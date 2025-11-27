छिन्दवाड़ा में सुप्रीम कोर्ट देखने का मिला मौका, नया संसद भवन भी आया नजर

छिन्दवाड़ा में सुप्रीम कोर्ट देखने का मिला मौका, नया संसद भवन भी आया नजर
छिंदवाड़ा लॉ एग्जिबिशन में संविधान से सड़क तक के मॉडल किए तैयार, होने वाले वकीलों ने मॉडल से बताई कानून की जानकारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 8:35 AM IST
छिन्दवाड़ा : पुरानी संसद भवन और नई संसद भवन में क्या अंतर है, संसद के दोनों सदनों में कैसे काम होता है और आम नागरिकों तक योजनाएं कैसे पहुंचती है इन बातों को समझने छिंदवाड़ा में लॉ एग्जिबिशन लगाया गया है. स्कूल कॉलेज में आमतौर पर विज्ञान प्रदर्शनी लगाकर खोज और इनोवेशन के मॉडल तैयार किए जाते हैं लेकिन छिंदवाड़ा के सतपुड़ा लॉ कॉलेज में संविधान दिवस के मौके पर कानून और संविधान बताने वाले मॉडल तैयार किए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद भवन तक मौजूद थे.
होने वाले वकीलों ने मॉडल से बताई कानून की जानकारी
छिंदवाड़ा के सतपुड़ा लॉ कॉलेज में संविधान दिवस के मौके पर अनोखी प्रदर्शनी सजाई गई. यहां पर कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद भवन संविधान की किताब और आम नागरिकों के अधिकारों को मॉडल में उतारा था जिससे आसानी से लोगों को समझाया जा सके कि संविधान के भारत के हर एक व्यक्ति के लिए क्या मायने हैं.
कानून की पढ़ाई कर रहे वेदांत शर्मा ने बताया, '' पुराने संसद भवन से नई संसद भवन में क्या अंतर है, संसद भवन में काम कैसे होता है संसद के दोनों सदनों में अंतर क्या है और कैसे संसद भवन से योजनाएं बनाकर आम आदमी तक पहुंचती है, इसे बताने का प्रयास एक मॉडल के जरिए किया गया है.''
संविधान से सड़क तक के मॉडल किए तैयार
लॉ कॉलेज के इस एग्जीबिशन में संविधान बनने से लेकर उसके लागू होने तक की तमाम चीजें यहां बताई गई हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के नियम कानून, आम आदमी के अधिकार, कर्तव्य से लेकर व्यक्ति अपने हक की लड़ाई कोई कैसे लड़ सकता है, इन बातों को भी समझाया गया है. अगर वह गलत काम करता है तो किन सजाओं प्रावधान है इन सब बातों को लेकर मॉडल तैयार किए गए हैं.
26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था संविधान
26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसे संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था लेकिन इसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया था. इस दिन को कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. साल 2015 में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की गई.
दरअसल, 2015 में संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अंबेडकर का 125वीं जयंती वर्ष था, जिसपर सरकार ने 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाने का फैसला लिया.