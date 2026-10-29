तेंदुए के जबड़े से मां को बचा लाया बेटा, 25 मिनट चली लेपर्ड के साथ बराबर फाइट
छिंदवाड़ा में बकरी चराकर लौट रही मां पर तेंदुए ने किया हमला, जान पर खेलकर बेटे ने बचाई जान, मां-बेटे अस्पताल में भर्ती. महेंद्र राय. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 5:57 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 7:22 PM IST
छिंदवाड़ा: आपने अभी तक बच्चे को बचाने के लिए लिए मां का हर मुसीबत से लड़ जाना सुना होगा, जहां मौत की आखिरी सांस तक मां अपने बच्चे की रक्षा करती है और कई बार मौत के मुंह से बच्चे को बचा लाती है, लेकिन इस बार कहानी कुछ ऐसी ही है, बस किरदार की अदला-बदली हो गई है. जी हां मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक बेटा अपनी जान पर खेलकर मां को बचा लाया है.
दरअसल, जंगल से बकरी चराकर लौटने के बाद मां घर के पास बकरियों को बांधकर निकल ही रही थी कि अचानक तेंदुआ ने हमला कर दिया. जैसे ही बेटे ने देखा तो अपनी जान की बाजी लगाकर मां को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गया. तेंदुआ के साथ मां और बेटे की करीब आधे घंटे तक लड़ाई हुई. आखिरकार बेटे ने अपनी मां की जान बचा ली.
मां को बचाने के लिए तेंदुआ से भिड़ गया बेटा
छिंदवाड़ा के सांवरी वन परिक्षेत्र के मुजावर माल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां मां पर तेंदुए को हमला करते देख बेटा अपनी जान की परवाह किए बिना उससे भिड़ गया. करीब 25 से 30 मिनट तक तेंदुए और युवक के बीच संघर्ष चलता रहा. बेटे ने हिम्मत दिखाते हुए मां को तेंदुए के चंगुल से बचा लिया, लेकिन इसके बाद तेंदुए ने बेटे पर भी हमला कर दिया. आखिरकार तेंदुआ युवक को छोड़कर बकरी को अपने साथ ले भागा.
इस घटना में मां और बेटा दोनों घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना. दरअसल, घटना सांवरी वन परिक्षेत्र के मुजावर माल की है. घायल गीता बट्टी ने बताया कि " बुधवार शाम को मकान से करीब 100 मीटर की दूरी पर बकरियों को रखने के लिए कोठा बना हुआ है. महिला बकरी को कोठे में बांधने के बाद जैसे ही बाहर निकली, तभी अचानक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया. मां की चीख-पुकार सुनकर बेटा सनोज उसे बचाने के लिए दौड़ा और तेंदुए से भिड़ गया.
मां को बचाने के लिए सनोज ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की. करीब 25 मिनट तक तेंदुए और युवक के बीच संघर्ष चलता रहा. सनोज ने किसी तरह अपनी मां को तेंदुए के चंगुल से छुड़ाया, लेकिन इस दौरान तेंदुए ने उस पर भी हमला कर दिया. इसके बाद तेंदुआ एक बकरी को लेकर मौके से फरार हो गया."
जिला अस्पताल में भर्ती है मां और बेटे
इस घटना में सनोज बट्टी और उनकी मां गीता घायल हो गईं. सनोज 32 साल उनकी मां गीता 50 वर्ष को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गुरुवार को घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना. मां को बचाने के लिए बेटे द्वारा तेंदुए से मुकाबला करने की इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. एक ओर तेंदुए का हमला था तो दूसरी ओर मां की जान बचाने के लिए बेटे का साहस.
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छोटे बेटे ने दी थी वन विभाग को जानकारी, घायलों का कराया जा रहा इलाज
सांवरी रेंज ऑफिसर हिमांशु विश्वकर्मा ने बताया कि "बकरियों को बांधने के बाद मां निकल रही थी. इसी दौरान वहां से तेंदुए का मूवमेंट हो गया था. मां और बेटे दोनों पर तेंदुआ में हमला किया है और दो बकरियों को घायल करने के बाद एक बकरी को वहां से लेकर चला गया. इसके बाद उनके छोटे बेटे ने वन विभाग को जानकारी दी थी. मौके पर वन विभाग की टीम में जाकर देखा था तब तक तेंदुआ वहां से जा चुका था. फिलहाल दोनों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है. उन्हें तुरंत सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है और पूरा इलाज का खर्च वन विभाग के द्वारा दिया जाएगा. इतना ही नहीं जो बकरियों की मौत हुई है. उनका भी पंचायत के अनुमोदन के बाद मुआवजा दिया जाएगा."