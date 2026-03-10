ETV Bharat / state

कर्ज लेकर घी पी रही मोहन यादव सरकार, कमलनाथ का तंज, बीजेपी ने दिया जवाब

इससे पहले होली से ठीक पहले सरकार 6300 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है. यानी जनता के पैसों पर चलने वाली सरकार लगातार उधारी के सहारे अपनी व्यवस्था चला रही है. सवाल यह है कि अगर हर कुछ हफ्तों में हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ रहा है तो आखिर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के हालत क्या है?मध्य प्रदेश पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है. आंकड़ों के अनुसार प्रदेश पर कुल कर्ज 5 लाख 66 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक पहुंच चुका है. हर साल यह कर्ज बढ़ता जा रहा है और इसकी कीमत आखिरकार प्रदेश की जनता को ही चुकानी पड़ेगी.

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि "मध्य प्रदेश की जनता के सामने अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. आखिर कब तक बीजेपी सरकार कर्ज लेकर शासन चलाती रहेगी? ताजा खबर के अनुसार राज्य सरकार एक बार फिर 5800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है. चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले एक साल में यह 19वीं बार है, जब सरकार कर्ज ले रही है.

छिंदवाड़ा: लगातार कर्ज ले रही मध्य प्रदेश सरकार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ ने तंज कसा है. कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि आखिर कब तक कर्ज लेकर बीजेपी सरकार घी पीएगी. वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है. भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की विश्वनीयता पर ही कर्ज मिलता है.

बीजेपी सरकार बड़े-बड़े विकास के दावे करती है, लेकिन अगर विकास इतना ही हो रहा है तो फिर हर महीने हजारों करोड़ रुपए उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या प्रदेश की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि सरकार को योजनाओं, खर्चों और पुराने कर्ज के ब्याज तक के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है. असल सवाल यह भी है कि यह कर्ज आखिर जा कहां रहा है? क्या इससे रोजगार बढ़ा? क्या किसानों की आय बढ़ी? क्या युवाओं को नौकरी मिली? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हुई?

अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो साफ है कि सरकार प्रदेश के भविष्य को गिरवी रखकर वर्तमान की राजनीति चला रही है. आर्थिक विशेषज्ञ भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इसी तरह कर्ज बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में राज्य का बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज और ब्याज चुकाने में ही खर्च होगा. इसका सीधा असर विकास योजनाओं, सामाजिक योजनाओं और आम जनता की सुविधाओं पर पड़ेगा.

सबसे गंभीर बात यह है कि सरकार जनता को सच्चाई बताने के बजाय सिर्फ विज्ञापन और प्रचार में व्यस्त है. अखबारों और टीवी पर विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था उधारी के सहारे चल रही है. अब समय आ गया है कि जनता यह सवाल पूछे. कब तक कर्ज लेकर घी पियेगी बीजेपी सरकार? क्योंकि आज जो कर्ज लिया जा रहा है, उसका बोझ आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा. अगर यही स्थिति रही तो मध्यप्रदेश का आर्थिक भविष्य गंभीर संकट में पड़ सकता है."

'सरकार की विश्वसनीयता पर ही मिलता है कर्ज'

छिंदवाड़ा भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी और पार्षद संदीप सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि "कर्ज उसी को दिया जाता है. जिसकी साख अच्छी होती है. प्रदेश को चलाने के लिए कर्ज की जरूरत पड़ रही है. इसलिए समय-समय पर कर्ज लिया जा रहा है. कर्ज देने वाली संस्था को पता है कि मध्य प्रदेश में सरकार बेहतर काम कर रही है और कर्ज लौटाने में सक्षम होगी. इसलिए कर्ज दिया जाता है.

जिस पर भरोसा नहीं होता, उसे कर्ज नहीं मिलता. कमलनाथ खुद एक बड़े उद्योगपति हैं, उन्हें मालूम है की कर्ज किन्हें दिया जाता है. उन्होंने तो सिर्फ छिंदवाड़ा के साथ छलावा किया है. जब वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश को भी सिर्फ सत्ता के लिए उपयोग किया था. जनता कांग्रेस को पूरी तरह नकार चुकी है, उन्हें विकास नहीं सिर्फ बुराइयां दिखती है."