CMHO ऑफिस में डाटा मैनेजर रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त टीम का बड़ा एक्शन

छिंदवाड़ा में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सीएमएचओ ऑफिस में पदस्थ डाटा मैनेजर रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार.

CHHINDWARA CMHO DATA MANAGER ARRESTED
छिंदवाड़ा में डाटा मैनेजर रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 7:30 PM IST

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सोमवार को लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हेल्थ मिशन के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि सीएमएचओ में पदस्थ नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा कर्मचारी जितेंद्र यदुवंशी ने एक नर्सिंग ऑफिसर से ट्रांसफर करने के एवज में 50 हजार रुपए की मांग की थी. जिसकी शिकायत पीड़िता ने लोकायुक्त में की थी.

ट्रांसफर के एवज में 50 हजार मांगी थी रिश्वत

रोहना कला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर और शिकायतकर्ता पुष्पा ने बताया कि "वह दिव्यांग होने के साथ-साथ किडनी की बीमारी से भी ग्रसित है. करीब 5 महीने पहले उसने अपना ट्रांसफर शहर में करवाने के लिए सीएमएचओ ऑफिस में आवेदन किया था. जब वहां कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने कलेक्टर की जनसुनवाई में भी आवेदन दिया था."

छिंदवाड़ा सीएमएचओ ऑफिस में डाटा मैनेजर रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV Bharat)

कलेक्टर ने आवेदन पत्र सीएमएचओ को किया था मार्क

उन्होंने आगे बताया कि "कलेक्टर ने यह पत्र सीएमएचओ को मार्क किया था, जब वे सीएमएचओ के पास मिलने गई तो सीएमएचओ ने जितेंद्र यदुवंशी नाम के व्यक्ति से मिलने को कहा. आरोपी जितेंद्र सीएमएचओ ऑफिस में डाटा मैनेजर का काम करते हैं. उसने ट्रांसफर करने के एवज में 50000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने लोकायुक्त में की थी."

मामले की जांच में जुटी लोकायुक्त टीम

लोकायुक्त के इंस्पेक्टर बृजमोहन नरवरिया ने बताया कि "नर्सिंग ऑफिसर का ट्रांसफर सीएमएचओ कर सकते हैं. इसलिए कलेक्टर ने उन्हें आदेश किया था, लेकिन जब सीएमएचओ ऑफिस में पीड़िता पहुंची तो उनसे रिश्वत की मांग की गई. पीड़िता की बातों का सत्यापन करने के बाद जितेंद्र यदुवंशी को 50000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में और भी अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका हो सकती है. जिसकी जांच की जा रही है. अगर और कोई भी इस मामले में संलिप्त पाया जाता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी."

छिंदवाड़ा सीएमएचओ का पद पिछले 2 सालों से विवादों में चल रहा है. वर्तमान में डॉक्टर नरेश गुन्नाने सीएमएचओ है. मध्य प्रदेश सरकार ने 3 महीने पहले डॉक्टर गगन कोल्हे को CMHO बनाया था. जिसके बाद डॉक्टर नरेश गोन्नाने ने हाई कोर्ट से स्टे लाकर नियुक्ति को अवैध करार दिया था. 3 दिन पहले ही हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश को गलत बताते हुए डॉक्टर गगन कोल्हे की नियुक्ति को गलत करार दिया है और फिर से पूर्ण पद स्थापना के आदेश जारी किए थे.

