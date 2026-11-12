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छिंदवाड़ा में गजब हो गया! चंद मिनटों में लखपति बना किसान, डेढ़ लाख में बिकी 1 क्विंटल मूंग

चंद मिनटों में लखपति बना किसान ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: दिवाली के बाद छिंदवाड़ा की कृषि उपज मंडी में जमकर पैसा बरसा है. जी हां सिर्फ एक क्विंटल मूंग ने एक किसान को लखपति बना दिया. जैसे ही व्यापारी कृषि उपज मंडी में खरीदी करने पहुंचे तो एक किसान की लॉटरी लग गई. उसे एक क्विंटल मूंग के 1 लाख 51 हजार 111 रुपए भाव मिले. जानिए आखिर क्यों इतनी महंगी मूंग की बिक्री हुई.

शुभ मुहूर्त में हुई खरीदी, किसान बना लखपति