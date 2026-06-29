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कहां लापता हो गए कमलनाथ! छिंदवाड़ा में छपे पूर्व सीएम के पोस्टर, सर्चिंग में जुटी भाजपा

छिंदवाड़ा के जैतपुर कला लगे विधायक कमलनाथ के लापता होने के पोस्टर, ग्रामीणों का आरोप-चुनाव के बाद से नहीं आए कमलनाथ. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

CHHINDWARA LAPATA MLA KAMALNATH
विधायक कमलनाथ के लापता होने के पोस्टर लगे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 1:02 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा से विधायक कमलनाथ का एक पोस्टर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस पोस्टर में लापता कमलनाथ के तलाश की बात कही गई है. ग्रामीणों ने अपने गांव में अपने विधायक को ढूंढने के लिए पोस्टर लगाया है. आखिर क्यों कमलनाथ के लापता होने के पोस्टर लगाए गए और गांव वालों को इन्हें तलाश क्यों करना पड़ रहा है. जानिए इस खबर में.

लापता हो गए कमलनाथ, गांव मे लगे तलाशने के पोस्टर
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ छिंदवाड़ा विधानसभा से विधायक हैं. छिंदवाड़ा का एक गांव जैतपुर कला जहां पर कमलनाथ के लापता होने के पोस्टर लगे हैं. पोस्टर में लिखा है कि, ''विधायक कमलनाथ लापता हैं. विधानसभा की जनता को अपने विधायक की तलाश है.'' ग्रामीणों का कहना है कि, जब से कमलनाथ चुनाव जीते हैं तो दोबारा यहां आए नहीं है. गांव में कई तरह की समस्याएं हैं जो वे विधायक को बताना चाहते हैं. लेकिन विधायक ना तो गांव आते हैं और ना ही छिंदवाड़ा में उनके बंगले पर मिलते हैं.

KAMALNATH MISSING POSTER CHHINDWARA
पूर्व में भी लग चुके हैं कमलनाथ के पोस्टर (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

लापता विधायक के लिए बीजेपी चालएगी सर्चिंग अभियान
साल 2020 में भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा के तत्कालीन सांसद नकुलनाथ के लापता होने के पोस्टर छिंदवाड़ा में लगाए गए थे. जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ की तलाश करने के लिए स्कीम जारी की थी. जिसमें कहा गया था कि, दूरबीन से ढूंढने पर भी छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ दिखाई नहीं देते हैं. जिनको दिखाई देंगे उन्हें ईनाम दिया जाएगा.

जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान ने कहा कि, ''जनता अपना प्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि वह सुख दुख में उनके काम आए, उनकी बातें सुनें. लेकिन छिंदवाड़ा विधायक बात सुनना तो दूर लोगों से मिल भी नहीं रहे हैं. ना ही वे छिंदवाड़ा में रहते हैं. इसलिए भाजपा फिर से एक बार सर्चिंग अभियान चलाएगी.''

भाजपा कर रही ओछी राजनीति, कांग्रेस और कमलनाथ जनता के साथ
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने ईटीवी भारत से कहा कि, ''छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ हर महीने छिंदवाड़ा आते हैं और लोगों का दुख दर्द और उनकी समस्याएं सुनते हैं. कमलनाथ भी लगातार छिंदवाड़ा जिले का दौरा करते हैं. हालांकि कुछ कारण से अभी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंच रहे हैं. लेकिन कांग्रेस हमेशा लोगों के सुख दुख में साथ है.

हाल ही में सड़क दुर्घटना हुई हो या फिर कोई आपदा आई हो कांग्रेस के लोगों ने कमलनाथ के परिवार की तरफ से घरों में पहुंचकर आर्थिक सहायता से लेकर हर तरह की मदद की है. बीजेपी के लोग ओछी राजनीति करते हैं. किसी भी नेता का मौके पर मौजूद होना उतना जरुरी नहीं है. जितना कि वह मदद कर सके और कमलनाथ पिछले 45 सालों से छिंदवाड़ा की जनता की इसी तरह सेवा कर रहे हैं.''

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