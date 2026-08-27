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मूर्तिकारों का छलका दर्द, बाहर से आकर बिक रही प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां, लगाई जाए रोक

छिंदवाड़ा में धड़ल्ले से बिक रही प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: गणेशोत्सव और दुर्गापूजा के दौरान लोग बड़े धूमधाम से गणेश और दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना कर उनकी आराधना करते हैं. लेकिन इन मूर्तियों को बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) और हानिकारक रासायनिक रंगों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है. प्रशासन की सख्ती के बावजूद बाजार में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां खुलेआम बेची जा रही हैं. छिंदवाड़ा के कुंभकार प्रजापति समाज ने कलेक्टर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बाहर से लाकर बेचने वालों पर लगाम लगाने को लेकर शिकायत की है. पीओपी से बनी मूर्तियां बनाने और बेचने पर रोक, फिर भी बाजार में आमद छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने पिछले दिनों एसडीएम की अगवाई में जिले के मूर्ति बनाने और बेचने वालों के साथ बैठक की थी. जिसमें निर्देश दिया गया था कि पर्यावरण और जल प्रदूषण रोकने के मद्देनजर कुंभकार समाज का व्यक्ति ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्ति बनाएगा और ना ही बचेगा. इसके साथ ही 10 फीट से ज्यादा ऊंचाई की मूर्तियां बनाने को भी मना किया गया था. कुंभकार समाज के जिला अध्यक्ष शीतल मालवीय ने बताया "सारा कुंभकार समाज प्रशासन के साथ है और सिर्फ प्राकृतिक मिट्टी से ही मूर्तियां बनाई जा रही हैं. लेकिन कुछ व्यापारी बाहर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां लाकर बेच रहे हैं. हमें जानकारी लगी है कि अब तक चार ट्रक मूर्तियां छिंदवाड़ा में आ चुकी हैं. ऐसे व्यापारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मैंने कलेक्टर से शिकायत की है." 4 सालों से कर रहे हैं शिकायत प्रशासन नहीं करता कड़ी कार्रवाई शीतल मालवीय का कहना है कि प्रशासन के आदेश के अनुसार वे प्राकृतिक और देसी मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं. लेकिन छिंदवाड़ा के चार फाटक इलाके के ओवर ब्रिज के नीचे गणेश स्थापना के कुछ दिन पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का बाजार सज जाता है. पिछले 4 सालों से वे लगातार प्रशासन को इसकी शिकायत कर रहे हैं लेकिन प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करता है. ये व्यापारी लगातार प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बेच रहे हैं. इंदौर में छाया है ग्रीन गणेश कॉन्सेप्ट, इको फ्रेंडली मूर्तियों से सजेगा गणपति बप्पा का दरबार