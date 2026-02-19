छिंदवाड़ा में सिंचाई के लिए 500 करोड़, एग्री कॉलेज का जिक्र नहीं, बजट पर कांग्रेस के सवाल
बजट में छिंदवाड़ा के सिंचाई काम्प्लेक्स को मिले 500 करोड़ रुपए, कांग्रेस ने कहा-फिर हाथ लगी निराशा,
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 3:35 PM IST
छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को पेश हुए बजट में छिंदवाड़ा-पांढुर्ना जिले को छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है. दोनों जिलों की 24 सड़कों के लिए 266.89 करोड़ की सड़कों को भी शामिल किया गया है. प्रत्येक सड़क के लिए बजट में प्रतिकात्मक 1 हजार रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है. खास बात यह कि बजट में स्वीकृत सड़कों में पांढुर्ना से वर्धा नदी तक 11.20 किमी की इंटर स्टेट सड़क समेत तीन बड़ी सड़कों के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है. अच्छी बात यह भी कि सीआईसी के लिए हुए बजट में प्रावधान से जिले को बड़ी राहत मिलने वाली है.
सिंचाई काम्प्लेक्स से 2 लाख हेक्टेयर जमीन होगी सिंचित
इस प्रोजेक्ट से दोनों जिलों की करीब 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी. जबकि पेयजल के लिए भी पानी भी मिलेगा. हालांकि इस बजट में जिले को बड़ी उम्मीदें थीं, जो पूरी नहीं हो सकी. सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विजन को लेकर यह बजट तैयार किया गया है. यह बजट जहां प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करेगा, वहीं प्रदेश के विकास को गति प्रदान करेगा.''
उन्होंने कहा कि, ''यह बजट केवल एक साल का बजट नहीं बल्कि अगामी दो वर्षों के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला प्रदेश का पहला रोलिंग बजट है. बजट में जहां छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स के लिए 500 करोड़ की स्वीकृति के अलावा दोनों जिलों की 24 सड़कों के निर्माण के लिए 266 करोड़ 89 लाख की सौगात मिली है.''
जिले की 21 छोटी सड़कों के लिए बजट में प्रावधान
- अमरवाड़ा के ग्राम धवईढाना से नंदोरी होते हुए जमनाही तक 4.50 किमी की सड़क के लिए 5.63 करोड़.
- झिरना से कोसमढाना मार्ग 7 किमी सड़क के लिए 8.75 करोड़.
- चारगांव से भिलमाढाना मार्ग 3 किमी सड़क के लिए 3.75 करोड़.
- चौरई के ग्राम बींझावाड़ा से बिलंदा मार्ग 3 किमी की सड़क के लिए 3.75 करोड़ गोपालपुर आमाबोह मार्ग 1 किमी की सड़क के लिए 1 करोड़.
- छिंदवाड़ा के ग्राम खैरवाड़ा से ग्राम गुरैया तक 4.50 किमी की सड़क के लिए 5.63 करोड़.
- जाटलापुर पहुंच मार्ग पर 4 पुलिया सहित 1.30 किमी सड़क के लिए 1.20 करोड़
- छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग में स्थित जमुनिया महादेव मेला मार्ग 4 किमी सड़क के लिए 3.60 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं.
- कुत्ता-बिल्ली काटने पर 4 लाख, सिस्टम की लापरवाही पर 2 लाख, सदन में कांग्रेस का हंगामा
- मोहन सरकार का दावा, बजट 2047 का विजन, विपक्ष ने आंकड़ों का खेल बता ऐसे खोली पोल
- मध्य प्रदेश सरकार किसानों पर मेहरबान, बजट में 1.15 लाख करोड़ का प्रावधान, लहलहा उठेंगे खेत-खलिहान
कांग्रेस ने कहा-इन उम्मीदों पर फिलहाल निराशा हाथ लगी
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने कहा कि, ''कमलनाथ सरकार के दौरान छिंदवाड़ा को कई विकास की सौगात मिली थी. उम्मीद थी कि जिले में इन कामों को गति मिलेगी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है. इनमें मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2019 में हुई थी. 7 साल से लाइब्रेरी में चल रही है, 122 एकड़ जमीन आवंटित है. लेकिन अभी भी बिल्डिंग की दरकार है, 480 करोड़ रुपए का रिवाइज एस्टीमेट भेजा गया था, लेकिन इस बजट में प्रावधान नहीं किया गया.
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने कहा, ''जिले में साल 2019 में हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर कॉलेज शुरू करने तत्कालीन सरकार ने मंजूरी दी थी. हार्टिकल्चर कॉलेज शुरू हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर कॉलेज का ठिकाना नहीं है. दोनों कॉलेज के निर्माण के लिए खुनाझिर में करीब 234 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी, लेकिन बिल्डिंग अब तक नहीं बनी. साल 2019 में छिंदवाड़ा में एयरपोर्ट के लिए सर्वे कराया गया, बाद में बात नई एयर स्ट्रिप पर आ गई. टिकाड़ी गांव के पास नई एयर स्ट्रिप का निर्माण होना था.
सरकार ने साल 2022 के बजट में इसके लिए डीपीआर तैयार करने 6.72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी इस बजट में कोई जिक्र नहीं. साल 2019 में तत्कालीन सरकार ने जिले में फुटबॉल अकादमी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मंजूरी दी थी. इसके लिए इमलीखेड़ा में जमीन भी आवंटित की गई थी. पिछले दिनों प्रदेश के खेल मंत्री ने घोषणा भी की, लेकिन इस बजट में जिक्र नहीं हो सका.''