने के रेट में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. एलपीजी सिलेंडर डीलरों का कहना है कि ना तो वह होम डिलीवरी करेंगे और ना ही दुकान से किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर बेचेंगे.

एक महीने से आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल तीनों कंपनियों की गैस एजेंसी को मांग के अनुरूप 50 प्रतिशत से भी कम सिलेंडर की सप्लाई हो रही है. 4 दिनों से आईओसीएल और एचपीसीएल की एजेंसी में महज 10 प्रतिशत सिलेंडर ही दिए जा रहे हैं. ऐसे में जिले के साढ़े 5 लाख घरों के चूल्हे बुझने की कगार पर हैं. सप्लाई बहाल नहीं हुई तो डीलरों की हड़ताल से जिले के साढ़े पांच लाख से ज्यादा परिवारों के घर चूल्हा नहीं जल पाएगा.

छिंदवाड़ा और पांढुर्ना में 42 एजेंसी

गैस डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह कवरेती ने बताया कि "छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले में आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल की 42 गैस एजेंसियां संचालित हैं. इन तीनों कंपनियों के लगभग साढ़े पांच लाख कंज्यूमर हैं. तेल कंपनियों की लापरवाही से रिफलिंग प्लांट में गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है. ऐसे में रिफलिंग प्लांट से गैस एजेंसियों को 10 ट्रक की जगह 2 से 3 ट्रक की सप्लाई हो पा रही है. आने वाले 10 दिनों में यह सप्लाई भी बंद हो जाएगी. हालात यह हैं कि अभी से जिले की गैस एजेंसियों में सिलेंडर का स्टॉक खत्म हो गया है."

वेटिंग में 10 हजार से ज्यादा बुकिंग

फिलहाल दोनों जिले में 10 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर की बुकिंग कराई है. इन उपभोक्ताओं को वेटिंग पर रखा गया है. आने वाले दिनों में बुकिंग व वेटिंग का आंकड़ा 50 हजार से ज्यादा होगा. सप्लाई प्रभावित होने से उपभोक्ताओं को 20 दिन से ज्यादा समय में डिलिवरी हो सकेगी. एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र डोंगरा ने बताया कि "दोनों जिले में एचपीसीएल 15, इंडेन की 17 और 10 एजेंसी भारत गैस की है.

वहीं 50 प्रतिशत सप्लाई बीपीसीएल को 30 प्रतिशत सप्लाई आईओसीएल को 10 प्रतिशत सप्लाई एचपीसीएल को मिल रही है. तीनों कंपनियों के रिफलिंग प्लांट से गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित है. एचपीसीएल और आईओसीएल में ज्यादा परेशानी है. आने वाले 10 से 15 दिनों बाद ही सप्लाई सामान्य होने के आसार लग रहे हैं.