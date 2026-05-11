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जेल की पाठशाला, MBA में कैदी लाया 72 फीसदी मार्क्स, MA का रिजल्ट रहा 100 प्रतिशत

जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल प्रोटोकॉल के तहत कैदियों के नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकते, लेकिन उन्होंने बताया कि एक कैदी ने एमबीए की परीक्षा में 72% अंक लाकर फर्स्ट डिवीजन पास किया है. साल 2025 में जिला जेल में 9 कैदियों ने अलग-अलग सब्जेक्ट में पढ़ाई की. एमबीए फाइनल के 02, एमएसडब्ल्यू फाइनल के 02, बीए द्वितीय वर्ष के 04 एवं एमए फाइनल ईयर के 01 बंदी परीक्षा में सम्मिलित हुए.

2025 में 9 कैदी ने की पढ़ाई, अब 15 का टारगेट

जेल अधीक्षक प्रतीक कुमार जैन ने बताया कि "जिला जेल छिंदवाड़ा में बंदियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर उनकी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिये मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय व एन.आई.ओ.एस. राष्ट्रभाषा पात्रता परीक्षा के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है. जिसमें एमबीए, एमएसडब्ल्यू, एमए, बीए, ट्रेवल्स एंड टूरिज्म एवं रूरल डेवलपमेंट जैसे कोर्स में कैदियों को एडमिशन दिलाकर पढ़ाई कराई जा रही है.

छिंदवाड़ा: शिक्षा एक ऐसी चीज है, जिसका अधिकारी सभी को है, फिर चाहे वह कोई अपराधी ही क्यों न हो. कुछ ऐसा ही पढ़ाई को लेकर नजारा छिंदवाड़ा जिला जेल के कैदियों में देखने को मिला. जहां पर जेल की चार दीवारों में रहते हुए भी कैदियों ने प्रोफेशनल परीक्षाओं में टॉप किया है. ताकि बाहर आने के बाद अच्छी नौकरी या बेहतर तरीके से जिंदगी व्यतीत कर सकें.

छिंदवाड़ा जिला जेल में पढ़ाई की व्यवस्था (ETV Bharat)

परीक्षा परिणाम में एमबीए फाइनल ईयर में एक एक कैदी ने 72 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया. जबकि दूसरे कैदी ने 58 प्रतिशत अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया. एमए फाइनल ईयर का रिजल्ट 100 प्रतिशत रहा, जिसमें कैदी ने 65 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. एमएसडब्ल्यू का रिजल्ट 50 प्रतिशत रहा, जिसमें एक कैदी ने 65 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है.

जेल के अंदर पढ़ाई करते कैदी (ETV Bharat)

10 दिन से लेकर 60 दिनों की सजा भी होती है माफ

जेल अधीक्षक प्रतीक कुमार जैन ने बताया कि सजा काट रहे कैदियों में जेल के भीतर रहकर जो पढ़ाई करते हैं और परीक्षाओं में पास होते हैं, उन्हें जेल प्रशासन द्वारा नियमानुसार 10 दिन से लेकर 60 दिनों तक सजा भी माफ की जाती है. जेल मैनुअल के अनुसार दोषी कैदियों को उनके व्यवहार और विशेष निरीक्षण के बाद सजा में छठ का प्रावधान किया जाता है.

जेल की अंदर कैसे होती है पढ़ाई

जेल अधीक्षक ने बताया कि जेलों के भीतर पढ़ाई जारी रखने के नियम कैदियों के सुधार और पुनर्वास को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. कानून के अनुसार, जेल में बंद कैदियों को पढ़ाई करने का पूरा अधिकार है. जेल के भीतर 10वीं व 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही प्रोफेशनल पढ़ाई भी कराई जाती है और जेल के भीतर ही परीक्षा केंद्र भी बनाए जाते हैं, ताकि जेल के नियमों का पालन करते हुए कैदियों को उनके अधिकार प्राप्त हो सके और वे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं.

छिंदवाड़ा जेल में पाठशाला व पुस्तकालय (ETV Bharat)

लाइब्रेरी की सुविधा टीचरों की कराते हैं पढ़ाई

कैदियों की पढ़ाई के साथ ही साहित्य के ज्ञान के लिए हर जेल में लाइब्रेरी होती है. कैदी जिस कोर्स में एडमिशन लेता है, उसके विषय विशेषज्ञों को अलग-अलग दिन जेल के भीतर बुलाकर क्लास भी लगाई जाती है. लाइब्रेरी से कैदी पढ़ाई के लिए पुस्तक लेकर पढ़ने के बाद नियम के अनुसार उन्हें जमा कर दिया जाता है. इसके साथ ही पढ़ाई की सभी सामग्री जरूरत के हिसाब से कैदियों को दी जाती है, ताकि उन्हें दिक्कत ना हो सके.