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कुएं में मिली मरी मछलियां, पानी में दिखा झाग, जहर मिलने की आशंका से ग्रामीणों में हड़कंप

छिंदवाड़ा में गांव के कुएं में जहर मिलाने की आशंका, कई लोगों ने पिया पानी, ग्रामीणों को अस्पताल ले जाने का सिलसिला जारी. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

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कुएं में मिली मरी मछलियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 2:53 PM IST

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Updated : June 24, 2026 at 2:58 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: किशनपुर गांव के सार्वजनिक कुएं में झाग दिखने से ग्रामीणों में हडकंप मच गया. दरअसल गांव के कुएं से नल के जरिए पानी की सप्लाई होती है. बुधवार को जब पानी की सप्लाई हुई तो अचानक पानी में झाग दिखने लगा. लोगों को शंका हुई तो कुएं के पास जाकर देखा तो कुएं में मरी मछली देखी गई. गांव वालों को शक है किसी ने पानी में जहर मिलाया होगा. जिसके बाद पीएचई स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है.

कुंए के पानी मे जहर मिलाने की आशंका
जनपद पंचायत बिछुआ की किशनपुर पंचायत में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक कुएं में जहरीला पदार्थ डालने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है. कुएं के ऊपर जो जाली रखी है उसके ऊपर सफेद पाउडर और कुएं की साइड में भी सल्फास के पाउच दिखे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा इस कुएं में जहर डाला गया है.

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ग्रामीणों ने लगाया पानी में जहर मिलाने का आरोप (ETV Bharat)

कुएं में मछलियां और कीड़े मरे देखे गए
कुएं में कुछ मछलियां, कीड़े मकोड़े आदि मर चुके हैं. ग्रामीणों का कहना है कि, हम लोगों ने भी इस पानी का सेवन किया है. पूरे गांव में पानी का वितरण हो चुका है. जिसमें कुछ लोगों ने पानी भी पी लिया है और पानी में झाग बन रहा है. जिसके बाद पानी की सप्लाई को तुरंत बंद कराया गया. जब ग्रामीणों ने कुएं के पास जाकर देखा कि आखिर किस कारण से कुएं से नल के पानी में झाग आ रहा है तो उन्हें कुएं के पास सल्फास पाउडर के कुछ अंश मिले हैं.

एसडीएम ने कहा-प्रशासन की टीम सुरक्षा के लिए गांव में पहुंची
इस मामले में चौरई एसडीएम प्रभात मिश्रा का कहना है कि, ''उन्हें भी ऐसी जानकारी लगी है. फिलहाल उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम और पीएचई का अमला मौके पर भिजवाया है.'' एसडीएम ने कहा कि, ''वह खुद भी मौके पर जा रहे हैं अभी स्थिति किस कारण से बनी है यह नहीं कहा जा सकता. हालांकि किसी भी ग्रामीण की स्थिति गंभीर नहीं है.''

एहतियात के तौर पर लाया जा रहा है अस्पताल
सुबह से पानी सप्लाई होने के बाद गांव के कई लोगों ने उस पानी का सेवन किया है. जिसके बाद लोगों में डर का माहौल है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एंबुलेंस गांव में भेजकर ग्रामीणों का सुरक्षा की दृष्टि से चेकअप करने का काम शुरू कर दिया है.

Last Updated : June 24, 2026 at 2:58 PM IST

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