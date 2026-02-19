ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में सिंचाई के लिए 500 करोड़, एग्री कॉलेज का जिक्र नहीं, बजट पर कांग्रेस के सवाल

छिंदवाड़ा को सिंचाई काम्प्लेक्स के लिए 500 करोड़ रुपए मिले ( ETV Bharat )