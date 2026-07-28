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श्मशान बनती जा रही हैं गौशालाएं, कमलनाथ ने मोहन यादव को लिखी गायों की हालत पर चिट्ठी

विश्व हिंदू परिषद के नेता गौरव सेन ने बताया कि उन्होंने मोठारर गौशाला का खुद निरीक्षण किया था जहां पर गाय बीमार हालत में थी और जिन गायों की मौत हो चुकी थी उन्हें गौशाला के पीछे ही खुले जंगल में फेंक दिया गया था. गायों की ऐसी दुर्दशा पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए. उन्होंने बताया कि जिले में कुल पांच सरकारी गौशाला हैं और 38 गौशालाएं निजी संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती हैं. पिछले 1 महीने में लगभग 100 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है. साथ ही उन्होंने बताया कि एक गाय पर करीब ₹40 प्रतिदिन के हिसाब से खर्च करने के लिए सरकार अनुदान देती है, छिंदवाड़ा की गौशालाओं में पिछले 7 महीने से यह अनुदान राशि नहीं पहुंची है इसकी जिम्मेदारी पशुपालन विभाग के पास होती है कि वह बजट का अलॉटमेंट करे.

छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा की गौशालाओं में लगातार हो रही गायों की मौत ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस का आरोप है कि न तो समय पर उन्हें घास और भूसा मिल पा रहा है और न ही समय पर उनका इलाज किया जा रहा है. इसको लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है.

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गौशालाओं में फैली अव्यवस्थाओं और देखभाल के अभाव में दम तोड़ती गौमाता की सुरक्षा के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा है. जिसमें उन्होंने छिन्दवाड़ा जिला मुख्यालय से लगे चन्दनगांव की आदर्श गौशाला में हुई गायों की मौत के आंकड़ों का भी जिक्र किया है. कमलनाथ ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 181 में लिखा है कि "छिंदवाड़ा की आदर्श गौशाला में बड़ी संख्या में गौवंश की मृत्यु अत्यंत दुखद एवं चिंताजनक है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में अब तक 19 दिनों में लगभग 43 गौवंश की मौत हुई एवं एक माह के भीतर सभी गौशालाओं में गौवंश की मौत की संख्या 90 से ज्यादा पहुंच गई है.

छिंदवाड़ा की गौशाला में लगातार हो रही गायों की मौत (ETV Bharat)

खाने और इलाज की कमी से दम तोड़ रही गौमाता

कमलनाथ ने पत्र में लिखा है कि गौवंश भारतीय संस्कृति, आस्था एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है. गौशालाओं की स्थापना गौवंश के संरक्षण एवं संर्वधन के उद्देश्य से की जाती है, किन्तु यदि उन्हीं गौशालाओं में पर्याप्त चारा, स्वच्छ पेयजल एवं समुचित उपचार के अभाव में गौवंश की मृत्यु हो रही है तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, चिंतनीय व निंदनीय स्थिति है.

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जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश कपाले ने कहा है कि "सोमवार को पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद और भाजपा से समर्थित लोगों ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए ज्ञापन दिया है. छिंदवाड़ा में भी गौ भक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे लेकिन इन गौ भक्तों के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वह जाकर गौशालाओं का निरीक्षण कर सकें. गौशालाओं में सेवा देने की जगह रैली निकाल कर फोटो खिंचवाने का काम गौ भक्त कर रहे हैं जिसमें अधिकतर लोग भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक से संबंधित हैं."

पशुपालन विभाग के उपसंचालक डॉ. एचजीएस पक्षवार ने कहा है कि "सभी गौशालाओं में नियमित रूप से डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं कुछ संक्रमण की वजह से गायों की मौत हुई है, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में है सभी को पर्याप्त डाइट भी दी जा रही है."