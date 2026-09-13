झरने के बीच चल रही थी पार्टी, अचानक आ गया सैलाब, मुश्किल से बची जान
छिंदवाड़ा के कुकड़ीखापा जलप्रपात के बीच 3 युवक मना रहे थे पिकनिक, आसपास भर गया पानी, SDRF ने नागपुर के युवकों की बचाई जान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 10:48 PM IST|
Updated : September 13, 2026 at 10:55 PM IST
छिंदवाड़ा: करीब 200 फीट ऊपर पहाड़ियों से झरना बह रहा था. उसी के बीच बड़ी चट्टान पर नागपुर से पहुंचे 3 युवक पार्टी कर रहे थे. कुछ देर में ही चट्टान के आसपास पानी भरने लगा जिसे देखकर उनकी सांस फूलने लगी. उन्होंने 112 डायल किया और फिर एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर जाकर तीनों की जिंदगी बचाई.
झरने के बीच कर रहे थे पार्टी, अचानक बढ़ गया पानी मुश्किल से बची जान
कुकड़ीखापा जलप्रपात में रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर से घूमने पहुंचे तीन युवक झरने के बीच फंस गए. लगातार बारिश के चलते जलप्रपात में पानी का बहाव काफी तेज है. करीब 200 फीट की ऊंचाई से गिर रहे पानी और फिसलन भरी चट्टानों के बीच युवकों तक पहुंचना राहत एवं बचाव दल के लिए चुनौती था. होमगार्ड कमाण्डेन्ट स्नेहलता पाठ्या ने बताया कि "स्टेट कमांड सेंटर भोपाल और पुलिस कंट्रोल रूम छिंदवाड़ा से हमें सूचना प्राप्त हुई थी. हमने तुरंत रेस्क्यू टीम को भेज कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. महाराष्ट्र से आए तीन युवक कुकड़ीखापा झरने पर घूमने पहुंचे थे. इसी दौरान अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और वे ऐसी जगह पर फंस गए, जहां से सुरक्षित बाहर निकलना मुश्किल हो गया था.
करीब 2 घंटे चट्टान पर बैठे रहे युवक
होमगार्ड कमांडेंट स्नेहलता पाठ्या ने बताया कि "करीब 2:00 बजे उन्हें सूचना मिली थी इसके बाद रेस्क्यू टीम के प्रभारी को रवाना किया गया झरना के बीच चट्टान में तीनों युवक करीब 2 घंटे तक बैठे रहे. इस दौरान वे स्थानीय लोगों से चर्चा का भी प्रयास कर रहे थे. दिन भर लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी का बहाव तेज हो गया था जिसकी वजह से जिन रास्तों से युवक चट्टान तक पहुंचे थे उन रास्तों में पानी भर गया था और निकलना मुश्किल हो रहा था."
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फोटो खींचने और सेल्फी लेने पहुंचे थे युवक
रेस्क्यू करने पहुंचे होमगार्ड के कंपनी कमांडर गणेश धुर्वे ने बताया कि "तीनों युवकों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि वे नागपुर से आए थे और वहां पर बैठकर पिकनिक मना रहे थे. इसके साथ ही फोटो खींच रहे थे और सेल्फी ले रही थे. अचानक कुछ देर में ही चट्टान के आसपास तेजी से पानी भर गया जिसके बाद उन्होंने 112 डायल कर मदद मांगी थी."