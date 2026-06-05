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बुवाई के पहले बीज की सही पहचान जरूरी, छोटी सी ट्रिक बंपर पैदावार और मुनाफे की गारंटी

आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा के वैज्ञानिक गौरव महाजन ने बताया कि "किसानों को मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ही बीज लेना चाहिए. इससे नकली बीज का खतरा कम हो जाता है. वहीं, जब बीज खरीदें तो दुकानदार से बिल अवश्य लें.

छिंदवाड़ा: प्री मानसून की बारिश शुरू होते ही किसान खरीफ फसल की बुवाई को तैयार हैं. इसके लिए किसान मिट्टी की तैयारी में जुटे हुए हैं. लेकिन अच्छी पैदावार के लिए किसानों को अपने बीज की गुणवत्ता का टेस्ट करना जरूरी होता है. आइए कृषि वैज्ञानिक से जानते हैं कि किसान बीज की गुणवत्ता को कैसे पहचान सकते हैं.

बीज की गुणवत्ता का टेस्ट करना जरूरी (ETV Bharat)

बीज के 10 दाने का करें परीक्षण

गौरव महाजन बताते हैं कि "बीज के पैकेट को पूरा न खोल कर, उसमें से छोटा सा हॉल कर लें और पहले केवल 10 दाने निकलें. इसके बाद एक बोरा या सूती कपड़े को पानी में भिगा लें. उसमें कतारबद्ध रूप से 10 दाने रखें और फिर उसे ढक दें. उसमें सुबह-शाम नियमित रूप से 2-3 दिन तक पानी दें. उसके बाद देखें कि बीज अंकुरित हुआ है या नहीं. यदि उसमें से 8 से 10 दाने अंकुरित हो गए हैं, तो वह बीज बहुत अच्छा है. यदि बीज के दाने 5 से कम अंकुरित हुए हैं, तो यह बीज की बुवाई करने से नुकसान होगा."

बीज के 10 दाने का परीक्षण (ETV Bharat)

5 मिलीमीटर बारिश होने के बाद ही करें बुवाई

वैज्ञानिक गौरव महाजन ने बताया, "नौतपा में सूर्य की किरणों से मिट्टी तप जाती है. इसके बाद किसान अपने खेतों में बुवाई की तैयारी के लिए खेतों को तैयार करना शुरू कर देते हैं. वे अब मानसून का इंतजार कर रहें हैं. कुछ किसान बारिश शुरू होते ही बुवाई करने लग जाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. कम से कम 5 मिमी बारिश होने का इंतजार करना चाहिए. उसके बाद ही खेतों में बीज की बुवाई करनी चाहिए. जिससे कि उन्हें पर्याप्त नमी मिले और अंकुरित होने में कोई दिक्कत न आए."

असली या नकली बीज की पहचान (ETV Bharat)

छिंदवाड़ा जिले के गुरैयाढाना के किसान बंटी यदुवंशी ने बताया कि "पिछली बार उन्होंने एक दुकान से मक्के के बीज का पैकेट खरीदा था. जिसकी बुवाई के बाद लगभग 40% बीज अंकुरित ही नहीं हुए थे. जिससे खेत में फसल की पैदावार अच्छी नहीं हुई और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा.