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छिंदवाड़ा में आदिवासी किसान का खेत बना कृषि तीर्थ, देशभर से अनोखी खेती देखने आएंगे अन्नदाता

छिंदवाड़ा में आदिवासी किसान का खेत बना कृषि तीर्थ ( Etv Bharat )

छिन्दवाड़ा के विकासखंड हर्रई के किसान पूरन लाल इवनाती का चयन मध्यप्रदेश शासन की आत्मा योजना के अंतर्गत एक्सपोजर साइट के रूप में किया गया है. उप संचालक कृषि मोरिस नाथ व परियोजना संचालक आत्मा धीरज ठाकुर ने टीम के साथ पूरन लाल इवनाती के खेत का निरीक्षण किया. किसान पूरन लाल इवनाती ने अपने खेत को समन्वित कृषि मॉडल के रूप में विकसित किया है. यहां उद्यानिकी फसलों में केला, नारियल, आम, आंवला और कटहल के साथ गेहूं, मक्का व कई सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है.

छिन्दवाड़ा : तीर्थ का नाम सुनते ही मन में किसी धार्मिक यात्रा की तस्वीर बनने लगती है पर मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने कृषि तीर्थ की शुरुआत की है. छिन्दवाड़ा कृषि विभाग ने कृषि तीर्थ के रूप में हर्रई के प्रगतिशील किसान पूरन लाल इवनाती का चयन किया है. कृषि तीर्थ से तात्पर्य है ऐसी खेती, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग यहां आएंगे. मध्य प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों के किसान भी उनके खेतों में घूमकर प्राकृतिक खेती की उन्नत तकनीकों को सीख सकेंगे और फिर अपने खेतों और प्रदेश में इन तकनीकों को अपना सकेंगे.

अधिकारियों ने किया कृषि तीर्थ का निरीक्षण (Etv Bharat)

इसके अलावा पशुपालन और मत्स्य पालन को भी खेती के साथ जोड़ा गया है, जिससे उन्हें पूरे साल नियमित आमदनी भी हो रही है. प्राकृतिक खेती और समन्वित कृषि मॉडल के सफल क्रियान्वयन के कारण पूरन लाल इवनाती का खेत अब कृषि तीर्थ के रूप में विकसित होगा, जहां कई राज्यों के किसान भ्रमण कर प्राकृतिक खेती की तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करेंगे.

बंजर जमीन में लहलहा रही फसल (Etv Bharat)

केले की फसल ने किसान को किया मालामाल

आदिवासी किसान ने यहां ड्रिप पद्धति व फसल के कचरे का मैनेजमेंट कर प्राकृतिक रूप से केले की टिशु कल्चर द्वारा जी-9 किस्म लगाई है. इसके लिए फसल का कचरा प्रबंधन करके मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारा जा रहा है. शुरुआत में आधा एकड़ में केले की प्राकृतिक खेती कर 2 लाख सात हजार रु का मुनाफा कमाया था. उसके बाद एक एकड़ से 4 से 5 लाख रु का मुनाफा कमाया था और एक एकड़ में 800 पौधे लगाए थे और प्रत्येक पौधे से औसतन 45 किलो फल मिलते हैं.

पशुपालन और मत्स्य पालन को भी खेती के साथ जोड़ा (Etv Bharat)

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बंजर जमीन में लहलहा रही फसल

कृषि उपसंचालक मोरिस नाथ ने बताया, '' हर्रई विकासखंड के भुमका के जनजातीय किसान पूरनलाल इनवाती ने अपनी 6 एकड़ पथरीली व बंजर भूमि को समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर उपजाऊ खेत में परिवर्तित कर दिया है. खेत में तालाब और कूप रिचार्ज पिट के निर्माण से जलस्तर बढ़ा और अब साल भर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो रहा है. खेत तालाब के माध्यम से उन्होंने मछली पालन के साथ-साथ जिले में पहली बार मखाने की खेती का नवाचार भी किया है. प्राकृतिक खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन को एक साथ जोड़कर वे अब सालाना लगभग 11.45 लाख रु की कमाई कर रहे हैं.''