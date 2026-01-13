ETV Bharat / state

इंसानों जितने आम हुए जानवरों में हार्ट अटैक, छिंदवाड़ा में दिल का दौरा पड़ने से तेंदुए की मौत

छिंदवाड़ा में पिछले दिनों 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था न्यूनतम तापमान, एक्सपर्ट ने बताया जंगली जानवरों को भी क्यों आ जाता है अटैक.

Chhindwara leopard heart attack
प्रतीकात्मक तस्तवीर (ANI File Photo)
Published : January 13, 2026 at 6:47 AM IST

छिन्दवाड़ा : इंसानों में हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ना आम बात है लेकिन अब जंगली जानवरों में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं. हाल ही में एक ऐसा मामला छिंदवाड़ा के वन परिक्षेत्र से आया है, जहां एक तेंदुए की मौत हार्ट अटैक से हो गई. वन विभाग को तेंदुए की लाश गश्ती के दौरान एक पानी के स्त्रोत के पास मिला है और प्रथम दृष्टया मौत का कारण हार्टअटैक ही माना जा रहा है.

डॉक्टर्स की टीम ने किया पोस्टमॉर्टम

वन विभाग के एसडीओ अनादि बुधौलिया ने बताया, '' छिंदी वन विभाग रेंज के भुड़कुम बीट के नाले में तेंदुआ की लाश पानी में उतरा रही थी. जानकारी मिलने पर पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे हैं और शव का पोस्टमॉर्टम किया है. प्रारंभिक जांच में तेंदुए के शरीर पर किसी तरह के बाहरी घाव या शिकार के निशान नहीं मिले हैं. पीएम के दौरान मिले लक्षणों के आधार पर डॉक्टर ने तेंदुए की मौत हार्ट अटैक या टीबी जैसी गंभीर बीमारी से होने की आशंका जताई है. फिर भी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है''

CHHINDWARA LEOPARD DEATH
इंसानों से सामना होने पर भी घबरा जाता है तेंदुआ (Etv Bharat)

काफी समय से इलाके में था तेंदुए का मूवमेंट

एसडीओ अनादि बुधौलिया ने बताया, '' मृत तेंदुआ वयस्क नर था, जिसकी उम्र करीब 8 साल थी. ये क्षेत्र में काफी दिनों से मूवमेंट कर रहा था. अचानक हुई इस मौत ने वन विभाग को भी चिंता में डाल दिया है. हालांकि, मौत के कारणों की सही जानकारी नहीं मिली है जांच के लिए विसरा रिपोर्ट को भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद सही कारण का पता लग पाएगा.

जंगली जानवरों को हार्ट अटैक के मामले बढ़े

वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर अंकित मेश्राम ने बताया, '' तेंदुए को भी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं. तेंदुआ जब डरा हुआ होता है, तनाव में होता है, किसी पिंजरे में हो या किसी जाल में फंस जाए तो वह बुरी तरह घबरा जाता है. ऐसे में हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है. कई बार जब तेंदुआ जंगल से निकलकर इंसानी इलाकों में पहुंचता है और इंसानों से उसका सामना हो जाता है तब उस द्वंद में भी ऐसी संभावना रहती है.''

वहीं, कई वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ये भी दावा करते हैं कि अत्यधिक ठंड की वजह से जानवरों में भी हार्ट फेलियर की संभावना रहती है. छिंदवाड़ा में पिछले दिनों तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था और भीषण ठंड का दौर जारी है. ऐसे में इस संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता.

