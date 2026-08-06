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मध्य प्रदेश में सीएम को शख्स ने भेजी 700 शिकायतें, सबपर कुंडली मारकर बैठे अधिकारी

छिंदवाड़ा के युवा समाज सेवी दयानंद चौरसिया ने शहर की सड़कों की खराब हालत, सड़कों पर डिवाइडर, नालियों की साफ सफाई और सड़कों पर ब्रेकर जैसे कई मुद्दों पर अब तक करीब 700 शिकायतें अलग-अलग तरीकों से की, जिनमें सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई सहित सीधे अधिकारियों को तक शिकायती पत्र दे चुके हैं. इसमें से कुछ ही शिकायतों पर समाधान हुआ है बाकी शिकायतें आज भी समाधान का इंतजार कर रही हैं.

छिन्दवाड़ा : एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाकर आम जन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं, दूसरी ओर छिंदवाड़ा में हकीकत इसके ठीक विपरीत है. यहां एक शख्स ऐसा भी है, जहां करीब 700 बार आवेदन देने और अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ. इसी बीच आम जनता की समस्याओं को सुनकर तुरंत उसका समाधान करने और प्रशासनिक कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 7 अगस्त से 8 जनवरी 2027 तक मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसे लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं.

दयानंद चौरसिया बताते हैं, '' ऐसी कई शिकायतें हैं जो सीएम हेल्पलाइन में मेरे द्वारा की जा चुकी हैं. अधिकतर शिकायतों में तो बिना सुने ही निराकरण लिख दिया जाता है. दयानंद चौरसिया कहते हैं, '' सरकार की मंशा होती है कि जनता को समय पर समस्या का समाधान मिल सके और उनके काम हो सके लेकिन प्रशासनिक अमला इतना बेपरवाह है कि सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाता नजर आता है इसलिए आम जनता परेशान होती है.''

सीएम हेल्पलाइन में निराकरण, अधिकारियों ने नहीं मानी बात

वहीं, एक मामला छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम से जुड़ा हुआ है. छिंदवाड़ा के इमलीखेड़ा में नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 78 मकान बनाकर हितग्राहियों को बेचे गए थे. शुरुआत में इन मकानों की कीमत 31 लाख रुपए तय की गई थी. जब हितग्राहियों ने मकान खरीद लिया तो उसके बाद 3 लाख 50 हजार अतिरिक्त वसूली के आदेश जारी कर दिए गए. इस मामले की शिकायत हितग्राही बीएस चौहान ने सीएम हेल्पलाइन में की थी. सीएम हेल्पलाइन द्वारा शिकायत में निराकरण कर दिया गया कि हितग्राहियों से जो कीमत तय की गई थी, उसके अतिरिक्त कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा लेकिन उसके बाद भी नगर निगम ने आदेशों का पालन न करते हुए हितग्राहियों से तीन लाख 50 हजार रुपए की वसूली की उसके बाद मकान हैंड ओवर किया गया.

संभाग स्तर के अधिकारियों ने छिंदवाड़ा में डाला डेरा (Etv Bharat)

बीएस चौहान ने कहा, '' नगर निगम द्वारा हमसे ₹3.5 लाख अतिरिक्त भी लिए गए और मकान में जो सामग्री लगा कर देने का एग्रीमेंट किया गया था, वह सामान भी पूरा नहीं लगाया गया है. अभी भी आवासीय इलाके में गार्डन कम्युनिटी हॉल और नाली जैसी सुविधाएं नहीं हैं.'' इस मामले में नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय ने बताया, '' मैंने जब पदभार ग्रहण किया था तो हमें इमली खेड़ा प्रधानमंत्री आवास प्रोजेक्ट में मकान की लागत मूल के साथ निर्माण का एरिया बढ़ा हुआ बनाने के कारण 3 लाख 50 रुपए की राशि वसूली करने के दस्तावेज साथ में मिले थे. उन्हीं नियमों के अनुसार हमने हितग्राहियों से 3.5 लाख की अतिरिक्त राशि लेने के बाद मकान की रजिस्ट्री हितग्राही के नाम कर उन्हें मकान हैंड ओवर किया है.''

शिवराज सरकार में भी चला था अभियान

तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 अगस्त 2019 को भी मध्य प्रदेश में जनता की समस्याओं को उनके गांव और घरों तक जाकर निराकरण करने के लिए ऐसा ही अभियान चलाया था. ये अभियान ''आपकी सरकार आपके द्वार'' था. इसमें भी सरकारी और प्रशासनिक अमला गांव-गांव जाकर कैंप लगाकर आम जनता की समस्याओं का समाधान करने का दावा करता था.

संभाग स्तर के अधिकारियों ने छिंदवाड़ा में डाला डेरा

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत के दौरान मुख्यमंत्री के सामने किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसलिए जबलपुर संभाग के प्रमुख अधिकारियों जनजातीय कार्य विभाग के उपायुक्त नरोत्तम सिंह बरकड़े, महिला बाल विकास के अधिकारी सहित अन्य पिछड़ा वर्ग और अलग-अलग विभागों के प्रमुख अधिकारियों ने छिंदवाड़ा में डेरा डाल लिया है. सीएम के दौरे से पहले लंबित सीएम हेल्पलाइन सहित दूसरी समस्याओं के निराकरण करने में अधिकारी जुटे हुए हैं.