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छिंदवाड़ा में गांव गांव पहुंचेगा कृषि रथ, किसानों को खेती के आधुनिक तरीके बताएंगे वैज्ञानिक

कृषि कल्याण वर्ष के अंतर्गत खेती को आधुनिक तरीके से करने और किसानों को जागरूक करने के लिए 10 दिनों तक हर एक गांव में रथ पर सवार होकर वैज्ञानिक पहुंचेंगे. वे इस दौरान किसानों को आधुनिक खेती के तौर-तरीके बताएंगे. इसके लिए शनिवार को छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू, शेषराव यादव और अपर कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने रथ को हरी झंडी दिखाकर कलेक्टर कार्यालय परिसर से रवाना किया है.

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश सरकार ने गांव-गांव में कृषि रथ रवाना किया है, ताकि लोगों को खेती करने की वैज्ञानिक तरीके की जानकारी मिल सके. जिसमें किसानों को खरीफ के सीजन में मिट्टी तैयार करने, खेत में सही पोषक तत्वों की जरूरत को समझने और खाद के उपयोग की जानकारी मिलेगी. इसके साथ ही किसान के खेत के अनुसार कौन सी फसल लगाई जानी चाहिए, इसकी भी जानकारी उन्हें मिलेगी. जिससे वे पारंपरिक खेती छोड़ वैज्ञानिक पद्धति अपनाएं और बंपर पैदावार का लाभ लें.

किसान और कृषि वैज्ञनिकों के बीच सीधा संपर्क

शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप मे मनाया जा रहा है. इसके उपलक्ष्य में कृषि एवं संबंद्ध विषयों की जानकारी किसानों को दी जा रही है. जिसमें कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता, मत्स्यपालन आदि पर किसानों एवं कृषि वैज्ञानिकों के बीच सीधा संपर्क बनाकर नए एवं वैज्ञानिक तकनीकी सुधार की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा रही है. इसके लिए खरीफ फसलों की बुआई के पहले प्रत्येक विकासखंड में शनिवार से 10 दिवस के लिए कृषि रथ चलाए जा रहे हैं.

'रूटचार्ट के अनुसार गांव में पहुंचेगे अधिकारी'

कृषि उपसंचालक जितेंद्र सिंह ने बताया, "ये कृषि रथ कलेक्टर हरेंद्र नारायन द्वारा निर्धारित रूटचार्ट के अनुसार प्रत्येक विकासखंड में ग्राम पंचायत और सेवा सहकारी समितियों में भ्रमण करेगा. जिसमें कृषि वैज्ञानिक, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता, मत्स्यपालन, राजस्व विभाग के पटवारी मौजूद होंगे. जिसमें किसानों को तकनीकी जानकारी, विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएंगे.

फसल और खाद की जानकारी देगा कृषि रथ (ETV Bharat)

प्रत्येक विकासखंड में एक कृषि रथ 10 दिनों तक रोज 3 से 4 ग्राम पंचायतों और सेवा सहकारी समितियों तक पहुंचेगा. कृषि रथ के साथ कृषि वैज्ञानिक, विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं प्रगतिशील किसान भी मौजूद रहेंगे, जो किसान से सीधे रूबरू होकर खेती, उर्वरक, बीज, रोग और उत्पादन की जानकारी किसानों को देंगे."

फसल और खाद की जानकारी देने कृषि रथ रवाना (ETV Bharat)

बलराम एप से किसानों को मिलेगी सही जानकारी

सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाद प्राप्त करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन 'बलराम' लॉन्च किया है. किसान स्वयं अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से बलराम एप्लीकेशन डाउनलोड कर खाद प्राप्त करने के लिए ई-टोकन बुक कर सकते हैं.

कृषि उपसंचालक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया, "आमतौर पर देखा जाता है कि तकनीक की कम जानकारी होने की वजह से किसान अपने आसपास के लोगों को देखकर जमीन में बीज और खाद का चयन कर लेता है. जबकि जमीन में किन तत्वों की जरूरत है, इसका उन्हें सही पता नहीं हो पाता है. ऐसे में बाद में किसानों को फसल में नुकसान उठाना पड़ता है. किसानों को सही जानकारी उपलब्ध कराने और जमीन की तासीर के हिसाब से बीज और खाद का चयन करने में कृषि रथ अहम भूमिका निभाएंगे. इसलिए यह अभियान चलाया जा रहा है."