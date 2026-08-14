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चांदी के हंसिये से घास काटकर किया था अंग्रेजों का विरोध, छिंदवाड़ा के म्यूजियम में मौजूद है एक-एक निशानी

चांदी के हंसिये से घास काटकर किया था अंग्रेजों का विरोध ( ETV Bharat )