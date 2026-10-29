ETV Bharat / state

तेंदुए के जबड़े से मां को बचा लाया बेटा, 25 मिनट चली लेपर्ड के साथ बराबर फाइट

छिंदवाड़ा में तेंदुए ने महिला पर किया हमला ( Getty Image )

छिंदवाड़ा: आपने अभी तक बच्चे को बचाने के लिए लिए मां का हर मुसीबत से लड़ जाना सुना होगा, जहां मौत की आखिरी सांस तक मां अपने बच्चे की रक्षा करती है और कई बार मौत के मुंह से बच्चे को बचा लाती है, लेकिन इस बार कहानी कुछ ऐसी ही है, बस किरदार की अदला-बदली हो गई है. जी हां मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक बेटा अपनी जान पर खेलकर मां को बचा लाया है.

दरअसल, जंगल से बकरी चराकर लौटने के बाद मां घर के पास बकरियों को बांधकर निकल ही रही थी कि अचानक तेंदुआ ने हमला कर दिया. जैसे ही बेटे ने देखा तो अपनी जान की बाजी लगाकर मां को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गया. तेंदुआ के साथ मां और बेटे की करीब आधे घंटे तक लड़ाई हुई. आखिरकार बेटे ने अपनी मां की जान बचा ली.