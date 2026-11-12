गेहूं बेचकर खरीदी पुरानी पिस्टल, कमरे को बनाया शूटिंग रेंज, ओलंपिक में भारत का कोटा फिक्स
गांव के मेले में गुब्बारे फोड़ने वाली बंदूक चलाने से शुरू हुआ जयपाल मालवीय का सफर ओलंपिक तक पहुंचा. छिंदवाड़ा से महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 6:03 PM IST
छिंदवाड़ा: पिता को ठीक से कानों में सुनाई नहीं देता है और मां की जुबान लड़खड़ाती है लेकिन पता चला कि उनके बेटे ने ऐसा काम किया है कि पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन हो गया है. बेटे की सफलता उनकी आंखों में साफ झलक रही है. कुछ ऐसा ही उनके बेटे ने किया है जो किसी भी मां-बाप के लिए गर्व करने का विषय है.
टारगेट अगर फिक्स हो तो संसाधनों की कमी के बावजूद भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है. ऐसा ही काम किया है छिंदवाड़ा के जयपाल मालवीय ने, जिसने 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक के लिए पिस्टल प्रतियोगिता में भारत का कोटा फिक्स कर दिया है.
मेले में गुब्बारे फोड़ने वाली बंदूक से शुरू हुआ सफर
जयपाल मालवीय ने ईटीवी भारत को बताया, "दीपावली के बाद गांव में आज भी मेले लगते हैं, उनमें गुब्बारे फोड़ने के लिए बंदूक की दुकान लगती है, वहीं से उनका बंदूक चलाने का सफर शुरू हुआ. जब भी गुब्बारे फोड़ते थे तो उनका निशाना सटीक लगता था. उन्हें लगा कि बच्चे बंदूक अच्छे से चला सकते हैं. दोहा (कतर) में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में जयदीप ने सिल्वर मेडल जीता है.
कतर में जीता सिल्वर, ओलंपिक के लिए भारत का कोटा पक्का
जयपाल मालवीय ने बताया, "उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में भारत के लिए लॉस एंजिल्स ओलिंपिक 2028 में कोटा पक्का कर लिया है. उन्होंने फाइनल मुकाबले में 242.2 अंक अर्जित कर दूसरा स्थान प्राप्त किया. इस प्रतियोगिता में चीन के खिलाड़ी हू काई ने गोल्ड मेडल जीता."
उन्होंने बताया, "आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप दोहा 2026 में 12 व्यक्तिगत इवेंट्स में से प्रत्येक में 3 ओलिंपिक कोटा स्थान दिए जा रहे हैं. इनमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाओं में पुरुषों के 6 और महिलाओं के 6 स्थान शामिल हैं. जयपाल मालवीय ने 5 नवंबर को सिल्वर मेडल जीतकर शूटिंग में लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए देश का पहला कोटा हासिल किया है. शूटिंग का यह ओलंपिक कोटा भारत के नाम हासिल हुआ है. ओलंपिक में व्यक्तिगत खिलाड़ी के अंतिम चयन के लिए आगे निर्धारित चयन प्रक्रिया पूरी होगी."
'गेहूं बेचकर खरीदी पुरानी पिस्टल, परिवार को नहीं था पता'
जयपाल मालवीय ने ईटीवी भारत को बताया, "एक छोटे से कमरे में शूटिंग की प्रेक्टिस करते थे, फिर उन्होंने अपने खेत में हुए गेहूं बेचकर एक पुरानी पिस्टल खरीदी और इस पिस्टल ने उनका टारगेट फिक्स किया." खास बात यह है कि जयपाल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान शूटिंग में भी हाथ आजमा रहे थे लेकिन इसकी जानकारी उनके घर में माता-पिता तक को नहीं थी.
जयपाल मालवीय बताते हैं, "डीडीसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान आरके श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में एनसीसी ज्वाइन की. एनसीसी में नेशनल कैंप सहित कई कैंप में शामिल हुआ. एनसीसी में अच्छे टारगेट लगाता था लेकिन उस समय शूटिंग में करियर बनाने का विचार नहीं किया था. कोविड के बाद शूटिंग को ही अपना करियर बनाने का टारगेट तय किया और उसके बाद लगातार मेहनत करना शुरू की. भारतीय खेल प्राधिकरण के डॉ कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में भी प्रशिक्षण हासिल किया. इस दौरान ओपन कॉम्पटिशन में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीता."
'कोई ट्रेनिंग नहीं, कमरे को ही बनाया शूटिंग रेंज'
जयपाल मालवीय ने पिस्टल चलाने के लिए कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली, एनसीसी में भर्ती होने के बाद वहीं उन्होंने कुछ गुर सीखे. बंदूक चलाने के लिए भी वे कोई शूटिंग रेंज में नहीं गए बल्कि जिस कमरे में प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करते थे, उसी कमरे के भीतर शूटिंग भी करते थे ताकि किसी को पता ना चले.
जयपाल मालवीय का मानना है, "पहले वह मेहनत करना चाहते हैं. मेहनत के बाद जब सफलता मिलती है और लोगों को अपने आप पता चलता है तो वह दोगुनी खुशी होती है. इसलिए उन्होंने किसी को बताया भी नहीं और किसी को पता ना चले, इसलिए कमरे के भीतर ही शूटिंग प्रैक्टिस किया करते थे. बेटे की उपलब्धि माता-पिता शब्दों से बयां नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उनकी आंखों से खुशी साफ झलक रही है."
'आध्यात्मिकता से बढ़ी एकाग्रता'
जयपाल मालवीय बताते हैं, "शूटिंग में पेशेंस का बहुत महत्व होता है. चौरागढ़ महादेव मंदिर के संत गरीब दासजी महाराज के मार्गदर्शन में आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ा है. आध्यात्मिकता से एकाग्रता बढ़ाने में बहुत मदद मिली."