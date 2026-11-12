छिंदवाड़ा में गजब हो गया! चंद मिनटों में लखपति बना किसान, डेढ़ लाख में बिकी 1 क्विंटल मूंग
छिंदवाड़ा कृषि उपज मंडी में सफल की नीलामी, सिर्फ एक क्विंटल मूंग बेचकर किसान बन गया लखपति, शुभ मुहूर्त में हुई खरीदारी. रिपोर्ट-महेंद्र राय
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 2:21 PM IST
छिंदवाड़ा: दिवाली के बाद छिंदवाड़ा की कृषि उपज मंडी में जमकर पैसा बरसा है. जी हां सिर्फ एक क्विंटल मूंग ने एक किसान को लखपति बना दिया. जैसे ही व्यापारी कृषि उपज मंडी में खरीदी करने पहुंचे तो एक किसान की लॉटरी लग गई. उसे एक क्विंटल मूंग के 1 लाख 51 हजार 111 रुपए भाव मिले. जानिए आखिर क्यों इतनी महंगी मूंग की बिक्री हुई.
शुभ मुहूर्त में हुई खरीदी, किसान बना लखपति
दिवाली के बाद जब कृषि उपज मंडी छिंदवाड़ा में खरीदी शुरू की जाती है तो उस दिन मुहूर्त की खरीदी की जाती है. सबसे पहले पंडित के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है. उसके बाद फिर व्यापारी मंडी में बोली लगाना शुरू करते हैं. सबसे पहले मूंग की खरीदी की जाती है. एक किसान एक क्विंटल मूंग बेचने के लिए कृषि मंडी में लेकर आया था. उसकी मूंग की बोली 1,15,111 रुपए लगाई गई जो समृद्धि ट्रेडर्स के द्वारा खरीदी गई.
क्यों होती है मुहूर्त की नीलामी खास
अनाज व्यापारी कैलाश जैन ने बताया कि, ''दीपावली की छुट्टियों के बाद शुभ मुहूर्त में मंडी में खरीदारी की जाती है. इसके पीछे का कारण यह है की दिवाली के बाद से नई फसल का आगमन हो जाता है और वही खाते भी नए होते हैं. इसलिए व्यापार के लिए नया साल माना जाता है. व्यापारी भी इसमें किसानों के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं इसलिए यह दिन खास होता है.''
छिंदवाड़ा कृषि उपज मंडी की सचिव समृद्धि एम धांदे ने बताया कि, ''शुभ मुहुर्त में मूंग की बोली से शुरुआत हुई थी. जिसका भाव 1 लाख 51 हजार 111 रुपए प्रति क्विंटल गया है.''
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मूंग का विशेष महत्व सबसे पहले लगती है बोली
छिंदवाड़ा के कृषि उपज मंडी कुसमैली में मूंग की विशेष बोली का महत्व होता है, इसलिए हर साल पहले किसान के द्वारा मूंग का ढेर लगाया जाता है फिर व्यापारी कम्पटीशन में बढ़कर बोली लगाते हैं. आमतौर पर मूंग के दाम ₹6000 से ₹8000 प्रति क्विंटल हैं. लेकिन शुभ मुहूर्त में इसकी बोली 1 लाख 51 हजार 111 रुपए क्विंटल पर लगाई गई है. इसके पिछले साल 1,21000 और उसके पहले एक 1,11000 बोली लगाई गई थी.
मक्के की सबसे बड़ी मंडी है कुसमेली
छिंदवाड़ा कृषि उपज मंडी मक्के के लिए सबसे विख्यात मंडियों में एक है. मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मक्के की उपज छिंदवाड़ा जिले में होती है, इसलिए यहां आवक भी बहुत ज्यादा है. अभी हर दिन 3000 क्विंटल मक्के की आवक हो रही है. किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसलिए मंडी में सीसीटीवी लगाए गए हैं, इससे ही पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है. 5 दिनों तक छिंदवाड़ा कृषि उपज मंडी कुसमेली बंद रहती है. 5 दिनों के बाद शुभ मुहूर्त की पूजा कर बोली लगाई जाती है. जिसमें पंडित के द्वारा विधि विधान से श्री गणेश लक्ष्मीजी का पूजा अर्चना किया जाता है और फिर मूंग के ढेर पर बोली लगाई जाती है. वह परंपरा सालों से चली आ रही है.