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ऊपर वाले की नजर से नहीं बचेंगे शराब तस्कर, जंगल और पहाड़ों में स्पेशल आंखें करेंगी पीछा

छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा में अवैध शराब निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत आबकारी विभाग ने छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिलों में कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में कुल 24 प्रकरण दर्ज किए. कार्रवाई के दौरान मदिरा और महुआ लाहन जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत 9 लाख 89 हजार रुपये आंकी गई है.

अवैध कच्ची शराब के निर्माण के बड़े अड्डों की सूचना मिलने पर आबकारी विभाग द्वारा ड्रोन से निगरानी की गई. ड्रोन की सहायता से संदिग्ध स्थानों को चिह्नित कर विभागीय दल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. इस दौरान अवैध मदिरा के निर्माण एवं भंडारण के संभावित ठिकानों पर विशेष निगरानी रखी गई.

छिंदवाड़ा में कार्रवाई के दौरान 18 प्रकरण कायम कर 105.65 लीटर मदिरा और 6,730 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया. जब्त सामग्री का मूल्य 6 लाख 83 हजार 560 रुपये आंकी गई है. इस कार्रवाई में मोहन सिंधी, पूजा सूर्यवंशी, गोपाल ठाकुरिया, लक्ष्मीबाई धुर्वे, हरपति डेहरिया एवं शिवराम वर्मा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए. इसी प्रकार पांढुर्णा में 6 प्रकरण कायम कर 55 लीटर मदिरा और 3,000 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया.

अवैध शराब बनाने के मामले में 24 मामले दर्ज (ETV Bharat)

छिंदवाड़ा के सहायक आबकारी आयुक्त बीआर वैद्य ने बताया, "लोग जंगलों के बीच या नदी नालों के किनारे बैठकर अवैध शराब बनाकर बेचते हैं. पहले जब विभाग छापामार कार्रवाई करता था तो कई बार हमारे पहुंचने के पहले ही आरोपियों तक सूचना पहुंच जाती थी, जिसके चलते आरोपी मौके से फरार हो जाते थे. लेकिन ड्रोन से निगरानी करने का हमने नवाचार किया है. जिससे हमें अवैध शराब बनने के ठिकानों का एग्जैक्ट पता लग जाता है और हम जगह पर जाकर कार्रवाई कर लेते हैं. इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है."