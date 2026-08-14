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चांदी के हंसिये से घास काटकर किया था अंग्रेजों का विरोध, छिंदवाड़ा के म्यूजियम में मौजूद है एक-एक निशानी

जब अंग्रेज जंगल पर कब्जा कर छीन रहे थे आदिवासियों के अधिकार, छिंदवाड़ा के खुटामा रेस्ट हाउस से आदिवासियों ने किया था उस कानून का विरोध. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

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चांदी के हंसिये से घास काटकर किया था अंग्रेजों का विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 7:32 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 8:07 PM IST

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छिन्दवाड़ा: देश की आजादी के लिए भारत के कोने-कोने से लोगों ने अपना अहम योगदान दिया है. कुछ ऐसे किरदार हैं, जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए तो कुछ नींव के पत्थर ऐसे थे, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. उनकी पहचान ज्यादा नहीं हो पाई. ऐसे ही एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छिंदवाड़ा की धरती में जन्मे थे. जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते हुए जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की थी. ऐसे ही की कई निशानियां आज भी म्यूजियम में मौजूद हैं.

खुटामा के रेस्ट हाउस से जंगल सत्याग्रह की हुई थी शुरुआत

इतिहासकार ओपी शर्मा ने बताया कि "1930 में अंग्रेज जंगल पर कब्जा कर आदिवासियों पर जुल्म ढहा रहे थे. जंगल और जंगल की संपदा को अपने कब्जे में कर रहे थे. इसी बात से नाराज होकर बादल भोई ने सौसर के पास खुटामा के रेस्ट हाउस पहुंचकर चांदी के हंसिये से घास काटा और जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की थी. बादल भोई का कहना था कि जंगल, जमीन और यहां की संपदा आदिवासी की धरोहर है. हम किसी भी कीमत पर इसे अंग्रेजों को नहीं देंगे और फिर इसके बाद बादल भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था.

छिंदवाड़ा के म्यूजियम में मौजूद है एक-एक निशानी (ETV Bharat)

जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय में आज भी मौजूद है हंसिया

इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाकर आदिवासियों के अधिकार छीनकर उनके जंगलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था. इसका विरोध करने के लिए ही जिस रेस्ट हाउस में अंग्रेज रुकते थे, वहां पहुंचकर 21 अगस्त 1930 को सत्याग्रहियों ने चांदी के हंसिया से घास काटकर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी. यह आंदोलन आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा का एक बड़ा आंदिलन बना था. जंगल सत्याग्रह की शुरुआत में जिन हंसिया और औजारों का उपयोग किया गया था, वह आज भी छिंदवाड़ा के श्रीबादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय में मौजूद है.

जेल में खाने में जहर मिलाकर बादल भोई को मार दिया गया था

इतिहासकार ओपी शर्मा ने बताया कि बादलभोई ने 21 अगस्त 1930 को रामाकोना में अंग्रेजों के वनाधिकार कानून का उल्लंघन किया और जबरन जंगल में लोगों को साथ लेकर घुस गए. इसी बीच अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. उन्हें अपने साथियों से अलग चांदा सेंट्रल जेल चंद्रपुर महाराष्ट्र भेज दिया गया था. उनके जेल में रहने के बाद भी आदिवासियों का आंदोलन बढ़ते ही जा रहा था. जिसे देखते हुए जेल में ही बादल भोई को 1940 में खाने में जहर देकर मार दिया था."

CHHINDWARA JUNGLE SATYAGRAHA
चांदी के हंसिये से घास काटकर किया था विरोध (ETV Bharat)

रामकोना बना था जंगल सत्याग्रह का केन्द्र

जंगल सत्याग्रह में शामिल रहे नत्थूजी पातुरकर की पोती प्रांजली पातुरकर ने बताया कि "भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास केवल बड़े शहरों, प्रसिद्ध नेताओं और प्रमुख आंदोलनों तक सीमित नहीं है. देश के गांवों और जंगलों में भी हजारों लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के अन्यायपूर्ण कानूनों को चुनौती देकर स्वतंत्रता की लड़ाई को मजबूत किया. छिंदवाड़ा अंचल में हुआ लाखनवाड़ी का जंगल सत्याग्रह इसी गौरवशाली संघर्ष की एक महत्वपूर्ण कड़ी है.

BADAL BHOI JUNGLE SATYAGRAHA
म्यूजियम में बादल भोई की प्रतिमा मौजूद (ETV Bharat)

जंगल कानून के विरुद्ध उठा था विद्रोह

प्रांजली बताती हैं कि गांधीवादी विचारक व पत्रकार भावराव चौधरी, शासकीय महाविद्यालय अमरवाड़ा के प्रोफेसर डॉ विजय गुर्वे प्रोफेसर व स्वाधीनता सेनानी के उत्तराधिकारी सुनील कुमार तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 96 वर्ष पहले, 21 अगस्त 1930 को रामाकोना के निकट लाखनवाड़ी में जंगल सत्याग्रह हुआ था. उस समय अंग्रेजी शासन ने जंगलों पर कठोर कानून लागू कर रखे थे. स्थानीय ग्रामीणों के लिए जंगल उनके जीवन, आजीविका और रोजमर्रा की जरूरतों का महत्वपूर्ण आधार थे, लेकिन अंग्रेजी कानूनों ने जंगल से घास, लकड़ी और अन्य संसाधन लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था.

BRITISH SEIZING TRIBAL FOREST LAND
लाखन वाड़ी में सत्याग्राहियों के दल की तस्वीर (ETV Bharat)

घास काटकर दी थी जंगल कानून को खुली चुनौती

इन्हीं अन्यायपूर्ण कानूनों को चुनौती देने के लिए बैतूल और सिवनी के साथ छिंदवाड़ा अंचल में भी जंगल सत्याग्रह का स्वर बुलंद हुआ. लाखनवाड़ी में सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की सैनिक छावनी के पास घास काटकर जंगल कानून को खुली चुनौती दी. यह केवल घास काटने की घटना नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी सत्ता के दमनकारी कानूनों के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध का प्रतीक थी.

आंदोलन में संगठन और सामूहिक भागीदारी थी

जंगल सत्याग्रह के लिए रामाकोना में स्वर्गीय जगन्नाथ तिवारी के निवास पर शिविर स्थापित किया गया था. 19 और 20 अगस्त को दो दिवसीय शिविर की तैयारियां की गईं और सत्याग्रहियों को संगठित किया गया. सत्याग्रह के लिए आसपास के गांवों से लोग रामाकोना पहुंचते थे. सत्याग्रहियों को टोली के रूप में लाखनवाड़ी ले जाने व उनके भोजन आदि की व्यवस्था भी की गई थी. इससे स्पष्ट होता है कि यह आंदोलन अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे संगठन, योजना और सामूहिक भागीदारी थी.

CHHINDWARA JUNGLE SATYAGRAHA
छिंदवाड़ा में आदिवासियों का अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई (ETV Bharat)

सत्याग्रहियों की टोली में अनेक ग्रामीण रामाकोना व आसपास के क्षेत्रों से सत्याग्रही इस आंदोलन में शामिल हुए. इनमें दौलत चौधरी, बालाजी डोंगाड़, झिगरयाजी पातुरकर पातुरकर, आनाजी महाजन, किसनलाल हजारे, नत्थूजी पातुरकर, दसरथ करवंदे और जागन खोड़के जैसे नामों का उल्लेख मिलता है. सत्याग्रहियों के बीच रघुनाथ भोये वालंटियर कमांडर के रूप में सक्रिय थे.

Last Updated : August 14, 2026 at 8:07 PM IST

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