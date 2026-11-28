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चेक बाउंस मामला निपटाने मांगी 1 लाख की घूस, पहली किस्त लेते ही प्रधान आरक्षक को छूटा पसीना

चेक बाउंस मामले में खात्मा लगाने मांगी रिश्वत ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: जबलपुर लोकायुक्त की विशेष टीम ने शनिवार को छिंदवाड़ा के दमुआ थाने में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. प्रधान आरक्षक धरमदास यादव पर चेक बाउंस के एक मामले में खात्मा लगाने के बदले फरियादी से एक लाख रुपए की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप है.