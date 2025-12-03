मध्य प्रदेश में किसानों की हालत बहुत खराब, कमलनाथ का मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना
छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ का मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना, बोले-किसानों पर टिकी अर्थव्यवस्था, उन्हीं की हालत बहुत खराब.
छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. कमलनाथ ने किसानों के साथ दगाबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ना तो प्रदेश में फसल के सही दाम मिल रहे हैं और ना ही समय पर किसानों को खाद मिल रही है.
मध्य प्रदेश के हालात बुरे, किसानों पर टिकी है 70 फीसदी अर्थव्यवस्था
पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि "मध्य प्रदेश की 70 फीसदी अर्थव्यवस्था किसानों पर टिकी हुई है. कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई खेती करता है, कोई पंप का व्यापार करता है. किसानों को ना तो समय पर खाद मिल रही है और ना ही मक्के की फसल के दाम मिल पा रहे हैं. ऐसे में अब मध्य प्रदेश की स्थिति बुरी होती जा रही है. मध्य प्रदेश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं."
नकुलनाथ कर रहे किसान बचाओ रैली
एक तरफ कमलनाथ सरकार को किसानों की हालत पर लगातार घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे व छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा में किसान बचाव रैली कर रहे हैं. मंगलवार को उन्होंने छिंदवाड़ा के कुसमैली कृषि उपज मंडी में किसान बचाव रैली में भाजपा सरकार पर निशाना साधा. तो वहीं बुधवार को वे चौरई में किसान बचाव रैली में शामिल होंगे. नकुलनाथ का कहना है कि "किसानों को कम से कम ₹3000 प्रति क्विंटल मक्का के भाव मिलने चाहिए."
कांग्रेस कमेटी की लेंगे बैठक, जनता को बताएंगे सरकार की नाकामी
जुन्नारदेव से कांग्रेस के विधायक सुनील ऊइके ने बताया कि "पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे. जिसमें कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर सरकार के द्वारा जनता के साथ किए जा रहे छलावा को बताएंगे. उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार जब थी तो ₹2500 प्रति क्विंटल मक्का बिक रहा था और अलग से बोनस भी दिया गया था, लेकिन अब मक्के के दाम ₹1000 प्रति क्विंटल तक आ गए हैं. इसके साथ ही कमलनाथ ने किसानों का कर्ज भी माफ किया था."