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गेहूं बेचकर खरीदी पुरानी पिस्टल, कमरे को बनाया शूटिंग रेंज, ओलंपिक में भारत का कोटा फिक्स

छिंदवाड़ा के जयदीप मालवीय ने ओलंपिक में भारत का किया कोटा फिक्स ( ETV Bharat GFX )

छिंदवाड़ा: पिता को ठीक से कानों में सुनाई नहीं देता है और मां की जुबान लड़खड़ाती है लेकिन पता चला कि उनके बेटे ने ऐसा काम किया है कि पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन हो गया है. बेटे की सफलता उनकी आंखों में साफ झलक रही है. कुछ ऐसा ही उनके बेटे ने किया है जो किसी भी मां-बाप के लिए गर्व करने का विषय है.

टारगेट अगर फिक्स हो तो संसाधनों की कमी के बावजूद भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है. ऐसा ही काम किया है छिंदवाड़ा के जयपाल मालवीय ने, जिसने 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक के लिए पिस्टल प्रतियोगिता में भारत का कोटा फिक्स कर दिया है.