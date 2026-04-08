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किसानों के साथ गजब का खेल, गेहूं पर मिलने वाले बोनस से ज्यादा लगेगा किराया

छिंदवाड़ा कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व किसान नेता शैलेंद्र रघुवंशी ने बताया कि "पहले जहां समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए निर्धारित सेंटर बनाए गए थे, अधिकारियों की मनमानी के चलते उन्हें 25 से 30 किलोमीटर दूर कर दिया गया है. जिससे किसानों को काफी परेशानी होगी. समय के साथ-साथ भाड़ा भी दोगुना लगेगा. मध्य प्रदेश सरकार ₹40 प्रति क्विंटल गेहूं की खरीदी पर बोनस दे रही है, लेकिन किसानों का कहना हैं कि इससे दोगुना भाड़ा चुकाना होगा."

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश सरकार वैसे ही देर से समर्थन मूल्य में गेहूं की खरीदी शुरू कर रही है, लेकिन इससे उलट किसानों को सबसे बड़ी परेशानी से जूझना पड़ेगा. पहले से निर्धारित खरीदी केंद्रों की वजह से किसानों को 25 से 30 किलोमीटर दूर खरीदी केंद्र निर्धारित किए गए हैं. जिससे किसानों को दोगुना भाड़ा यानि किराया देना होगा.

किसान रामकुमार राजपूत ने बताया कि "पहले नियम के अनुसार आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होता था, उस पर ओटीपी आती थी और खरीदी हो जाती थी, लेकिन सरकार ने एक नया नियम लागू किया है. जिसके तहत किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा. इसके लिए किसान की उम्र चाहे 80 साल हो या 90 साल इस उम्र के बुजुर्गों को खरीदी केंद्र तक जाना होगा. अधिकतर ग्रामीण इलाकों में बुजुर्गों के नाम पर ही जमीन होती है. ऐसे में किसानों के सामने अब यह भी बड़ी समस्या है."

छिंदवाड़ा में दूर बनाए गए खरीदी केंद्र (ETV Bharat)

2585 दाम 40 रुपए बोनस दे रही सरकार

केंद्र सरकार के द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए निर्धारित किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ₹40 प्रति क्विंटल किसानों को बोनस देगी. इस तरह कुल 2625 रुपए क्विंटल खरीदी की जाएगी, लेकिन इसमें नियमों को काफी कठिन कर दिया गया है. किसानों का कहना है कि पहले ही सरकार देरी से गेहूं की खरीदी शुरू कर रही है. फिलहाल 15 अप्रैल खरीदी की तिथि निर्धारित की गई है, लेकिन अभी भी खरीदी केंद्रों में बारदाने नहीं पहुंचे हैं.

खरीदी केंद्र दूर होने से किसानों ने जताई नाराजगी (ETV Bharat)

चना की खरीदी हो चुकी है शुरू, नियमों से होगी गेहूं की खरीदी

6 अप्रैल से उमरिया सेवा सहकारी समिति द्वारा दादा साईं वेयरहाउस में विधिवत चना उपार्जन शुरू किया गया. शासन द्वारा निर्धारित एफएक्यू मापदण्डों के अनुसार ही चना खरीदी की जा रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता मानको का पालन करते हुए ही किसानों की उपज खरीदी जाएगी. उपसंचालक कृषि जितेन्द्र कुमार सिंह ने "चना एवं मसूर पंजीयन कराने वाले किसानों से कहा है कि वे पहले स्लॉट बुक कर लें और निर्धारित उपार्जन केन्द्र पर पहुंचकर अपनी उपज का विक्रय करें, ताकि खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सकें."