ETV Bharat / state

पार्टी से उलट कमलनाथ का बयान, देश में नहीं पेट्रोल-डीजल की कमी, डिस्ट्रीब्यूशन में फेलियर

पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे. जहां इमलीखेड़ा हवाई पट्टी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि "देश में पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है, लेकिन उसका बंटवारा कैसा करना है, इसके लिए सरकार विफल हो रही है. इसकी वजह से देश में ऐसा माहौल बन रहा है. सरकार को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक करना होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि बस हादसे में जो पीड़ित परिजन हैं, उनसे में मिलने आया हूं."

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने देश में चल रही गैस सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की किल्लत को लेकर बयान दिया. छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ ने अपनी पार्टी के बाकी नेताओं से उलट बयान दिया है. एक तरफ विपक्षी पार्टियां पेट्रोल-डीजल और गैस की किल्लत को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं कमलनाथ ने कहा कि देश में गैस और पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा कि लोग परेशान हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह सरकार की विफलता है.

कमलनाथ हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर छिंदवाड़ा पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने खुद के द्वारा स्थापित कराई गई सिमरिया के सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में रुद्राभिषेक किया. पूर्व सीएम के साथ उनके बेटे व छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ भी मौजूद रहे.

हनुमान मंदिर पहुंचे नकुलनाथ (ETV Bharat)

खुद के साथ हादसा होने के बाद बनवाया था मंदिर

कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के नागपुर रोड में सिमरिया गांव में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची हनुमानजी की प्रतिमा स्थापित करवाई है. उन्होंने कई बार बताया है कि वह एक समय में चुनाव प्रचार के दौरान जब लौट रहे थे, तो एक बड़ी दुर्घटना होते-होते इसी जगह पर बची थी. तभी उन्होंने तय किया था कि वह यहां पर एक हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे. हनुमान जी का मंदिर बनवाने के बाद उन्होंने इसे सनातन धर्म को समर्पित किया है. इस धाम को अब सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है. इसे एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है.

बस हादसे में पीड़ित परिजनों से भी करेंगे मुलाकात

26 मार्च को छिंदवाड़ा में हुई मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सभा से लौटते वक्त एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. जिसमें 10 लोगों की मौत हुई थी. पूर्व सीएम कमलनाथ व पूर्व सांसद नकुलनाथ बस हादसे में मृतक लोगों के परिवारों से भी मुलाकात करेंगे और घायलों को देखने जिला अस्पताल भी जाएंगे. नकुलनाथ ने कहा कि "वह हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मानने वाले थे, लेकिन छिंदवाड़ा शहर में इतना बड़ा हादसा हो गया है. इसके लिए वे सिर्फ पूजापाठ कर सादगी से हनुमान जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं."