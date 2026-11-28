चेक बाउंस मामला निपटाने मांगी 1 लाख की घूस, पहली किस्त लेते ही प्रधान आरक्षक को छूटा पसीना
छिंदवाड़ा के दमुआ थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार. थाने में मचा हड़कंप. महेन्द्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 4:29 PM IST
छिंदवाड़ा: जबलपुर लोकायुक्त की विशेष टीम ने शनिवार को छिंदवाड़ा के दमुआ थाने में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. प्रधान आरक्षक धरमदास यादव पर चेक बाउंस के एक मामले में खात्मा लगाने के बदले फरियादी से एक लाख रुपए की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप है.
लोकायुक्त की टीम ने थाने के अंदर ही इस ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी पुलिसकर्मी को मौके से 50 हजार की रिश्वत लेते दबोच लिया.
चेक बाउंस मामले में खात्मा लगाने मांगी रिश्वत
लोकायुक्त इंस्पेक्टर राहुल गजभिए के अनुसार, "दानिश अंसारी से जुड़े एक चेक बाउंस के एक मामले की शिकायत दमुआ थाने में दर्ज की गई थी, जिसकी जांच दमुआ थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक धरमदास यादव कर रहा था. इस मामले में खात्मा लगाने की कार्रवाई करने फरियादी से एक लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. रिश्वत की इस अवैध मांग से परेशान होकर फरियादी ने 2 दिन पहले जबलपुर लोकायुक्त कार्यालय में जाकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी.
50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
लोकायुक्त इंस्पेक्टर राहुल गजभिए के अनुसार, "शिकायत प्राप्त होने के बाद लोकायुक्त टीम ने तकनीकी तरीके से रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि की. आरोप सही पाए जाने के बाद आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए योजना तैयार की गई. तय योजना के अनुसार, शनिवार को फरियादी रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपए लेकर दमुआ थाने पहुंच. जैसे ही प्रधान आरक्षक धरमदास यादव ने रिश्वत की यह रकम अपने हाथ में ली, वहां पहले से तैनात लोकायुक्त की टीम ने घेराबंदी कर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया."
थाने के भीतर हुई कार्रवाई से हड़कंप
लोकायुक्त की यह कार्रवाई डीएसपी रेखा प्रजापति के नेतृत्व में गठित विशेष दल द्वारा की गई. इस कार्रवाई दल में इंस्पेक्टर ब्रजमोहन सिंह नरवरिया और इंस्पेक्टर राहुल गजभिए सहित विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी सक्रिय रूप से शामिल रहे. थाने के भीतर हुई इस अचानक कार्रवाई से स्थानीय पुलिस अमले में हड़कंप मच गया. लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत की राशि बरामद कर ली है और आरोपी प्रधान आरक्षक धरमदास यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.