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छिंदवाड़ा के आदिवासियों को जमीन के बदले चाहिए जमीन, कलेक्टर ने गांव में लगाई चौपाल

इसलिए बांध बनने के बाद मिलने वाले फायदे और जमीन के बदले दिए जाने वाले मुआवजा के बारे में जानकारी देने कलेक्टर आदिवासियों के बीच उनके गांव पहुंचे. लेकिन आदिवासियों का कहना है कि अगर उनकी जमीन सरकार लेगी, तो उसके बदले उन्हें मुआवजा नहीं, बल्कि जमीन ही चाहिए.

छिंदवाड़ा: जिस जमीन के जरिए कई पीढ़ियों ने अपनी जिंदगी गुजार दी, उसे आदिवासी खाली करने को तैयार नहीं है. सरकार का प्रयास है कि उस जमीन पर बांध बन जाएगा, तो सालों से प्यासी पड़ी जमीन हरी भरी हो जाएगी और किसानों को फायदा होगा.

छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-2 बांध का पुनर्वास किया जाना है. इसके लिए प्रशासक द्वारा कलेक्टर हरेंद्र नारायन की अध्यक्षता में ग्राम भवारी रैय्यत में पुनर्वास समिति की बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें प्रस्तावित पुनर्वास किए जा रहे किसानों को पुनर्वास में दिए जा रहे लाभ एवं सुविधाओं को बताया गया. इसके साथ ही शासन की ग्रामीण क्षेत्र में मुआवजे देने के लिए गुणांक 2.0 किया गया है. इसकी जानकारी भी किसानों को दी गई. परियोजना के विशेष पैकेज की स्वीकृति एवं उससे मिलने वाले लाभ के बारे में भी कलेक्टर ने बताया.

सिंचाई कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए होगा जमीन अधिग्रहण (ETV Bharat)

हजारों एकड़ जमीन को मिलेगा पानी

छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले की मोहखेड़ तहसील के 132 गांव, बिछुआ तहसील के 76 गांव, छिंदवाड़ा तहसील के 7 गांव, जुन्नारदेव तहसील के 126 गांव, चांद तहसील के 34 और उमरेठ तहसील के 50 गांव को इस परियोजना से सिंचाई का लाभ मिलेगा. इसके अलावा पास के क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या भी दूर होगी. इस बांध के बनने के बाद हजारों एकड़ जमीन में पानी की सिंचाई होगी.

छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स के लिए होगा जमीन अधिग्रहण (ETV Bharat)

आदिवासी, जमीन खाली करने को नहीं हैं तैयार

आदिवासी नेता देवीराम भलावी ने कहा कि "बांध बनाने के लिए आदिवासी और ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहण किया जाना है. इसको लेकर आदिवासी तैयार नहीं है. आदिवासियों का कहना है कि जमीन हमारे लिए सब कुछ है. जमीन के साथ हमारी परंपरा, रीति-रिवाज सब खत्म हो जाएंगे. हमारी कई पीढ़ियां जमीन में दफन हो गई हैं, इसके साथ ही अगर अधिग्रहण किया जाना है, तो ग्राम सभा की अनुमति भी लेना जरूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. इसके चलते आदिवासियों ने पहले बड़े आंदोलन भी किए हैं."

मुआवजा और लोगों की शिफ्टिंग के लिए कलेक्टर ने गांव में लगाई चौपाल (ETV Bharat)

क्या है धारा 17 जिसके तहत जमीन का होता है अधिग्रहण

शासकीय अधिवक्ता अजय पालीवाल ने बताया कि "भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़े मामलों में धारा-17 के तहत कार्रवाई होती है. प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजा और सुविधाओं को लेकर अधिकारियों द्वारा चर्चा की जाती है. प्रभावित परिवारों को बसाहट, मूलभूत सुविधाएं, रोजगार और मुआवजा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है. इस प्रक्रिया में प्रशासन, पुनर्वास समिति और संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक कर प्रस्तावों का परीक्षण किया जाता है. इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाती है. साथ ही पुनर्वास स्थल पर सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं."

वहीं, इस पर अधिकारियों ने कहा कि पुनर्वास कार्रवाई के दौरान किसी भी पात्र व्यक्ति के हित प्रभावित न हों, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है.