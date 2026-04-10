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छिंदवाड़ा में थाना परिसर से वकील की बाइक चोरी, CCTV में कैद हुआ चोर

छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना परिसर में खड़ी वकील की बाइक ले उड़े चोर, काफी तलाश के बाद नहीं मिली बाइक, वकील ने दर्ज कराई शिकायत.

CHHINDWARA LAWYERS BIKE STOLEN
थाना परिसर में खड़ी बाइक ले उड़े चोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 7:09 PM IST

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छिंदवाड़ा: कोतवाली थाना के सामने से एक वकील का बाइक चोरी हो गया. वकील पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए पहुंचे थे. तभी थाने के सामने खड़ी उनकी बाइक चोर ले उड़ा. इस मामले को लेकर वकील ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

थाना परिसर में खड़ी वकील की बाइक चोरी

कोतवाली थाना परिसर से चोर ने बाइक चुरा ली है. चोरी गई बाइक वकील की है. वकील थाना परिसर में बाइक खड़ी कर थाने के भीतर पीएम रिपोर्ट लेने गए थे. वे भीतर गए और इधर चोरों ने घटना को अंजाम दिया. वकील संतकुमार पाल ने बताया कि "7 अप्रैल की शाम 7 बजे मैं पीएम रिपोर्ट की कॉपी लेने कोतवाली थाना गया था. इस दौरान मैं अपनी बाइक थाना परिसर में खड़ी की थी. थाने के भीतर से जब वे बाहर आए, तो बाइक गायब थी. काफी तलाश के बाद, जब बाइक नहीं मिली, तो 8 अप्रैल को बाइक चोरी की लिखित शिकायत की."

छिंदवाड़ा में थाना परिसर से वकील की बाइक चोरी (ETV Bharat)

सीसीटीवी में कैद हुआ चोर

कोतवाली थाने में लगे सीसीटीवी में बाइक चोरी करता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखने की वजह से पुलिस चोर तक नहीं पहुंच पा रही है. कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया कि "थाना परिसर से एक बाइक चोरी हुई है. सीसीटीवी में एक संदिग्ध दिखा है. सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है. जल्द ही हम चोर को गिरफ्तार कर लेंगे."

लगातार बढ़ रही है शहर में बाइक चोरी की घटनाएं

छिंदवाड़ा शहर में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है. कुछ दिन पहले ही एक पत्रकार की बाइक बाजार में एक दुकान के सामने से दिनदहाड़े चुरा ली गई थी. इस घटना के कुछ दिन बाद रात के 3 बजे एक जिम संचालक की बुलेट भी चोरी कर ली गई थी. इन सभी घटनाओं में चोर बाइक ले सीसीटीवी में कैद हो गए हैं. लेकिन पुलिस की गिरफ्त में अब तक कोई भी चोर नहीं आया है.

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